Сольный концерт Инкар Айдарханкызы пройдет в Астане

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В Астане 1 февраля состоится сольный концерт талантливой танцовщицы, артистки ансамбля «Гүлдер», лауреата престижных международных конкурсов Инкар Айдарханкызы, сообщает Kazpravda.kz

Как пишет Qazaq culture, творческий путь Инкар Айдарханқызы является примером гармонии традиций и современности.

Получив хореографическое образование в Казахстане, она прошла стажировку в Национальной академии танца в Риме, что позволило ей выйти за пределы академических рамок и создать уникальный исполнительский стиль, в котором классическая техника сочетается с новаторским духом.

Гостями вечера станут народный артист Казахстана Секен Тұрысбеков, лауреаты государственной молодежной премии «Дарын» Аскар Мукият и Ардак Елеусиз, а также известный казахстанский кобызист Олжас Курманбек.