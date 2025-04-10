Местом для съемок были выбраны две локации в Алматинской области – село Курты и предгорья Заилийского Алатау. Чемпионы мира среди беркутчи и другие признанные в этом деле мастера продемонстрировали зарубежному фотографу все тонкости соколиной охоты, ставшей достоянием мирового культурного наследия. Каролина Воштасик запечатлела уникальные моменты взаимодействия человека и птицы. В своих работах она передает не только эстетику, но и глубокий смысл многовекового искусства.

Серия снимков, представленных на международном конкурсе, вызвала широкий резонанс не только в профессиональной экспертной среде, но и среди мировой аудитории. Продюсером этого проекта выступила медиаамбассадор туризма Надира Ахонова, активно продвигающая казахскую культуру на международной арене.