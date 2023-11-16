Смерть по неосторожности Свежий выпуск 16 ноября 2023 г. 3:14 65 Андрей Тентетников От выстрела в Петропавловске погиб сержант «Беркута». фото из архива "КП" Трагический случай прокомментировал военный прокурор Петропавловского гарнизона Мейржан Касимжанов. По его словам, 12 ноября погиб военнослужащий военной части 6637 Национальной гвардии РК сержант Чужиков. По данному факту Петропавловская группа центрального регионального военно- следственного управления МВД начала досудебное расследование по статье УК РК «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Как отметил военный прокурор, другая информация разглашению не подлежит. По этой причине без ответа остались вопросы о том, где произошло чрезвычайное происшествие, действительно ли была операция по захвату, все ли меры были приняты для спасения человека и почему Чужикова привезли в инфекционную больницу, а не вызвали скорую помощь на место происшествия?.. #выстрел #Петропавловск #несчастный случай #Нацгвардия #сержант