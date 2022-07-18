Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи

Сага о первобытном человеке

Поиском следов обитания человека эпохи палеолита на территории Казахстана заняты участники международной археологической экспедиции.

Пещера на Шелковом пути

Километров 90 по хорошему асфальту до аула Боралдай, потом еще с десяток по накатанной колее предгорья, петляя с холма на холм. Ну а дальше – только пешком, по узкой тропинке, которая, пересекаясь с горной речушкой, уходит резко вверх. Снизу и не разобрать, что за огромными валунами скрывается вход в пещеру, в которой на протяжении пяти лет работает международная археологическая экспедиция.

Ее возглавляет доктор PhD, профессор Тюбингенского университета (Германия) Раду Йовица, соруководитель – археолог, академик Национальной академии наук РК, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Национального музея Жакен Таймагамбетов. Научный проект Paleo Silk Road финансирует Европейский союз.

Жакен Таймагамбетов более сорока лет занимается проблемами происхождения и эволюции человека, изучает пути миграции первобытных людей. И все это время работает в тесном контакте с учеными многих стран мира. Ученый уверен, что понять культуру палеолита Азии можно при условии объединения результатов исследований ученых Евразии и других континентов.

Члены экспедиции в этом году продолжают исследование пещеры Таттыбулак в предгорье Каратау, в которой обнаружены следы археологических культур от палеолита до средневековья. Впервые пещеру описал в 1959 году археолог Хасан Алпысбаев, но до основательных исследований дело тогда не дошло: район труднодоступный, добраться сюда не так-то просто, да и специалистов по пещерам на тот момент не было.

Ученые по изучению палеолита вернулись сюда спустя почти шесть десятилетий, в 2017 году, после того, как экспедиция Института археологии РК под руководством профессора Бауыржана Байтанаева обнаружила в Таттыбулаке культурные слои эпохи средневековья, раннего железного и бронзового века. Это позволило предположить, что в пещере вполне могли обитать и более древние люди, а значит, есть смысл поискать следы пребывания первобытного человека. Тем более что на склонах горных хребтов Каратау экспедиция Жакена Таймагамбетова ранее обнаружила семь стоянок древних людей. При их раскопках найдены артефакты каменного века, среди которых кремневые орудия труда, кости носорогов, бизонов, скорлупа страу­синых яиц. Все они пролежали в земле 510 тыс. лет.

Возраст установлен в ходе лабораторных исследований и отсылает прямиком к эпохе палеолита. Не исключено, что по этой территории проходили маршруты миграции первобытных людей, обустраивавших свои стоянки в естественных пещерах.

– Предположение базируется на ряде факторов, включая природный, – поясняет Раду Йовица. – В предгорье климат лучше, чем в степи, есть сырье для изготовления орудий труда и логично предположить, что именно в природных пещерах первобытные люди останавливались. Многие исследования показали, что Великий шелковый путь использовался не только в Средневековье, но намного раньше. Так почему он не может быть маршрутом миграции первобытных людей палеолита? В пещерах также сохраняются кости, ДНК и другие остатки жизнедеятельности человека. В таких местах хорошо просматривается стратифицированная последовательность.

В пещере Таттыбулак археологи заняты поиском доказательств пребывания первобытного человека. Каждый сезон пополняет коллекцию артефактов. В прошлом году, например, обнаружены угли кострища, скребок из кремния, отщепы камня. В этом году уже успели заложить два раскопа.

– К сожалению, раскоп в дальней части пещеры не дал пока никаких результатов, поскольку там аллювиальные отложения, а раз там вода была, то и люди не могли жить, – знакомит с предварительными результатами полевого сезона Жакен Таймагамбетов. – Поэтому мы этот раскоп закидали мешками, заполненными землей, в надежде на то, что когда-то вернемся сюда и будем глубже копать. А вот раскоп в срединной части оказался куда более информативным. В заложенной траншее нашли зуб, возможно, медведя. А еще зуб человека, по виду очень древний. Мы надеемся, что это зуб человека, который изготавливал вот эти каменные орудия. Точный его возраст станет известен после лабораторного исследования.

Работать приходится в очень сложных условиях: значительная часть природной полости завалена огромными камнями, обвалившимися со свода пещеры. Камнепад, похоже, был тут не раз. И это не позволяет сделать большой по площади раскоп. Сейчас исследователи, насколько смогли, откатили камень, расширив площадь раскопа. И надеются, что под ним окажутся нетронутые слои, позволяющие установить хронологию и пополнить коллекцию добытых в пещере материальных свидетельств прошлого.

