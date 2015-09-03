Система аккредитации: к совершенствованию через интеграцию 1430 Беседовала Рысты АЛИБЕКОВА

Национальный центр аккредитации был создан на базе РГП «Государственный научно-практический центр «Казсертико» и РГКП «Институт повышения квалификации в области стандартизации, мет­рологии и сертификации» в 2000 году. Тогда же Глава государства поставил перед Правительством задачу по интеграции нацио­нальной системы аккредитации в международную систему и содействию продвижению казахстанского экспорта через снижение технических барьеров при проведении за рубежом процедур признания результатов испытаний и сертификатов на казахстанские товары. За полтора десятка лет система аккредитации как основной элемент обеспечения качества и достоверности лабораторных испытаний в сфере безопасности продукции прошла ряд преобразований.

– Серик Шолпанкулович, аккредитация – одна из составляю­щих инфраструктуры качества. Но само качество продукции сейчас под большим вопросом…

– От пожилых людей часто приходится слышать о том, что в советское время продукция была очень хорошего качества. Действительно, надо быть объективным и признать, что оно отличалось не в нашу пользу. Если это был индийский чай, то он таковым, отменным, и был. Соки были высококачественные, если это яблочный, то натуральный яблочный, если томатный, то добротный томатный. Качество тогда обеспечивалось за счет жесткой дисциплины и контроля. Cуществовал повальный контроль на всех этапах. Все ­ГОСТы были обязательными. Виновные в их нарушении несли ответственность вплоть до уголовной.

Но в 2004 году был принят закон о техническом регулировании, нап­равленный на создание основ единой политики в областях технического нормирования, стандартизации и сертификации, отвечающих современным международным требованиям. С принятием закона мы перешли к разработке технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к продукции и (или) процессам их жизненного цикла.

В целом система технического регулирования республики базируется на принципах двухуровневого подхода. Первый уровень – это технические регламенты, в которых сформулированы обязательные требования, минимально необходимые требования по безопасности продукции. Второй уровень – стандарты, содержащие требования добровольного применения. Предполагалось, что в рыночных условиях производители продукции сами отрегулируют качество предоставляемой продукции на основе здоровой конкуренции. Однако участники рынка не преминули воспользоваться возможностью подменить понятия, определив для себя приоритетом получение прибыли без выполнения определенных требований.

Сложившаяся ситуация продиктовала необходимость трансформации политики техрегулирования, перехода от количественных показателей к качественным.

– Благодаря вступлению НЦА в международные организации казахстанские сертификаты сегодня признаются за рубежом. Что послужило отправной точкой для вхождения центра в ILAK, PAC и IAF?

– Присоединение к соглашениям с международными организациями по аккредитации, в числе которых Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), Тихоокеан­ское сотрудничество по аккредитации РАС (Pacific Accreditation Cooperation) и Международный форум по аккредитации IAF (International Accreditation Forum), обусловлено двумя причинам. Во-первых, раз мы занимаемся аккредитацией органов по оценке соответствия, то нас также должны оценивать международные организации на предмет соответствия международным стандартам, требованиям и принципам. И, во-вторых, в период подготовки к вступлению в ВТО очевидным барьером стало то, что наши сертификаты и протоколы испытаний не признавались за рубежом. К примеру, когда мы завозили в какую-либо страну зерно, оно подвергалось повторному испытанию, шли споры, насколько оно качественное, соответствует ли стандартам. При этом терялось время, снижалось качество продукции, падали цены на нее.

Членство в международных организациях предваряла довольно сложная и длительная подготовительная работа, в результате которой в 2008 году мы стали ассоции­рованным членом ILAC и подали заявку на вступление в этот союз. В течение трех лет после этого к нам приезжали специалисты ILAC, проверяли нашу систему менеджмента, процесс аккредитации лабораторий, соответствие международной системе менеджмента качества. И только в 2010 году в Шанхае был подписан многосторонний договор. Весь мир живет по двусторонним договорам, у нас же был совершен прорыв; подписав договор с ILAC, мы с 50 странами одновременно заключили соглашение о взаимном приз­нании протоколов друг друга. Договор также предусматривает, что специалисты ILAC будут постоянно нас проверять.

Затем мы подали заявку в Международную организацию IAF, чему также предшествовала кропотливая работа. К нам неоднократно приез­жала специальная группа, проверявшая органы по оценке соответствия. И в 2013 году в Сеуле (Южная Корея) в рамках проведения сов­местной Генеральной Ассамблеи IAF/ILAC Национальный центр аккредитации был принят полноправным членом в Международный форум по аккредитации (International Accreditation Forum), а в 2014 году стал подписантом Многостороннего соглашения о признании IAF MLA по продукции.

