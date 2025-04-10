Снимки о соколиной охоте в Казахстане удостоены международной премии

Статьи
4
Маргулан Бейсекенов

В этом году фотограф из США Каролина Воштасик впервые побывала в Казахстане и провела съемки соколиной охоты. Как сообщает пресс-служба Kazakh Tourism, ее работы об уникальном древнем искусстве казахского народа отмечены международной премией Communication Arts Awards of Excellence за достижения в документальной фотографии. Среди многочисленных наград Каролины Воштасик есть и престижная премия Lucie Award, которую часто называют «Оскаром» фотоиндустрии.

фото предоставлено Kazakh Tourizm

Местом для съемок были выбраны две локации в Алматинской области – село Курты и предгорья Заилийского Алатау. Чемпионы мира среди беркутчи и другие признанные в этом деле мастера продемонстрировали зарубежному фотографу все тонкости соколиной охоты, ставшей достоянием мирового культурного наследия. Каролина Воштасик запечатлела уникальные моменты взаимодействия человека и птицы. В своих работах она передает не только эстетику, но и глубокий смысл многовекового искусства.

Серия снимков, представленных на международном конкурсе, вызвала широкий резонанс не только в профессиональной экспертной среде, но и среди мировой аудитории. Продюсером этого проекта выступила медиаамбассадор туризма Надира Ахонова, активно продвигающая казахскую культуру на международной арене.

#премия #фотография #Каролина Воштасик #соколиная охота

Популярное

Все
Дело Перизат Кайрат: итоги расследования
Мост творчества и дружбы
Когда господдержка эффективней приватизации
Голос великого Абая – в сердцах юных
Халтура или… норма?
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
Поэтическая стрела Серика Аксункара
В каких районах Астаны появятся новые школы
Остались ордена на парадном костюме
Проекты «Адал азамат» охватывают почти 4 млн учащихся школ, колледжей и воспитанников детсадов
В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии
Cохранить культурное наследие стран тюркского мира
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Точкой роста должен стать туризм
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме

Читайте также

Голос великого Абая – в сердцах юных
Мост творчества и дружбы
«Таза Қазақстан»: эковолонтеры убрали стихийные свалки в ущ…
По экспонатам музея можно проследить, как развивалось орнам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]