Следующим соперником Асу Алмабаева будет Манель Капе

Уроженец Жанаталапа станет первым казахстанцем, который выступит в главном событии лучшей организации мира

Фото: Naiza FC

Тренер казахстанского бойца UFC Асу Алмабаева Эдуард Базров ответил Sports.kz на вопрос о том, является ли достоверной информация, что следующим соперником казахстанца станет Манель Капе (20-7), сообщает Kazpravda.kz

— Да, это является правдой. Следующим соперником Алмабаева будет Манель Капе. Контракт подписан. Мы сразу же воспользовались моментом и заменили травмированного Брэндона Ройвала, — сказал специалист.

Отметим, что бой Асу Алмабаева против Манеля Капе должен возглавить турнир UFC Vegas 103.

31-летний уроженец Жанаталапа станет первым казахстанцем, который выступит в главном событии лучшей организации мира.