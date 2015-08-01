Статьи Сокровища нации Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Представляя План нации, Глава государства поставил задачу развития национального проекта гражданской идентичности – "Менің елім". И предложил серию технологичных проектов, среди которых создание масштабного интернет-проекта "Энциклопедия Казахстана". Президент подчеркнул, что его главная цель – помощь каждому гражданину и иностранному туристу в познании нашей страны. Портал должен стать своего рода визитной карточкой Казахстана и национальным путеводителем.



В этом плане представляется интересным инновационный проект Государственного музея искусств им. А. Кастеева "Виртуальная 3D-галерея", который реализуется в рамках госпрограммы "Информационный Казах­стан-2020".



– Современные технологии в музейном деле приобретают особое значение в связи с вхож­дением Казахстана в чис­ло 30 наиболее развитых стран мира, – говорит директор музея, заслуженный деятель РК, доктор философских наук, профессор Гульмира ШАЛАБАЕВА. – Поскольку они способствуют нашей интеграции в мировую культуру. Новые подходы предлагается использовать для широкого информирования людей о нашем музее и его богатейшей коллекции.



– Как музей участвует в программе "100 конкретных шагов"?



– Казахстан обладает мощнейшим культурным потенциалом и уникальными природными ресурсами. А музейные организации являются ключевыми не только в культурном развитии, но и формировании проекта патриотического акта "Мәңгілік Ел", а также турис­тического кластера. Более того, они – залог привлекательности для зарубежных туристов. Ведь одна из ключевых задач современного музея – укрепление международного имиджа Казахстана через искусство. Эту стратегию мы осуществляем на протяжении многих лет через организацию выставок и конференций, обменных и других проектов. Мы активно налаживаем работу с гостиничным сектором по размещению рекламно-информационных проспектов о нашем музее. Благодаря этому происходит интеграция культуры Казахстана в мировой художественный процесс. И конечно, такая деятельность укрепляет имидж музея.



Например, выставка "Сокровища искусства Казахстана" в Лондоне, юбилейная выставка произведений знаменитого казахского живописца Абылхана Кастеева в Париже, Дни культуры Казахстана в Японии, Турции, ОАЭ, Египте и других странах вызывали большой интерес у зарубежного зрителя. А казахстанцы с восторгом принимали зарубежные выставки: "Жемчужины Франции", "Жить во дворце" из Бельгии, тематические экспозиции из Китая, Египта, России и других стран.



Новый проект нашего музея "Музыкальный вернисаж" привлек большое количество гостей из дипломатического сообщества Алматы – генконсульств США, Германии, Египта, Великобритании, а также зарубежных студентов и туристов. Впрочем, наши залы всегда активно посещают дипломатические и бизнес-делегации из США, Китая, Малайзии, Великобритании, Голландии, Франции и других государств. Для них экскурсии проводятся на английском языке. Эти экс­курсии, подготовка специальных экскурсоводов гармонично вписываются в шаг 79-й Плана нации о переходе на английский язык обучения. В музее ведется постоянная работа по оказанию услуг и выпуску изданий на трех языках – государственном, русском и английском.



– Говоря об идентичности и единстве Казахстана, Президент страны остановился на проекте патриотического акта "Мәңгілік Ел". Какова здесь роль музея искусств?



– Музей постоянно реализует воспитательные проекты. У нас есть и образовательная миссия. На мой взгляд, такая деятельность гармонично вписывается в практическую реализацию шагов 85–89, направленных на сохранение нации будущего. Здесь охвачен блок реформ под общим названием "Современное государство для всех", где объединились экономический, геополитический, демократические принципы управления государством.



Активное вовлечение музея в реализацию 100 конкретных шагов происходит через общественно значимые социальные проекты. К примеру, проект для слабовидящих детей "Образ на ощупь". Впервые на базе музея открылась анимационная студия для детей, где ребят обучают созданию мультипликационных фильмов. Открыт "Парк скульптуры. Музей под открытым небом", ставший новым знаковым объектом в городском пространстве Алматы.



Значительная роль отводится реализации проектов "Большая страна – большая семья" от АНК, "Мәңгілік Ел", "Нұрлы болашақ". Их главными приоритетами являются укрепление казахстанской идентичности и формирование целостной гражданской общности. И снова музей активно вовлечен в государственную стратегию, организуя художественные проекты совместно с АНК. Это выставки "Эхо Великой степи" к 550-летию Казахского ханства, "Культовая исламская архитектура в творчестве художников Казахстана" в рамках Года "Алматы – столица исламской культуры", персональные выставки казахстанских живописцев Бориса Пака, Зайнитдина Юсупова и Евгения Сидоркина, приуроченных к 20-летию Ассамб­леи народа Казахстана.



– Вы сказали, что музейные организации являются ключевыми не только в культурном развитии, но и формировании туристического кластера. Что уже здесь сделано ?



– В рамках Концепции развития туристской отрасли РК до 2020 года мы намерены принять участие в создании региональных культурно-туристских кластеров. Это "Алматы – свободная культурная зона Казахстана", "Единство природы и кочевой культуры", "Возрождение Великого шелкового пути". Также определяющим для нас остается осуществление идеи Общества Всеобщего Труда. И вновь художественное творчество становится основным выразителем ценностей этой идеи. Тематические выставки и "круглые столы", посвященные теме труда как основы успешного общества приоритетны для нас. Знаковым событием стала совместная выставка с Жездинским музеем горного и плавильного дела, который представил для экспозиции в Алматы уникальную фотохронику, а также инструменты, оборудование и образцы деталей, созданных металлургами прошлых лет. В рамках выставки состоялся «круглый стол», который собрал ведущих культурологов, социологов и музейных сотрудников.



Музей, по сути своей, является своеобразным концентратом художественной жизни общества и планомерно осуществляет государственную стратегию, выраженную в 100 практических шагах. Реализация Плана нации, безусловно, скажется на оптимизации общественного устройства, совершенствовании государственного строительства и станет залогом успешной интеграции Казахстана в международное сообщество ведущих мировых держав.