Необходимо отметить, что в 2011 году было подписано лицензионное соглашение на право пользования Совмещенным лабораторным знаком ILAC-MRA, используемым на протоколах испытаний, выданных аккредитованными НЦА лабораториями. Такие протоколы могут быть признаны в странах, подписавших Соглашение о взаимном признании ILAC-MRA, что способствует снижению расходов и времени отечественных экспортеров на дополнительные процедуры по подтверждению соответствия товара.

Механизм признания предусматривает, что мы заключаем дополнительные договоры с лабораториями, и при условии, что они правильно используют Совмещенный знак ILAC-MRA, возмещаем им затраты по экспортируемой продукции. Точно также органы по оценке соответствия, заинтересованные в признании их договоров за рубежом, при нашем содействии и, конечно, при соблюдении всех правил использования этого знака могут указывать на сертификатах знак IAF. Международные эксперты, видя этот знак, обеспечивают механизм признания.

Таким образом, на сегодня у нас имеется аккредитация в международных организациях по трем направлениям: в ILAC – по испытательным и калибровочным лабораториям и в IAF – по сертификатам на продукцию.

В дальнейшем мы планируем расширить свою аккредитацию в этих организациях еще по пяти направлениям: в IAF по ISO/IEC 17021 и ISO/IEC 17024, в ILAC по ISO/IEC 15189, ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17043.

– С углублением интеграцион­ных процессов в рамках Евразийского экономического союза и предстоящим вступлением Казахстана в ВТО особую ак­туальность приобретает обеспечение объективной и квалифицированной оценки компетентности испытательных лабораторий, органов по подтверждению соответствия. Насколько сегодня гармонизированы подходы стран – партнеров по ЕАЭС к аккредитации?

– Интеграционные процессы предполагают установление единых гармонизированных принципов и критериев аккредитации.

Поначалу, с введением новых технических регламентов Таможенного союза, возникали проблемы обес­печения испытательной базы, некоторые производители жаловались, что негде провести испытания той или иной продукции. Но со временем ситуация стала выправляться.

Скажем, раньше у нас не было органов по сертификации железнодорожной продукции. Однако с развитием в стране железнодорожного машиностроения, выпуском такой новой продукции, как пассажирские, грузовые вагоны, локомотивы, электровозы, тепловозы, появились лаборатории, органы по сертификации. К примеру, в сфере подвижного состава в частном порядке открыло лабораторию, оснастив ее высокоточным зарубежным оборудованием ТОО «КазЦТЖ», находящееся в Экибастузе, а также лаборатория и орган по подтверждению соответствия железнодорожного транспорта в Таразе.

На сегодня из 87 органов по подт­верждению соответствия (ОПС) и 720 испытательных лабораторий (ИЛ) в национальную часть Единого реестра органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий Таможенного союза включено 75 ОПС и 250 ИЛ, осуществляющих работу по подтверждению соответствия по требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Хотя в стране создана террито­риально развитая сеть аккредитованных по требованиям техничес­ких регламентов Таможенного союза субъек­тов, все еще ощущает­ся недостаточность испытательной базы по отдельным показателям безопаснос­ти технических регламентов, по которым создание целой испытательной базы финансово не оправдано и требует дополнительных расходов по содержанию ИЛ.

Для решения этой проблемы сог­ласно Государственной программе инфраструктурного развития на 2015–2019 годы «Нұрлы жол» планируется направить порядка 5 миллиардов тенге на открытие или дооснащение государственных испытательных лабораторий при минис­терствах национальной экономики, сельского хозяйства, внутренних дел, по инвестициям и развитию. Эти меры позволят оснастить испытательную базу республики сог­ласно требованиям техрегламентов ТС, что, несомненно, обеспечит защиту потребителей от небезопасной и фальсифицированной продукции третьих стран, а также будет способствовать выпуску качественной продукции на внутреннем рынке, прео­долению технических барьеров на целевых экспортных рынках.

Немаловажно и то, что на недавнем заседании Евразийской экономической комиссии рассматривался инициированный нашей страной вопрос о создании региональной организации по аккредитации. Дело в том, что за рубежом существуют региональные организации – европейская, американская, африканская, азиатско-тихоатлантическая, а на постсоветском пространстве такой нет. Поэтому постсоветские страны относят к азиатско-тихоатлантической региональной организации PAC. Формирование Евразийской региональной организации по аккредитации позволит нашим странам работать по единым принципам и стандартам, поддерживать друг друга и выходить на международный уровень. Наше предложение было одобрено ЕЭК, и сейчас оно переходит в плоскость практической реализации.

