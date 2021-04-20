Синергия добрых дел

Непростой для всех 2020 год заметно расширил сферы влияния волонтеров, укрепил их позиции в обществе. В этом скромном, нередко незаметном слове «волонтер» на сегодня заложена огромная сила воли, которая помогает справляться с самыми трудными и даже на первый взгляд неразрешимыми вопросами. Помогая нуждающимся, добровольцы нередко жертвуют своими собственными средствами, временем.

Волонтеры – это особая категория людей, обладающая образцовыми человеческими качествами. При этом одни добровольцы являются прекрасными исполнителями, а другие становятся настоящими локомотивами для единомышленников, бесконечно расширяющих границы своих компетенций. Сегодня эта большая работа продолжается в рамках проекта «Марафон добрых дел», посвященного 30-летию Независимости Казахстана. Именно так, помогая другим, волонтеры призывают отмечать этот праздник. Одним из таких уникальных лидеров является Саида Таукелева. Ее личный марафон добрых дел длится уже долгие годы.

– Я жила в Грузии на протяжении 12 с половиной лет и когда приезжала в гости к родным в Алматы, всегда откликалась на призыв моего друга Кости Авершина (руководитель общественного объединения «Я – алматинец». – Авт.) поучаствовать в их мероприятиях, – рассказывает Саида. – Если я 7 дней находилась в городе, 2 из них выделяла для работы с «алматинцами». Принимала участие в уборке мусора в горах, посадке деревьев, организации и приготовлении плова для малоимущих людей, развозке корма в приют для собак и во многом другом.

Впоследствии Саида вновь перебралась в родной Алматы. По ее словам, с наступлением пандемии работа отечественных волонтеров кардинально транс­формировалась. Активные, а самое главное, по-настоящему действующие добровольческие организации объединились друг с другом для того, чтобы как можно эффективнее помогать нуждающимся в этот непростой период.

– Нам повезло с людьми, – отмечает Саида Таукелева. – Волонтерам стали усиленно помогать как представители бизнеса, так и обычные горожане. Помните, как летом не то что лекарств не хватало в городе, маски сложно было найти и купить? Как-то нам написала женщина, которой мы уже успели помочь продуктовым набором. Она воспитывает ребенка с синдромом Дауна. «Благодаря вам я две недели не беспокоилась о приобретении продуктов. Ну а сейчас хочу сама вам помочь – сшила 30 масок из хорошей ткани», – сообщила та женщина. Безусловно, мы с радос­тью взяли у нее маски и раздали нуждающимся. И таких людей, как эта отзывчивая женщина, оказалось, к счастью, немало...

Общественное объединение «Я – алматинец» в период жесткого карантина сформировало свою базу нуждающихся в гуманитарной помощи людей. В сутки на развозку продуктов выезжали 145 мобильных групп. Одна машина с 2–3 координаторами брала на себя задачу развезти наборы по 10–12 адресам.

– Если честно, то были и столк­новения, и стычки у волонтеров с нерадивыми горожанами на пути к адресатам, – продолжает Саида. – Наших волонтеров даже били, пытались отнять у них продуктовые наборы. С чем только не сталкивались они! В некоторые районы с гуманитарной помощью от нас выезжали ребята – представители «Спортивной Лиги», ведь обычным волонтерам, в особенности девушкам, было бы просто небезопасно работать.

Благодаря ряду социально значимых проектов Саида вмес­те со своими единомышленниками смогли взаимоотношения власти и общества вывести на кардинально новый уровень. Получив огромный опыт волонтерской работы в период карантина, сегодня они участвуют в разработке проекта поправок в Закон «О волонтерской деятельности», где поднимают ряд вопросов, касающихся прав и защиты доб­ровольцев.

COVID-19 и Год волонтера показали, какие инструменты и какой алгоритм работы должны быть правильными.

– Волонтерам нередко приходится рисковать своим здоровьем и даже жизнью, но они пока так и не застрахованы, – отмечает Саида Таукелева. – Они также имеют право на получение стажа, ведь многие из нас трудятся в сфере волонтерства по нескольку лет. Эти вопросы, безусловно, требуют законодательного урегулирования.

С начала пандемии команда «алматинцев» помогла 12 500 семьям, затратив на все с учетом спонсорской помощи порядка 140 млн тенге.

– Своим подопечным мы продолжаем помогать и по сей день, – говорит Саида Таукелева. – Раз в месяц стараемся навещать людей. Порой привезем им гречку, тушенку, макароны. Так с нашей помощью семья живет, а точнее, выживает на протяжении нескольких недель.

Помимо содействия в работе общественного объединения «Я – алматинец» Саида Таукелева с лета 2020 года является руководителем республиканского общественного объединения «Общественный контроль и мониторинг». Сегодня его члены проверяют аптеки и больницы на наличие лекарств, следят за распределением гуманитарной помощи. Группа появилась в тот период, когда Алматы переживал вспышку коронавирусной инфекции. В разгар лета горожане не могли найти необходимых лекарств в аптеках, больницы были переполнены пациентами с пневмонией и COVID-19.

