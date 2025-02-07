Следующим соперником Асу Алмабаева будет Манель Капе
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Уроженец Жанаталапа станет первым казахстанцем, который выступит в главном событии лучшей организации мира
Тренер казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева Эдуард Базров ответил Sports.kz на вопрос о том, является ли достоверной информация, что следующим соперником казахстанца станет Манель Капе (20-7), сообщает Kazpravda.kz
— Да, это является правдой. Следующим соперником Алмабаева будет Манель Капе. Контракт подписан. Мы сразу же воспользовались моментом и заменили травмированного Брэндона Ройвала, — сказал специалист.
Отметим, что бой Асу Алмабаева против Манеля Капе должен возглавить турнир UFC Vegas 103.
31-летний уроженец Жанаталапа станет первым казахстанцем, который выступит в главном событии лучшей организации мира.