– Наряду с техническими рег­ламентами появляются и новые стандарты…

– Верно. И первое, что мы сделали, – перешли на международные стандарты. Так, для всех типов лабораторий принят стандарт ИСО/МЭК 17025, для органов по подтверждению соответствия (ОПС) – международный стандарт ИСО/МЭК 17065. В последнее время у нас появились органы по сертификации системы менеджмента – это более 60 ОПС, выдаю­щих сертификаты как по системе менеджмента качества, так и по экологическому менеджменту, пищевой, экологической безопасности, безопасности труда и так далее.

Есть не только традиционные, но и совершенно новые направления, освоение каждого из которых требует немало времени. Так, мы изучали международный опыт, выезжали за рубеж для развития относительно недавно внедренных систем, таких как аккредитация медицинских, судебно-криминалистических лабораторий по ИСО/МЭК 15189, координаторов по сравнительным испытаниям и сличениям по ИСО/МЭК 17043. Наряду с этим мы разработали систему оценки такого направления, как аккредитация органов по инспекции по ИСО/МЭК 17020 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов органов, проводящих инспекции».

В текущем году мы планируем также изучить международный опыт по валидации и верификации парниковых газов по ИСО 14065 и требования стандарта по цепочке пос­тавок лесной продукции (PEFC ST 2002:2013).

– Не будут ли создаваемые в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17020 органы по инспекции дублировать функции департаментов по защите прав пот­ребителей?

– Внедрение стандарта ИСО/МЭК 17020 мы считаем очень важным шагом. Так получилось, что у нас он не был востребован и доселе не внедрялся, хотя во всех рыночных экономиках имеются такие органы по инспекции или, как их еще называют, органы контроля. Тем более что качество большинства товаров, представленных сегодня на рынке, оставляет желать лучшего. С внедрением стандарта ИСО/МЭК 17020, к которому мы приступаем в текущем году, качество продукции будет ставиться во главу угла.

В отличие от департаментов по защите прав потребителей и других госорганов, контролирующих продукцию только на стадии реализации, преимуществом инспекции будет возможность проверки качества продукции или услуги на любом этапе. Будь это закуп сырья, производство, транспортировка или реализация. К примеру, что толку проверять арбузы, когда они уже лежат на прилавках магазинов?! Но никто не проверяет, когда сажают семена, обрабатывают землю, транспортируют ее и так далее. И эту систему, при которой качество будет встраиваться в каждую стадию выпуска и реализации продукции, нам предстоит создавать.

Организация в республике в частном порядке инспекционных органов по требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 17020-2012 решит и вопрос самостоятельного регулирования бизнесом конт­роля качества предоставляемых товаров, работ и услуг. Подобная практика контроля на рынке товаров, работ и услуг применяется в передовых странах мира, с недавнего времени она внедрена в ряде стран СНГ: России, Беларуси, Кыргызстане, Грузии.

– Чем обусловлен намеченный центром курс на переход от поверки к калибровке?

– Со вступлением в ВТО одним из важных вопросов развития системы технического регулирования и признания протоколов испытаний, а также сертификатов соответствия на международном уровне будет точность в измерениях, что обеспечивается путем прослеживаемости используемых лабораториями средств измерений посредством калибровки.

Калибровка – это комплекс операций, которые устанавливают соотношение между значениями величины, показываемыми измерительным инструментом и соответствующим значением, реализованным в эталоне. Во время калибровки разница между показателями измерительного инструмента и эталоном определяется в числовом выражении и документируется для корректировки значений показателя.

В 30 развитых странах, в число которых мы стремимся вступить, 90% измерительного оборудования калибруется и 10% поверяется. В Казахстане 90% измерительного оборудования поверяется и только 10% калибруется. Поверка измерительного оборудования подтверждает, что инструмент соответствует требованиям нормативного законодательства. То есть поверка подтверждает годность инструмента для использования.

Метрологическая прослеживаемость результатов измерений может обеспечиваться только через калибровку средств измерений.

Сокращение сферы государственного метрологического контроля приведет к уменьшению затрат предприятий по внесению ввозимых в Казахстан средств измерений в реестр государственной системы обес­печения единства измерений. Даст возможность предприятиям приобрести и откалибровать средства измерения. Повысит качество продукции за счет обеспечения точности и прослеживаемости результатов измерений.

