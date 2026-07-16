Дастан Сатпаев и ByDastann стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров

Об этом сообщили в Минкультуры

Фото: Минкультуры

Известный казахстанский футболист член клуба «Челси» Дастан Сатпаев и популярный тревел-блогер Дастан Мухамедрахим (ByDastann) стали мировыми амбассадорами Международного года волонтеров.

2026 год был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Проект получил широкую международную поддержку и объединил миллионы людей вокруг ценностей взаимопомощи, солидарности и гражданской ответственности.