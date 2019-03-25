Собор Святой Софии может стать мечетью

"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после выборов (31 марта). Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в расположенную по соседству Голубую мечеть. Со Святой Софией можно сделать аналогично", – сказал Эрдоган.



В настоящий момент вход в собор обходится гостям в 60 турецких лир ($10).



Стоит отметить, что 18 марта турецкий лидер заявлял, что не поддерживает идею смены статуса собора Святой Софии на мечеть, поскольку это может привести к "серьезным последствиям".



Софийский собор построен в VI веке, он был патриаршим православным собором до середины XV века, когда Константинополь захватили турки и превратили собор в мечеть. В 1935 году первый президент Турции распорядился изменить статус здания на музей.



Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что руководство страны в ближайшем будущем может изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть, передает Life.ru со ссылкой на телеканал TGRT.