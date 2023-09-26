Smart-водоснабжение

О преимуществах новой технологии рассказал руководитель проекта по строительству сетей водоснабжения Илья Тян. По его словам, обычно водопроводчики узнают об утечке в трубе лишь тогда, когда вода заполнит лотки и выйдет наружу. В то время как внедряемое в проекте ноу-хау позволит определить место порыва с точностью до метра.

То есть при аварийной ситуации не нужно будет раскапывать большие площади вокруг водопроводных сетей и создавать серьезные проблемы для участников дорожного движения, как это сегодня практикуется сплошь и рядом.

Как отмечают специалисты, очень сложным этапом стал демон­таж старых труб, находившихся в плачевном состоянии. При этом рабочие не тронули дорожное полотно, а сегодня завершают прокладку тепловых камер. Следующим этапом станет подключение водопровода к жилому сектору.

Согласно проекту, применяются современные задвижки, протяженность магистрали в траншее составляет около 2,6 км. К концу года планируется завершить прокладку труб, провести пусконаладочные работы.