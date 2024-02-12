Скрывавшегося 13 лет убийцу задержали в Павлодарской области

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С начала года оперативными службами МВД задержано более 300 разыскиваемых преступников и установлено местонахождение свыше 200 без вести пропавших лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Так, в одном из поселков Павлодарской области задержан Данат Бакибаев, находившийся с 2011 года в международном розыске за совершение убийства жителя Павлодара из огнестрельного оружия.

В Алматинской области задержан Сабыржан Масахбаев, который в конце 2023 года в Алматы в составе группы по предварительному сговору напал на гражданина Сингапура и завладел деньгами в сумме более 3 млн тенге и 13 тысяч долларов США. Соучастники разыскиваемого были задержаны ранее.

В Туркестанской области полиция задержала гражданина Узбекистана Жамшида Ахмедова, 10 лет находившегося в международном розыске. Разыскиваемого иностранца арестовали при пересечении границы на пограничном посту «Жибек жолы» в Сарыагашском районе. Мужчина находился в розыске с 2014 года за совершение убийства в городе Иркутск Российской Федерации.

– Сотрудниками оперативных подразделений МВД в Шымкенте задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за мошенничество, – рассказал заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД РК Жангелди Табилов. Необходимо отметить, что розыскная работа органов внутренних дел обеспечивает принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление.

 

#задержание #МВД #преступники

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