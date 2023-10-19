Шансы повысились

Команда Суоми традиционно являлась весьма неприятным соперником для нашей сборной по футболу. Мы еще ни разу не обыгрывали финнов, уступив им в последний раз в сентябре в Астане с минимальным счетом 0:1. И вот настал день Х, когда Казахстану просто необходимо было побеждать, а иначе он даже гипотетически терял шанс на прямой выход из своей группы Н в финальную часть Евро-2024. Да, у нас при этом оставалась бы возможность попасть на чемпионат континента через стыковые матчи (напомним, что сборная Казахстана заслужила такое право, выиграв Лигу наций), но ситуацию до этого доводить не хотелось.

Первый тайм сложился не в нашу пользу. Игру мы начали вяло, а вот финны чувствовали себя очень даже неплохо – тем более при бурной поддержке фанатов, до отказа заполнивших стадион. Хозяева соз­дали несколько опасных моментов, а на 28-й минуте усилиями Роберта Тейлора вышли вперед.

Во второй половине встречи мы начали действовать более активно и тоже создали ряд неплохих моментов, а особенно запомнился дальний удар из-за пределов штрафной (метров с сорока) капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена, который, к сожалению, пришелся в перекладину.

Финны, имевшие перевес в один мяч, начали осторожничать и больше внимания уделять обороне, однако это их не спасло. На 77-й минуте их защитник Роберт Йенсен неудачно сыграл в своей штрафной, коснувшись рукой мяча, и после видеопросмотра судья назначил пенальти. Исполнить одиннадцатиметровый вызвался один из лидеров нашей дружины, ныне выступающий за турецкий «Бешикташ» Бахтиер Зайнутдинов, который хладнокровно и точно выполнил удар.

Окрыленные казахстанцы еще увереннее пошли вперед, и на исходе 89-й минуты при исполнении углового полузащитник словенского клуба «Копер» Рамазан Оразов красиво послал мяч в штрафную, а там уже точно (на этот раз головой) вновь пробил Бахтиер Зайнутдинов. Судьи добавили к основному времени еще пять минут дополнительных, но они финнам так и не помогли.

Мы победили со счетом 2:1 и наконец-то впервые обыграли финнов. Помимо этого, личный и национальный рекорды записал на своей счет Бахтиер Зайнутдинов, который стал лучшим бомбардиром в истории нашей сборной. Он забил свои 13-й и 14-й мячи за главную команду страны, тем самым обойдя по этому показателю экс-игрока сборной Казахстана Руслана Балтие­ва. Отметим, что для достижения данного результата Зайнутдинову понадобились 34 встречи в майке сборной, а Балтиеву – 72.