Смерть по неосторожности

Трагический случай прокомментировал военный прокурор Петропавловского гарнизона Мейржан Касимжанов. По его словам, 12 нояб­ря погиб военнослужащий военной час­ти 6637 Национальной гвардии РК сержант Чужиков. По данному факту Петропавловская группа центрального регионального военно- следственного управления МВД начала досудебное расследование по статье УК РК «Нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводятся следственные действия, назначены соответствующие экспертизы.

Как отметил военный прокурор, другая информация разглашению не подлежит. По этой причине без ответа остались вопросы о том, где произошло чрезвычайное происшествие, действительно ли была операция по захвату, все ли меры были приняты для спасения человека и почему Чужикова привезли в инфекционную больницу, а не вызвали скорую помощь на место происшествия?..