– Когда наши подопечные начали болеть коронавирусом, мы стали помогать им уже не продуктами, а лекарствами. Порой до 3–4 часов утра ездили в поис­ках необходимых препаратов, – рассказывает волонтер. – Тогда я со своими единомышленниками решила провести опрос среди аптек Алматы, а впоследствии и других городов страны относительно обеспечения лекарственными препаратами. Итоги были неутешительными. В это же время антикоррупционная служба предложила общественности войти в состав рабочей группы по проверке деятельности «СК-Фармация». И я выдвинула свою кандидатуру. Я по профессии юрист, и мне хотелось досконально разобраться в сложившейся ситуации. Вскоре мы посетили один из хабов данной компании и увидели на складах все необходимые лекарства. Помню, как на глаза слезы наворачивались, ведь за день до этого я не спала всю ночь в поиске одного препарата для знакомого, у которого родст­венник находился в тяжелом состоянии.

После поездки на склад Саида решила провести прямой эфир в социальных сетях, где рассказала о текущей ситуации в городе. Запись эфира была сохранена, и ее начали пересылать друг другу люди.

– Как позже выяснилось, видеозапись с прямого эфира была показана и Президенту страны. И это, конечно, была наша ­победа. Позже через социальные сети я достучалась и до министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, – продолжает Саи­да Таукелева. – «Станьте слышащим министром», – посоветовала я ему в одной из долгих переписок, которые вела с ним. Я предоставила ему все данные по дефициту лекарств, и нужно сказать, что он со всей ответственностью подошел не только к этому вопросу. С тех пор у нас, волонтеров, началось серьезное и конструктивное взаимодействие с Минздравом, появился доступ ко всем складам, куда поступала гуманитарная помощь. Хочу отметить, что лично благодаря Алексею Цою неоднократно удавалось спасти жизни казахстанцам: то нужно было срочно санавиацией перевезти ребенка в тяжелом состоянии в больницу, то помочь тяжелобольной женщине. Я по-человечески благодарна главе Минздрава за его работу. Ни одно мое сообщение он не оставил без внимания!

Группы общественного контро­ля появились во всех областях и городах страны. На сегодня 380 человек работают в них на безвозмездной основе, проводя различные социально значимые мониторинги. Благодаря их работе сформировалась новая ветвь полномочий волонтеров, при которой общественность «доходит» до государственного сектора и добивается решения важнейших вопросов.

– Общественному контролю люди доверяют. Основная наша цель – помочь людям искоренить коррупцию, – говорит Саида Тау­келева. – Я выступаю за то, чтобы общественный контроль был во всех отраслях. Мы сегодня работаем сразу по нескольким направлениям – экология, здравоохранение, социальная сфера. Дальше – больше. Все наши выездные мониторинги происходят совместно с сотрудниками антикоррупционных служб. Если я, к примеру, лечу в Павлодар, то приглашаю специалистов из Антикора данного региона. Они с нами посещают и поликлиники, и больницы, и склады. Взаимодействие с антикоррупционными службами крайне необходимо, потому как при выявлении неправомерных действий все материалы сразу передаются в соответствующие органы.

Сегодня, когда наша страна вступила в этап массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, многих казахстанцев вновь накрыла волна тревожнос­ти, но теперь уже в отношении эффективности вакцины и ее производства. К счастью, и в этих вопросах полезную и разъяснительную работу провели члены общественного контроля, которые совместно с сотрудниками департамента противодействия коррупции по Карагандинской области посетили Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК), где локализовано производство российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

– На КФК мы ознакомились со всеми этапами производства вакцины, – рассказывает Саида Таукелева. – Хочу сразу ответить на самый распространенный воп­рос: «Чем отличается вакцина, произведенная в России, от карагандинской?». Ничем! Мы побывали в «святая святых» и своими глазами увидели, как происходят хранение и подготовка поступившей субстанции. В Караганду поступает готовая субстанция, из которой с соблюдением всех норм и стандартов производится «Спутник V». Между Минздравом РК и Российским фондом прямых инвестиций подписан меморандум о поставке 2 миллионов доз вакцины. В соответствии с дос­тигнутыми договоренностями запланировано производство необходимого объема в срок до июля 2021 года. В данное время идут переговоры об увеличении объема до 6 миллионов доз.

По словам Саиды Таукелевой, на сегодня, к сожалению, казахстанцы недостаточно хорошо осведомлены в вопросах вакцинации. Поэтому и здесь координаторы общественного контроля не остаются без дела, работая в области информирования населения посредством социальных сетей.

– Хотела бы обратить особое внимание на то, что у нас существуют проблемы с формированием грамотного казахоязычного контента, – отмечает Саида Тау­келева. – Поэтому многие наши сообщения в социальных сетях мы стараемся дублировать и на казахском языке, для того чтобы доводить до населения объективную информацию.

На сегодня команда общественного объединения «Я – алматинец», исходя из опыта работы в пандемию, продолжает подключать к своим проектам единомышленников из других общественных организаций.

В рамках проекта «Политика добрых дел» планируется в ближайшее время отметить работу обслуживающего персонала больниц, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, раздав им сертификаты от сети супермаркетов – партнеров общественного объединения.

– Люди не перестают помогать людям, но мне кажется, что сегодня мы находимся на пороге того времени, когда гражданская сплоченность «рождает» продуктивный диалог с государством. Синергия добрых дел помогает верить в то, что все делается не зря. Иногда и мы встречаемся со шквалом недовольства и даже угроз, ведь мы ищем правду и справедливость. Это, конечно, нравится далеко не всем. Но порой, когда в нас летят помидоры, мы еще больше убеждаемся в том, что находимся на верном пути, – заключила Саида Таукелева.