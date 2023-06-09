Сотрудничество и диалог – это путь из кризиса

Международный форум Астана начался с большой пленарной сессии, задавшей тон для дальнейших обсуждений. Общая тема форума «Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса» стала также темой «пленарки», предоставив спикерам возможность поделиться своим видением по всему спектру вопросов, вынесенных на повестку дня МФА, – это внешняя политика и международная безо­пасность, устойчивое развитие, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

Открывая пленарную сессию, Президент Касым-Жомарт Токаев в первую очередь поблагодарил особых гостей форума, подчерк­нув, что для Казахстана и новой диалоговой площадки большая честь, что они лично решили приехать в Астану и внести свой вклад в плодотворный обмен мнениями по текущему состоянию глобальных экономических дел и вопросам регионального сотрудничества.

– Мы считаем, что это один из способов выражения подлинного смысла международного партнерства, – подчеркнул Глава государства. – Открывая этот форум, позвольте мне также выразить искреннюю признательность нашему стратегическому партнеру – Организации Объединенных Наций и ее институтам, таким как МВФ, ЮНЕСКО, ПРООН, ВТО, ЭСКАТО и другие, а также нашему информационному партнеру CNN.

Многогранный кризис

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на том, в чем он видит миссию международного форума. Так, новая диалоговая площадка призвана предоставить возможность открыто обсудить ситуации в мире, определить основные вызовы и кризисы, противостоять этим вызовам посредством диалога в духе взаимного сотрудничества, обновить и восстановить общую культуру многосторонних отношений, а также усилить голоса в поддержку мира, прогресса и солидарности.

– Этот форум непосредственно способствует более активному взаимодействию в то время, когда мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо, – в период беспрецедентной геополитической напряженности. Для того чтобы выстоять, глобальная система должна работать для всех, обеспечивая мир и процветание для большинства, а не для избранных, – подчеркнул Глава государства.

Он обратил внимание, что сегодня мы наблюдаем процесс разрушения самого фундамента мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций.

– ООН остается единственной универсальной глобальной организацией, которая объединяет все человечество. Между тем мы не добьемся успеха в решении нынешних вызовов без всеобъем­лющей реформы Совета Безопас­ности. Необходимо, чтобы голоса представителей «средних держав» в совете звучали более весомо и были услышаны, – заявил Президент РК.

По мнению Касым-Жомарта

Токаева, недавние «новые кризисы» – начиная от COVID-19 и заканчивая вооруженными конфликтами – угрожают хрупкой международной экосистеме. Однако причины этой нестабильности уходят корнями глубоко в наше прошлое.

Спустя 30 лет в международные отношения возвращается разделяющее страны «блоковое» мышление, причем силы раскола не являются исключительно геополитическими, но имеют и экономическую подоплеку. Сама экономическая политика, как отметил Глава государства, открыто используется в качестве оружия.

– Это противостояние включает в себя санкции и торговые войны, целенаправленную долговую политику, ограничение доступа или изолирование от источников финансирования, а также контроль над инвестициями. В совокупности эти факторы постепенно подрывают фундамент, на котором основываются глобальный мир и процветание последних десятилетий: свободная торговля, глобальные инвес­тиции, инновации и честная конкуренция, – сказал Президент.

Это в свою очередь провоцирует социальную напряженность, раскол внутри государств и напряженность между ними. Увеличивается разрыв в культуре и ценностях. Все эти тенденции превратились в экзистенциальные угрозы, и все сложнее предпринимать усилия для того, чтобы противостоять им. Усугубляет ситуацию широкое распространение дезинформации. Параллельно с этим, как отметил Глава государства, новые технологии, начиная с искусственного интеллекта (ИИ) и заканчивая биотехнологиями, имеют глобальные последствия, но внедряются только в рамках узких национальных границ.

– В совокупности эти факторы подталкивают глобальный мировой порядок к критической точке, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – Результатом является растущее недоверие, которое оказывает негативное влияние на функционирование известных международных форумов, существующих рамок, режимов безопасности, механизмов в области нераспространения. Таким образом, мы сталкиваемся с неопределенностью, растущей нестабильностью и конфликтами. Это, в свою очередь, побуждает увеличивать расходы на оборону, на новейшие вооружения, которые в конечном счете ничего не гарантируют. Об этом свидетельствует и то, что впервые за полвека мы столкнулись с перспективой применения ядерного оружия.

И все это, как акцентировал Президент, происходит как раз в тот момент, когда миру безотлагательно необходимо сосредоточиться на угрозе экзистенциального изменения климата.

– Главная мысль заключается в том, что в то время как факторы геополитического давления отталкивают нас друг от друга, мы сталкиваемся с ясным и мощным императивом к сближению, взаимодействию, сотрудничеству, движению навстречу друг другу, – считает Глава государства.

По его мнению, Международный форум Астана сегодня представляет еще одну возможность для того, чтобы обратить тенденцию к расколу вспять. МФА призван показать, что только встречаясь, советуясь, будучи взаимно честными в отношении своих проблем, забот и надежд, международное сообщество сможет решить все вопросы и вернуться к совместному строительству более стабильного, справедливого и процветающего мира для всех.

