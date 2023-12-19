Шавкат Рахмонов ворвался в топ-3 рейтинга UFC

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов улучшил свое положение в рейтинге полусреднего веса UFC, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

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В обновленном списке дивизиона «Номад» расположился на третьей строчке. Впереди теперь только Белал Мухаммад (2), Камару Усман (1) и чемпион Леон Эдвардс.

Колби Ковингтон опустился на пятую позицию.

Напомним, в минувшие выходные в основном карде турнира UFC 296, который прошел на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), Шавкат Рахмонов «удосрочил» американца Стивена Томпсона, одержав победу удушающим приемом во втором раунде.

В главном поединке вечера Леон Эдвардс единогласным решением судей одолел Колби Ковингтона.