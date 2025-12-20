В настоящее время развитию настольного тенниса в Казахстане уделяется прис­тальное внимание: в областях и городах открывают центры и площадки для любителей и профессионалов этого вида спорта. В Астане, к примеру, есть специализированный комплекс – ADD Table Tennis Center Astana, который соответствует международным стандартам, имеет 16–20 столов, профессиональное покрытие, освещение и всю инф­раструктуру для проведения турниров. Но не следует забывать, что за историей становления настольного тенниса в нашей стране стоят не только государственные структуры, но и отдельно взятые люди и даже семьи.

Супруги Геннадий Андреевич и Татьяна Викторовна Герасименко, а также трое их сыновей – Александр, Кирилл и Тимофей – известные личности не только в нашей республике, но и в мировом сообществе настольного тенниса. Недавно Кирилл Герасименко стал сразу двукратным чемпионом Исламских игр, прошедших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), продемонстрировав всем свои навыки. Завоеванные казах­станским спортсменом золотые награды вывели нашу страну в тройку лидеров в важных для исламского мира соревнованиях. О чем это говорит? В первую очередь о высоком уровне подготовки теннисиста, о его силе духа, а также о самоотверженности родителей, которые, несмотря на усталость, бытовые хлопоты, всегда акцентировали внимание на развитии сыновей. А разве могло быть иначе?

Семья Герасименко – четвертое поколение спортсменов, которые не расстаются с ракетками. Родители Геннадия Андреевича еще в советское время были призерами и чемпионами союзных турниров. Участвовали в соревнованиях всей командой – отец, мать и сын. С тех времен настольный теннис стал для них больше чем спортом – образом жизни. Геннадий Андреевич унаследовал не только любовь к игре, но и талант нас­тавника. Он является мастером спорта и единственным казахстанским тренером, чьи воспитанники получили пять олимпийских лицензий. Одна – у Анастасии Лавровой – мастера спорта международного класса, многократной чемпионки страны в одиночном разряде, участницы XXXII летних Олимпийских игр Токио-2020, четыре – у его собственного сына Кирилла Герасименко.

– Сейчас сыновья уже взрослые, самостоятельные. Но было время, когда спозаранку все вместе вставали по сигналу будильника. Я готовила полезный завтрак, к примеру, кашу исключительно на воде. Дети ели и сразу же бежали на первую тренировку. В 6.00 они уже выполняли упражнения. Потом школа, затем снова тренировка. Между ними – наши занятия с другими детьми, о них можно рассказывать часами. Многие связали свою жизнь с ракетками, в частности, генеральный секретарь Республиканской федерации настольного тенниса Данил Вячеславович Пак. Наша жизнь всегда была в режиме пос­тоянного движения, – с улыбкой вспоминает Татьяна Викторовна – некогда старший тренер по настольному теннису в Астане.

– У вас, наверное, и дома стоят теннисные столы? – с интересом спрашиваю я.

– Да ну что вы! Мы и так всегда в зале. Хотя бы дома должна быть небольшая пауза. Но вот проверка ракеток на изношенность, подготовка инвентаря – это то, без чего не проходит ни один день в нашей семье. У нас есть свои, скажем так, маленькие ритуалы: проверка накладок, вырезание, «прослушивание» ракетки по звуку шара. В настольном теннисе это целая наука, – отвечает собеседница.

В период, когда подрастали Александр, Кирилл и Тимофей, в Астане не было ни секций, ни специализированных школ, ни поддержки. И тогда семья решила организовать все сама: открыли отделение настольного тенниса в ДЮСШ; участвовали в создании первой федерации города; тренировали детей; выезжали на соревнования за собственный счет; работали сутками, компенсируя дефицит кадров.

– Финансирования не было вообще, – подхватывает разговор Геннадий Андреевич. – Мы во­зили детей сами, тренировались в арендованных залах, приспосаб­ливались как могли. Но жизнь была полностью в спорте. Мы буквально жили в залах.

Несмотря на отсутствие условий, именно с этих шагов началась современная история настольного тенниса столицы. Сегодня старший сын Александр – многократный чемпион республиканских соревнований. Действующий спортсмен. Работает тренером и менеджером в спорткомплексе Sana Sport. Кирилл Герасименко считается самым титулованным игроком Казахстана. Он номер один в стране по данному виду спорта. Обладатель четырех олимпийских лицензий. В нас­тоящее время гордость респуб­лики готовится к следующей летней Олимпиаде, тренируясь в немецком Бремене. Младший – Тимофей – студент Академии спорта, тренер в спорткомплексе Sana Sport и совмещает работу тренером одного из клубов Астаны, продолжая традицию семьи как спортсмен и педагог.

Геннадий Андреевич и Татьяна Викторовна Герасименко долгие годы посвятили деятельности в детско-юношеских школах. Они готовили воспитанников, в том числе и своих троих богатырей, на примере лучших международных практик. Основой, как признаются супруги, остаются советские методики и технологии подготовки спортсменов, которые впоследствии были адаптированы в Китае, Японии и Корее.

– У жителей Поднебесной есть пословица: «Возьмите любое умение и отточите его до совершенства». Именно так, по их мнению, формируется высочайший уровень мастерства. Мы же всегда особое внимание уделяли адаптации к внешним условиям: разница во времени, участие в международных сборах, психологическая подготовка. Прежде чем ехать на соревнования за рубеж, начинали адаптационный период к часовым поясам еще здесь, будучи на Родине, стараясь засыпать согласно режиму страны будущего пребывания, – продолжает беседу глава семьи. И отмечает: настольный теннис сравнивают с шахматами в движении – игрок должен мгновенно видеть верх­нее и нижнее вращение мяча, быстро принимать решения и оставаться сосредоточенным в течение всей игры.

Недавно супруги Герасименко завершили свою карьеру в детско-юношеских школах. Однако благодаря колоссальному опыту им есть что сказать о развитии настольного тенниса в Казах­стане. Алматинские и астанинские центры становятся точками притяжения. Появляются новые тренеры и школы, формируются национальные методики.

– Понимаете, настольный теннис – это не только игра, но и полноценная школа для развития личности. Важна каждая деталь: физическая подготовка, логика, мгновенное принятие решений, концентрация, внимание к любым нюансам. Сейчас в Казах­стане развитие этого вида спорта грандиозное. Он доступен и вост­ребован. Я же хочу сказать о его полезности. Медики отмечают, что настольный теннис улучшает зрение у детей. В нашей практике были реальные подтверждающие это случаи, поскольку в процессе фокусирования на быстро двигающемся мяче задействованы все мышцы глаз, что тренирует и укрепляет их, – отмечает Геннадий Андреевич.

Для семьи Герасименко спорт, как говорилось выше, – смысл жизни. Дети с малых лет видели, что родители не только тренируются, но и ведут здоровый образ жизни, уделяют внимание интеллектуальному развитию – читают книги, смотрят познавательные фильмы и анализируют записи игр. Глядя на папу и маму, братья просто не могли не быть спортсменами. Личный пример важнее любых слов: он формирует среду, в которой ребенок учится развиваться и стремиться к совершенству.

Сегодня в семье именитых теннисистов растет внучка. Ей всего два года, но она уже в зале. Не потому, что ее заставляют, а потому что настольный теннис в этой семье является неотъемлемой его частью. Четыре поколения, занимающиеся одним определенным видом, – редкость даже для больших спортивных держав. Для нашей же страны это уникальный случай, когда одна семья не просто добилась успехов, но и стала частью истории развития целого вида спорта.