Для развития калибровки в респуб­лике необходимо внести изменения в законодательство в части сокращения сферы государственного метрологического контроля средств измерений, результаты которых используются при осуществлении деятельности по оценке соответствия. Без принятия этих мер мы не сможем вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

– Оптимизация сферы государственного метрологического конт­роля, расширение области распространения калибровки будет содействовать развитию бизнеса. А какие еще меры поддержки бизнеса принимает НЦА?

– Прежде предприниматели жаловались на то, что процедуры, соответствующие международным требованиям, тяжело выполнимы. Поэтому с текущего года мы упрос­тили и внесли изменения в некоторые из них, с тем чтобы снизить нагрузку на бизнес. Скажем, раньше мы требовали представления документов в двух экземплярах, сейчас – лишь в электронном варианте. Меньше формальностей стало при подаче материала. Внедряется система е-аккредитации, позволяющая исключить использование бумажных носителей. В свою очередь органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории получают выгоду в виде сокращения расходов, связанных с формированием и доставкой материалов аккредитации, а также могут в онлайн-режиме отслеживать весь процесс аккредитации.

Ряд корректив претерпела работа комиссий по аккредитации, которые отныне работают еженедельно. Председатель комиссии теперь освобожденный человек. Плюс проводим мониторинг работы заявителей, выдачи сертификатов. Поскольку поступало много жалоб относительно того, что где-то неправильно выдают сертификаты, могут предоставлять их моментально, без какой-либо проверки, мы решили упростить эту работу, ввести электронный учет выдаваемых сертификатов. Он ведется на нашем сайте, находится в открытом доступе. И заявитель, и потребитель могут увидеть, на основании каких документов, в какие сроки выданы сертификаты. Это, конечно, дисциплинирует наших субъектов.

На создание условий для развития предпринимательства, выстраивание партнерских взаимоотношений государства и бизнеса, а также формирование благоприятного бизнес-климата нацелены также изменения и дополнения, внесенные в Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» в части исключения указания количества страниц приложения к аттестату аккредитации.

Вместе с тем усилены меры ответственности субъектов, так, введены нормы об отзыве аттестата аккредитации, предусматривающие возоб­новление действия аттестата не ранее чем через два месяца с даты принятия решения об отзыве.

В нормативный правовой акт, регламентирующий порядок аттестации экспертов-аудиторов в области технического регулирования, внесены изменения в отношении ужесточения и конкретизации требований, предъявляемых к экспертам-аудиторам.

Кроме того, НЦА разработал проект изменений в нормативный правовой акт, предполагающий упрощение и уменьшение количества подаваемых на аккредитацию материалов, сокращение количества группы обследования по месту нахождения субъектов. Документ находится на согласовании в уполномоченном органе в сфере технического регулирования.

К тому же разработан проект изменений в законодательство, предус­матривающий установление мер воздействия со стороны органа по аккредитации в случае уклонения субъекта аккредитации от инспекционных проверок и усиление требований в части обеспечения филиалов ОПС экспертами-аудиторами.

– На рынке сертификационных услуг, к сожалению, встречаются и недобросовестные игроки…

– Услуги, оказываемые НЦА, лабораториями, органами по сертификации, можно назвать специфическими. В нашей сфере нельзя ориентироваться только на получение прибыли, а честность и объективность должны быть краеугольным камнем в работе. К примеру, если лаборатория выявила в крови у пациента какие-либо нарушения, но выдала заключение о том, что у него все в порядке, то деятельность такого учреждения теряет всякий смысл. В этой связи субъектам аккредитации уделяется пристальное внимание, они постоянно контролируются, проводится их аккредитация.

Следует отметить, что сроки выдачи сертификата соответствия зависят от схемы сертификации. К примеру, применяемая для импортируемой продукции схема № 9 не предусматривает отбор образцов и испытание продукции, анализ производства также не проводится, сертификат соответствия выдается по результатам рассмотрения прилагаемых к заявке подтверждающих соответствие документов. По данной схеме экспертом-аудитором по сертификации может быть выдано около 15–20 сертификатов соответствия в день.

Другие схемы сертификации, предусмотренные для выпущенной продукции, в том числе серийного производства, предусматривают проведение испытаний. Так, например, для пищевой продукции сроки проведения испытаний с учетом всех обязательных показателей технического регламента Таможенного союза составляют в среднем около 10 дней, электрооборудования (с учетом пожароопасности) – до 20 дней, отдельные виды строительных материалов предусматривают сроки до 30 дней.

