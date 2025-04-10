Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии
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Маргулан Бейсекенов
В этом году фотограф из США Каролина Воштасик впервые побывала в Казахстане и провела съемки соколиной охоты. Как сообщает пресс-служба Kazakh Tourism, ее работы об уникальном древнем искусстве казахского народа отмечены международной премией Communication Arts Awards of Excellence за достижения в документальной фотографии. Среди многочисленных наград Каролины Воштасик есть и престижная премия Lucie Award, которую часто называют «Оскаром» фотоиндустрии.