Сказка для любителей сладостей

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Наталия Портнягина

Около сорока местных товаропроизводителей представили свою продукцию на первой выставке-ярмарке сладостей «Тәтті Fest» в Уральске.

фото Оксаны Катковой

Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, организовано Советом деловых женщин при поддержке акиматов города и области, а также Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике по ЗКО.

На несколько часов городской выставочный зал превратился в сказку для любителей сладостей. На столах – сотни видов разнообразной продукции на любой вкус: композиции из зефира и шоколада, расписные пряники и леденцы, традиционные казахские сладости, пастила, мед, сыры, фруктовые чипсы. Некоторые из них по формату подачи не просто десерты, а настоящие произведения искусства. Была представлена также продукция для детского питания, диабетиков, полезные сладости.

Заявки на участие в мероприя­тии подали порядка 60 предпринимательниц, из них около 40 прошли отбор по качеству продукции и ее оформлению.

– Цель выставки – выявить лучших товаропроизводителей, объединить их для обмена опытом, совместного освоения новых технологий, создать им условия для повышения финансовой грамотности, дальнейшего развития бизнеса, – отметила председатель Совета деловых женщин ЗКО Ляна Турсынова. – Мы и сами не ожидали такого высокого уровня мастерства, который демонстрируют наши женщины-предпринимательницы.

Среди участников – как только начинающие свой бизнес, так и те, чья продукция уже узнаваема и востребована. Марта Кожжанова занимается изготовлением пастилы и фруктовых чипсов с 2019 года. Поначалу было желание приготовить десерты для своей семьи, потом появился спрос. Сыры, представленные Татьяной Нюдлеевой, также натуральный продукт без красителей и консервантов. Сырье закупается у местных фермеров, а вот технологии производства и закваска итальянские.

Алия Хайрекенова – полковник полиции в отставке. Выйдя на пенсию, вплотную занялась любимым хобби, на которое раньше не хватало времени. От ее имбирных пряников, расписанных белой и розовой глазурью, так и веет домашним уютом. Шолпан Куспаева начала свое «сладкое» дело на дому, сейчас у нее шоколадная студия, где она вместе с помощницами изготавливает леденцы, шоколадные конфеты и сувениры. В прошлом году бизнес-леди выиграла грант на покупку оборудования. В планах – расширить ассортимент выпускаемой продукции, запустить серийное производство.

Гости были в восторге от сладкой экспозиции, а участники получили новый опыт и стимул для дальнейшего развития.

#уральск #сладости #8 марта #Тәтті Fest #выставка-ярмарка

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