Однако в последнее время стали появляться компании-однодневки, предлагающие сертификаты без проведения испытаний. Они размещают объявления, в которых обещают без приведения продукции или услуги в соответствие со стандартами выдать сертификат или внедрить систему менеджмента всего за день, конечно, за определенную плату. Поймать их за руку непросто, потому что они меняют адреса, выступают от имени подставных лиц.

Появляется и реклама аналогичных российских компаний о выдаче «под ключ» сертификатов. Мы уведомили об этих фактах орган по сертификации соседней страны, где для решения этого вопроса планируют сформировать комиссию. Со своей стороны мы также намерены создать специальную комиссию в сотрудничестве с исполнительными, правоохранительными органами с тем, чтобы пресекать такие случаи.

Но еще более серьезную опасность представляет то, что огромный объем продукции реализуется без сертификатов. Если в крупных торговых центрах осуществляется регулярный контроль, то базары буквально наводнены контрафактной продукцией. Несмотря на низкое качество товаров, они пользуются большим спросом, поскольку всех привлекают невысокие цены. Тем самым создается почва для развития теневой экономики.

В случае предъявления липовых сертификатов покупатели могут обращаться в департаменты по защите прав потребителей. НЦА по каждому такому сигналу разбирается индивидуально.

Эта проблема появилась не так давно, поэтому политика по выходу из нее пока только выстраивается.

– Насколько квалификация оценщиков и технических экспертов сегодня соответствует международным требованиям?

– Это актуальный для нас вопрос. Прежде чем проверять компетентность сотрудников лабораторий, органов по сертификации, по подтверждению соответствия, мы сами должны быть компетентными. К тому же каждые пять лет международные стандарты меняются, а значит, нужно постоянно повышать планку. Появляется много новых направлений. Поэтому необходимо быть на острие процесса, непрерывно учиться.

В штате НЦА на сегодня числятся 40 экспертов-аудиторов по аккредитации, которых мы называем оценщиками. У нас они могут проверять любую лабораторию, ОПС. А за рубежом это неприемлемо. Там идет жесткая персонификация. То есть, например, железную дорогу проверяет только оценщик, имеющий специальность железнодорожника. Но на подготовку только одного эксперта уходит как минимум 5 лет.

Поэтому наряду со штатными у нас работают порядка 40 нештатных экспертов. Кроме того, мы привлекаем из числа ученых, узких специалистов более 1 000 технических экспертов.

В первом полугодии текущего года мы посетили все регионы с разъяснительной работой. В программе поездок было также посещение вузов, которым мы внесли ряд предложений: во-первых, преподавателям и специалистам выступать у нас техническими экспертами, во-вторых, высказывали готовность содействовать студентам при прохождении практики, чтобы по окончании вузов они могли участвовать в работе по аккредитации, сертификации, стандартизации, метрологии. К тому же мы заинтересованы в использовании лабораторной базы вузов и в том, чтобы в будущем на их основе создавать органы по сертификации. С рядом университетов, например, с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби, Казахским агротехническим университетом, уже заключены соответствующие договоры.

Это работа на перспективу, и, надеюсь, она принесет ощутимые результаты.

– Серик Шолпанкулович, если оглянуться на пройденный цент­ром 15-летний путь, каковы основные достижения и что, на ваш взгляд, предстоит изменить в работе центра?

– Надо сказать, что Казахстан одним из первых среди стран СНГ провел реформу системы техничес­кого регулирования, в том числе системы аккредитации в области оценки соответствия. Поэтому сегодня она у нас достаточно развита и соответствует международным требованиям. Несомненным достижением является также полноправное членство в международных организациях по аккредитации ILAC и РАС.

Если раньше у нас было 10 экспертов-аудиторов по аккредитации, то сейчас – 40 в штате и 40 за штатом. В ближайшие три года мы намерены увеличить их численность на 50%. Мы вступили в ILAC и IAF по трем направлениям, а в следующие три года мы должны расшириться еще по пяти направлениям.

НЦА принял программу трансформации и развития на ближайшие пять лет. В ней упор делается прежде всего на развитие персонала. Второе – это изучение и внедрение новых стандартов. И третье – использование международного опыта.

Мы намерены привлекать больше высококлассных специалистов, особенно из числа молодежи. Думаю, не за горами то время, когда в каждом комитете ILAC и IAF будут представлены наши специалисты, которые смогут привозить и внедрять у нас все новшества и в то же время доносить наши позиции и чаяния в эти международные организации, обеспечивая тем самым обратную связь.