Раду Йовица говорит, что артефактов нашли пока немного, и это дает основание предположить, что в пещере люди останавливались на время, делая передышку в пути. Археологи аккуратно снимают слой за слоем грунта, отправляя его в ведро. На входе в пещеру грунт тщательно просеивают через сито, чтобы ничего не упустить из вида. Рядом с раскопом установлен тахиометр – инструмент, который в основном используется в геодезии. Но он очень полезен и в архео­логии, позволяя точно зафиксировать местоположение находок. Их сразу заносят в электронную базу данных, а уже компьютерная программа позволит с точностью до миллиметра реконструировать, как люди, к примеру, сидели у кост­ра, как расщепляли камни, чем питались.

Впрочем, место кострища обнаружить пока не удалось. А вот угли, обнаруженные в прошлом году, исследованы в бельгийской лаборатории. Заключение экспертов свидетельствует, что кострище в пещере горело 48 тысяч лет назад! Данный факт – пока единственное доказательство того, что люди здесь жили как минимум 50 тысяч лет назад. И это может служить подтверждением, что здесь была стоянка первобытного человека.

– Это как раз совпадает со временем изготовления обнаруженных нами каменных орудий из пластин, – объясняет Жакен Таймагамбетов. – Они выполнены в леваллуазской технике обработки камня. В археологии ее относят к эпохе древнего палеолита. Названа она так по характерному древнепалеолитическому местонахождению Леваллуа-Перре близ Парижа. Она началась в эпоху мустье, 140–40 тысяч лет до нашей эры и сохранилась вплоть до верхнего палеолита. На этом отрезке истории происходили глобальные изменения. Наша экспедиция получила весомые результаты по изучению минералогических отложений, указывающих на очень древний возраст образования пещеры Таттыбулак.

Если предположения археологов подтвердят лабораторные исследования, то это будет единственная пещера на территории Казахстана, которая содержит культурные отложения, относящиеся к эпохе палеолита.

Не золотом единым

Пока о пещере Таттыбулак архео­логи знают не так уж много. Раду Йовица изучал памятники эпохи палеолита во Франции, Марокко, Израиле, Румынии, Польше, Германии, Украине и Египте. Исходя из имеющегося опыта и того, что в России и в Кыргызстане есть много стоянок первобытного человека, убежден, что не может такого быть, чтобы между этими странами их не было. А значит, надо их искать в Казахстане.

Именно для этого Раду Йовица третий раз приезжает сюда, чтобы продолжить исследование пещеры. Ученый удивлен, что в Казахстане только Жакен Таймагамбетов изу­чает эпоху палеолита и пока нет особого интереса к этому историческому времени со стороны вузов и общественности.

– Жаль, потому что здесь будут большие открытия, я абсолютно уверен в этом, – прогнозирует Раду Йовица. – Уже доказано, что есть другие виды человека, которые здесь жили – денисовцы, неандертальцы. Здесь территориальный стык цивилизаций. Меня удивляет, когда люди, узнав о раскопках, поднимаются в пещеру и всегда спрашивают: нашли ли мы золото? Изучение палеолита – это не только о золоте и артефактах. Древняя история очень важна. И я вижу, как появляется интерес к ее изучению. Первые годы у нас не было в экспедиции студентов. В этом году их двое и, уверен, будет больше.

В составе международной экспедиции работают два докторанта Тюбингенского университета – казах Абай Намен, занимающийся изучением и расшифровкой сырья для производства эпохи палеолита, и грек Аристидис Варис, научный интерес которого связан с геоморфологией, то есть образованием пещер. Пост-докторант Мария Кото-Сарменто приехала в Южный Казахстан из Испании. Рядом с опытными археологами первые шаги в науку делают студенты КазНУ им. аль-Фараби – Никита Шатохин и Никита Пепенко.

Семь лет назад этот же вуз окончил еще один участник экспедиции – Абай Намен. После получения казахстанского диплома о высшем образовании он поступил в магистратуру в Европе. Учился в Португалии, Италии, Греции, получил диплом в Римском университете. Потом вернулся в Казахстан и работал с Виктором Зайбертом в Институте археологии и степной цивилизации. Там же познакомился с командой профессора Раду Йовица.

– Мне было интересно заниматься чем-то более древним, чем галоценовые памятники, то есть относящиеся к человеческой эре, – делится Абай Намен. – Так я попал в проект Paleo Silk Road, приобщившись к изучению периода, который начинается в 10 000 году до нашей эры, примерно в начале геологи­ческого периода голоцен. Уже через месяц Раду Йовица предложил мне стать его докторантом. В сентябре 2018 года после экспедиции я переехал в Германию, в маленький город Тюбинген, в котором очень много студентов. Поступил в док­торантуру и с того времени вот уже четвертый год занимаюсь палеолитом. 19 июля мне предстоит защита докторской диссертации в Тюбингене.

