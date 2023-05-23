Сотая победа Гвардиолы

Сотой стала домашняя победа с английским «Манчестер Сити», который он сейчас тренирует, над испанским «Реалом» (4:0) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Тренер «горожан» – лишь третий наставник, кому покорилось такое достижение. Гвардиола добился побед в самом престижном клубном первенстве Старого Света, а значит и всего мира, у руля испанской «Барселоны», немецкой «Баварии» и теперь английского «Манчестер Сити». Его превосходят по этому показателю пока лишь такие легендарные тренеры, как шотландец Алекс Фергюсон и итальянец Карло Анчелотти.

Кроме того, Хосеп – один из немногих, кому удалось выиграть Лигу чемпионов в качестве как игрока, так и тренера. Помимо него, это сделали нидерландец Франк Райкаард, француз Зинедин Зидан и все тот же Карло Анчелотти. Ну и в дополнение команда Гвардиолы в минувшие выходные еще и в третий раз подряд выиграла английскую Премьер-лигу, а всего у него теперь пять чемпионских титулов в составе «горожан». Но об этом мы расскажем ниже.

Поединок «МанСити» против «Реала» прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 4:0. На 23-й минуте португалец Бернарду Силва вывел «горожан» вперед, а спус­тя 14 минут оформил дубль. На 73-й минуте счет стал разгромным после автогола бразильца Эдера Милитао. В конце встречи аргентинец Хулиан Альварес забил четвертый гол.

Напомним, что в первой встрече, которая проходила в Испании, команды сыграли вничью со счетом 1:1, а это значит, что «Шейхи» из Манчестера 10 июня в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят» сыграют главный матч года против итальянского «Интера».

Что касается самого «Интера» из Милана, то он вышел в финал, обыграв по сумме двух встреч своего самого принципиального соперника, с которым живет в одном городе и выступает на одном стадионе, – «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» – «Милан».

Единственный гол в матче забил аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Напомним, что первый матч команд завершился разгромом «Милана» со счетом 2:0.

Кстати, этот год можно считать не только феноменальным для самого «Интера», но и в целом для итальянского футбола. Так как представители итальянской Серии А в этот раз будут представлены сразу в трех финалах еврокубков текущего сезона.

Помимо миланцев, которые сыграют в главном матче Лиги чемпионов УЕФА, в финале Лиги Европы УЕФА 31 мая в Будапеште (Венгрия) римская «Рома» встретится с испанской «Севильей», а 7 июня в Праге (Чехия) в финале Лиги конференций УЕФА «Фиорентина» из Флоренции сыграет с английским «Вест Хэмом».

В ответном матче в полуфинале Лиги Европы «Рома» на выезде завершила вничью игру против немецкого «Байера» со счетом 0:0. Напомним, что в первом поединке, прошедшем в Риме, итальянцы минимально одолели соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове и выполнили поставленную перед клубом задачу.

Стоит отметить, что финал в данном турнире мог быть вполне итальянским, но этому помешала испанская «Севилья», которая по итогам двух полуфинальных поединков прошла туринский «Ювентус». Основное время игры завершилось вничью – 1:1.

На 65-й минуте сербский легионер Душан Влахович вывел итальянцев вперед, но на 71-й игрок сборной Испании Сусо сравнял счет. Победитель определился по итогам дополнительного времени. Испанский клуб вырвал победу благодаря голу аргентинца Эрика Ламелы. Напомним, что первый матч команд завершился ничьей со счетом 1:1.

Кстати, «Севилья» в седьмой раз в истории вышла в финал Кубка УЕФА⁄Лиги Европы. Ранее эта команда играла в финалах Кубка УЕФА, потом переименованного в Лигу Европы, в 2006 и 2007 годах, а также в финалах Лиги Европы в 2014, 2015, 2016 и 2020 годах. Все шесть предыдущих финалов испанская команда выиграла. «Севилья» является рекордсменом по числу трофеев Кубка УЕФА или Лиги Европы.

Определились финалисты и третьего по значимости клубного турнира Европы – Лиги конференций УЕФА. В решающем матче встретятся итальянская «Фиорентина» и английский «Вест Хэм».

