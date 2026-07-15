В Алматы с наступлением жары выросло число вызовов скорой помощи

По данным управления общественного здравоохранения Алматы, в период аномальной жары в городе увеличилось количество обращений за экстренной медицинской помощью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат.

Фото: акимат Астаны

Врачи отмечают, что высокие температуры особенно опасны для пожилых людей, детей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями.

Как сообщил и.о. заместителя директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Азамат Курманбеков, в жаркие дни существенно возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура воздуха может спровоцировать резкие скачки артериального давления, нарушения сердечного ритма, одышку, а также увеличить риск инфаркта миокарда и инсульта.

Только за первые две недели июля в службу скорой медицинской помощи поступило более 33,6 тыс. вызовов. Из них около 1,5 тыс. были связаны с повышением артериального давления, еще свыше 300 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая ишемическую болезнь сердца и острый инфаркт миокарда. Кроме того, около 50 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения были экстренно доставлены в городские стационары.

По сравнению с предыдущим периодом количество случаев теплового удара, потребовавших вызова скорой помощи, увеличилось в два раза.

В управлении также отмечают, что жара повышает риск обезвоживания, пищевых отравлений, кишечных инфекций и усиливает проявления сезонной аллергии. Особое внимание своему состоянию рекомендуется уделять пациентам с хроническими заболеваниями. Им необходимо строго соблюдать назначения врача, регулярно принимать лекарственные препараты, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, избегать перегрева и не пропускать плановые консультации.

Поликлиники Алматы продолжают диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, обеспечивают их необходимыми лекарственными препаратами и проводят регулярный мониторинг состояния здоровья. При ухудшении самочувствия специалисты рекомендуют своевременно обращаться к участковому врачу, не дожидаясь развития осложнений.

Врачи советуют по возможности избегать пребывания под прямыми солнечными лучами с 11:00 до 17:00, носить легкую одежду из натуральных тканей, головной убор и солнцезащитные очки.

Не менее важно соблюдать питьевой режим. При отсутствии медицинских противопоказаний взрослым рекомендуется выпивать не менее двух литров воды в сутки, ограничив употребление алкоголя, сладких газированных напитков и большого количества кофе.

При появлении сильной головной боли, головокружения, слабости, тошноты, спутанности сознания, высокой температуры тела или потери сознания необходимо немедленно переместить человека в прохладное место, начать охлаждение организма, давать воду небольшими глотками и вызвать скорую медицинскую помощь.

В Управлении общественного здравоохранения Алматы напоминают, что соблюдение простых мер профилактики и своевременное обращение за медицинской помощью помогут снизить риски для здоровья в период аномальной жары.