Свое будущее Абай Намен связывает с Казахстаном. Для ученого его уровня работы здесь – непочатый край. Только в этом году, кроме пещеры Таттыбулак, международная экспедиция исследовала стоянку Ктеникты, которую обнаружили еще в 2019 году, и пещеру Актогай, находящуюся недалеко от города Жанатас в Жамбылской области. В Ктеникты заложили тестовый шурф размером 3 на 2 метра, в котором археологи нашли культурный слой, свидетельствующий, что там обитали люди, расщепляли камень и изготавливали орудия труда.

Пещера Актогай также оказалась щедрой на артефакты. В большом шурфе глубиной под три метра обнаружили каменные орудия труда, останки позвоночных, много костей животных. Хронология их пока неизвестна. Экспедиция отобрала все необходимые образцы для датировки. Возраст находок определит радиоуглеродное исследование. В лаборатории также предстоит изучить минерало-кварцит и определить время, когда последний раз кварц был обнажен к солнцу.

Миллионы лет тому назад

Отметим, что это Жакен Таймагамбетов пригласил к сотрудни­честву зарубежных специалистов по пещерам. За последние несколько лет в Казахстане побывали ученые из Японии, Греции, Бразилии, Испании, Германии, Америки, Англии. Результаты совместной работы дают богатый материал для изучения истории расселения людей по евразийскому континенту.

Сам Жакен Кожахметович по приглашению ЮНЕСКО выступал в 19 странах мира, читая лекции о заселении Юго-Восточной Азии, Америки и Европы. Изучение миграционных процессов позволило ученому выдвинуть версию о том, что, к примеру, заселение японских островов шло с континентальной Евразии. В Японии самая древняя стоянка человека датируется сорока тысячами лет, в то время как африканским – более шести миллионов лет.

К слову, за выдающиеся заслуги в сфере развития дружбы между Казахстаном и Японией академик Жакен Таймагамбетов награжден «Орденом Восходящего солнца. Золотые лучи с шейной лентой» Императора Японии Нарухито.

– Я пытался проследить миграции первобытных людей с территории Африки, понять, как они заселяли другие континенты, – говорит Жакен Таймагамбетов. – Территория нынешнего Казахстана была центром, через нее проходили маршруты миграции первобытных людей. Здесь тысячелетиями пересекались миграционные потоки. Отсюда пришедшие к нам из Африки первобытные люди двигались дальше. Я предположил, к примеру, что японцы, возможно, пошли на территорию Японии с Алтая. Сегодня находки российских археологов подтверждают мою гипотезу. Это очевидно сейчас, когда новый вид человека – денисовец – обнаружен далеко от России.

Ученые Сибирского отделения Российской академии наук во главе с академиком Анатолием Деревянко, с которыми Жакен Кожахметович с 1992 года работает на территории Казахстана, нашли фрагмент фаланги пальца подростка. Выяснилось, что структура ДНК найденных останков отличается от генетического кода ныне живущих людей, которым даже неандертальцы роднее. Анализ ДНК выдал интересную информацию: мама у этого подростка оказалась неандерталка, а папа – хомо сапиенс. Это и стало основанием для того, чтобы считать его новым видом человека верхнего палеолита. Назвали его денисовец, потому что фрагмент тела нашли в Денисовой пещере Солонешенского района Алтайского края.

По мнению Жакена Таймагамбетова, такой расклад вносит коррективы в теорию Дарвина о происхождении человека, поскольку получается, что параллельно с Homo sapiens по эволюционной лестнице взбиралось некое конкурентное «человечество», отличающееся от человека разумного.

Схожую с алтайской стоянку первобытного человека Жакен Таймагамбетов открыл вместе с российскими коллегами в Южном Казахстане – между Акколем и Каратау. Ее назвали Кызылтау. Здесь на один квадратный метр приходится до 600–700 каменных изделий. Протяженность полосы – более 40 км, ширина – 5–6 км.

Ученый считает, что на протяжении нескольких сотен тысяч лет люди жили на одном и том же месте, ну а поскольку Казахстан – это аридная, то есть засушливая зона, то эти камни остались на поверхности земли.

– На основании изучения типологии этих каменных изделий доказано, что их возраст насчитывает около миллиона лет, – заключает Жакен Таймагамбетов. – А значит, на территории Казахстана издавна был первобытный человек. Хасан Алпысбаев в свое время пришел к выводу, что Казахстан был заселен более четырехсот – пятисот тысяч лет тому назад. Сейчас же мы эту границу отодвинули до одного миллиона лет. Это не моя идея. Она подтверждена учеными многих стран. Вот почему нам так важно продолжать поиски следов первобытного человека.