В 1⁄2 финала «Фиорентина» прошла швейцарский «Базель». После поражения на своем поле со счетом 1:2 итальянская команда сумела в дополнительное время победить на выезде – 3:1. Голы в составе «Фиорентины» на счету аргентинца Николаса Гонсалеса (дубль) и чеха Антонина Барака. У «Базеля» отличился игрок сборной Швейцарии Зеки Амдуни.

В свою очередь «Вест Хэм» в другой паре сумел пройти «АЗ Алкмар» из Нидерландов. После домашней победы в Британии (2:1) лондонский клуб выиграл и на выезде – 1:0. Гол в добавленное время на 94-й минуте забил игрок сборной Испании Пабло Форнальс.

А теперь по традиции перейдем к топ-5 национальных первенств Европы и в связи с этим вновь вернемся к Хосепу Гвардиоле, который, как мы сообщали уже выше, досрочно выиграл английскую Премьер-лигу сезона-2022⁄2023 с «Манчестер Сити». Для испанца это уже 33-й титул в карьере. Ранее он выиграл 14 трофеев, возглавляя «Барселону», затем стал обладателем еще семи титулов, когда был главным тренером «Баварии». С «горожанами» же Гвардиола выиграл 12-й трофей за семь лет.

Что касается «Манчестер Сити», то для клуба эта победа в чемпионате стала девятой в истории. Произошло это в субботу, когда главный конкурент «Шейхов» из Манчестера – столичный «Арсенал», долгое время лидировавший в национальном первенстве, на выезде уступил «Ноттингем Форесту» со счетом 0:1 и лишился математических шансов на титул. Лондонцы в этом году останутся с серебряными наградами – у них после 37 туров на счету 81 очко.

Что касается «МанСити», то уже в статусе чемпиона в воскресенье на своем поле он с минимальным счетом обыграл дома столичный «Челси» и после 36 туров имеет 88 очков.

За «бронзу» продолжают бороться «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед», у которых сейчас по 69 очков. Первый клуб вчера вечером принимал дома «Лестер Сити», а вот «Крас­ные дьяволы» из Манчестера в субботу на выезде одолели «Борнмут» со счетом 1:0.

В чемпионате Испании «Барселона» уже в качестве действующего чемпиона страны в субботу слишком расслабилась и уступила на своем поле «Реал Сосьедаду» из Сан-Себастьяна со счетом 1:2. У каталонцев так и осталось на счету 85 очков.

Вторую позицию в первенстве потерял столичный «Реал», который очень некстати оступился в воскресенье в Валенсии, уступив местному одноименному клубу со счетом 0:1 и оставшись с 71 набранным очком.

Осечкой земляков воспользовался другой знаменитый мадридский клуб – «Атлетико», который в последний день недели разгромил дома «Осасуну» из Памплоны со счетом 3:0 и, набрав 72 очка, поднялся на второе место.

Уже официально действующий чемпион Италии – неаполитанский «Наполи» в воскресенье принимал на своем поле финалиста Лиги чемпионов УЕФА миланский «Интер» и разгромил его со счетом 3:1. У «Маленьких осликов» из Неаполя за два тура до окончания первенства на счету 86 очков.

У идущего вторым в чемпио­нате туринского «Ювентуса» 69 очков – вчера вечером он на выезде встречался с «Эмполи». А на третьем месте с 68 очками расположился столичный «Лацио», в воскресенье в гостях обыг­равший «Удинезе» из Удины со счетом 1:0.

В субботу в немецкой Бундеслиге прошел сверхинтерес­ный поединок, где между собой встретились находящиеся на втором и третьем местах мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Баварцы, хоть и играли дома, уступили сопернику со счетом 1:3.

Более того, оставшись с 68 набранными очками, мюнхенцы пропустили на первое место дорт­мундскую «Боруссию», которая шанс не упустила и на выезде разгромила «Аугсбург» со счетом 3:0. У Дортмунда теперь в активе 70 очков, а у Лейпцига – 63.

Практически гаран­тировал себе чемпионство и лидер французского первенства – парижский «ПСЖ». В воскресенье столичные «Принцы» на выезде обыграли «Осер» со счетом 2:0 и набрали 84 очка.

На втором месте с 78 очками располагается «Ланс», разгромивший на выезде «Лорьян» – 3:1. Третью строчку в Лиге-1 с 73 очками занимает «Марсель», уступивший в гостях «Лиллю» – 1:2.