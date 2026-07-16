По линии ОВД амнистия затронула порядка 590 тысяч человек

В МВД рассказали о ходе реализации закона об амнистии, сообщает Kazpravda.kz

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По линии органов внутренних дел амнистия затронула порядка 590 тысяч человек. В отношении них прекращено исполнение более 1,3 миллиона административных взысканий на общую сумму свыше 22 млрд тенге.

- Амнистия является разовой мерой гуманизма и не освобождает от ответственности за будущие правонарушения. При их повторном совершении виновные будут привлекаться к ответственности в полном соответствии с законодательством. Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать закон, уважать права окружающих и помнить: лучший способ избежать ответственности — не совершать правонарушений. Именно соблюдение принципа "Закон и порядок" является основой безопасного и справедливого общества, — отметил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Кабденов.

1 июля Глава государства подписал Закон об амнистии, приуроченный к принятию новой Конституции Республики Казахстан.

Это масштабный акт гуманизма и милосердия. Вместе с тем амнистия основана на важном принципе: снисхождение возможно лишь в тех случаях, когда оно не создает угрозы общественной безопасности и не затрагивает права граждан.

Впервые в истории независимого Казахстана проведена административная амнистия. Она предусматривает освобождение граждан от уплаты административных штрафов по предусмотренным законом статьям.