На сотом году жизни скончался известный казахстанский актер Юрий Померанцев. Об этом сообщила пресс-служба алматинского театра им. Лермонтова, передает Kazpravda.kz.

"Не стало Юрия Борисовича Померанцева. На самом стыке его личного века. Оставалось совсем чуть-чуть… Это всем ещё предстоит осознать. Один из самых объёмных томов истории нашего театра оборвался на полуслове – и нам придётся начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя", – говорится в сообщении.



Отмечается, что это общая потеря в масштабах страны и мировой культуры.

"Скорбим и плачем вместе со зрителем, которому Юрий Борисович отдавал себя без остатка. О дате и месте прощания будет сообщено позднее", – добавили в пресс-службе.