Шавкат Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC

Спорт
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Казахстанец на UFC 296 в Лас-Вегасе победил американца Стивена Томпсона во втором раунде, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

В концовке второго раунда Шавкат сумел сделать удушающий прием и одержал победу.

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (17-0) впервые встретился с американцем Стивеном Томпсоном (17-6-1).
Поединок прошел в главном карде турнира UFC 296 в Лас-Вегасе.

В рейтинге полусреднего веса UFC Рахмонов занимает пятое место, а Томпсон – шестое.

29-летний Рахмонов предыдущем поединке одолел американца Джеффа Нила. До этого Рахмонов в UFC победил американца Нила Магни, гайанца Карлстона Харриса, бразильцев Мишеля Празереса и Алекса Оливейру.

40-летний Томпсон в предыдущем поединке досрочно победил соотечественника Кевина Холланда. За карьеру Томпсон дважды дрался за чемпионский титул, но неудачно.

#Шавкат Рахмонов #UFC #ММА

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