Мост и перекресток

Глава государства обратил внимание, что Казахстан уже давно является перекрестком между Востоком и Западом, Севером и Югом. И МФА во многом соответствует культуре и истории Великой евразийской степи.

– Мы гордимся этим наследием. Именно из непрерывного обмена товарами, достижениями культуры и идеями сложились уникальная национальная идентичность Казахстана и его особый бренд многостороннего сотрудничества, – заявил Президент. – Несмотря на геополитические потрясения, Казахстан продолжает служить экономическим локомотивом Центральной Азии. Мы продолжаем привлекать значительные иностранные инвестиции и обеспечиваем исключительные условия для ведения бизнеса в Казахстане. В то же время мы надеемся на взаимную ответственность со стороны наших зарубежных партнеров. В этом заключаются основные принципы нашей политики.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан приглашает всех, кто заинтересован в поиске новых возможностей для делового и экономического партнерства. Перспектив для сотрудничества немало. Например, Срединный коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут, связывающий Китай с Европейским союзом, открывает новые возможности для торговли и инвестиций. Казахстан играет ключевую роль в инициативе «Пояс и путь», которая способствует экономическому развитию и укреплению внутрирегиональных контактов.

– Мы стремимся к укреплению физической взаимосвязи между государствами и людьми, присутствующими здесь сегодня, а также к укреплению связей между нашими сообществами в качестве партнеров и друзей. Учитывая все эти факторы, сегодня мы можем сказать, что Казахстан является действительно глобальным, а главное, надежным торгово-экономическим партнером, – подчеркнул Глава государства.

Казахстан также всегда прилагал все усилия для укрепления мира и международной безопасности. Президент напомнил, что наша страна решительно выступает за ядерное разоружение и нераспространение. Наша страна инициировала Астанинский мирный процесс для решения сирийского кризиса. Казахстанская столица – постоянное место проведения съездов лидеров мировых религий. А Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии со штаб-квартирой в Астане стало авторитетным механизмом для решения региональных и глобальных проблем.

Подчеркнул Глава государства и тот факт, что Казахстан активно участвует в преодолении гуманитарного кризиса в Афганистане и призывает к дальнейшему наращиванию всесторонней помощи афганскому народу под эгидой ООН. В этом контексте, добавил Президент, важно создать в Алматы Региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Казахстан также прилагает все усилия для поддержания дружественных отношений с нашими глобальными и региональными партнерами и намерен наращивать региональное сотрудничество с братскими странами Центральной Азии.

– Внутри Казахстана мы предпринимаем новые усилия по проведению реформ, чтобы внедрить принципы справедливости, верховенства закона, равенства и правосудия. Мое кредо сформулировано четко: закон и порядок. Это прочная основа для построения Нового Справедливого Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Современный Казахстан отличается от того, каким он был, скажем, два года назад. Наш путь преобразования существующей системы еще далек от завершения. Мы понимаем, что политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут спасти нас от ловушки среднего дохода и сделать нашу экономику более устойчивой. Несмотря на то что значимые преобразования уже осуществлены, многое еще предстоит сделать. Однако мы обретаем уверенность, понимая, что для успешного прохождения пути нужно быть готовым преодолеть множество подводных камней. Мы готовы к этому, – добавил казахстанский лидер.

Мы все в одной лодке

Говоря о вызовах, которые особенно остро стоят перед регионом, Касым-Жомарт Токаев в первую очередь назвал изменение климата. Центральная Азия, по его словам, находится на передовой линии противостояния этому вызову.

– Даже если мы успешно ограничим рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию к 2050 году, что выглядит все более маловероятным, мы будем испытывать от 2 до 2,5 градуса по Цельсию роста температуры здесь, в Центральной Азии. Это приведет к трансформации, или, точнее, к опустыниванию и обезвоживанию нашей местной среды. Мы должны быть готовы к большим трудностям, – подчеркнул Глава государства.

Нехватка водных ресурсов действительно одна из самых животрепещущих проблем. По озвученным Касым-Жомартом данным, засухи и наводнения в Центральной Азии нанесут ущерб в размере 1,3% ВВП в год, а урожайность сельскохозяйственных культур снизится на 30%, что приведет к появлению около 5 млн внутренних климатических мигрантов к 2050 году. Площадь ледников в регионе уже сократилась на 30%. Уровень воды в реках Сырдарья и Амударья к 2050 году снизится примерно на 15%.

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу в регионе, Президент призвал выделять больше ресурсов на поддержку Международного фонда спасения Арала.

– Проблема воды и изменение климата тесно связаны между собой. Центральная Азия – это регион, где водная безопасность может быть достигнута только путем тесного сотрудничества и эффективно подобранных совместных мер. Для обсуждения этих и других вопросов, связанных с климатом в регионе, я предлагаю создать проектный офис стран Центральной Азии в Алматы и провести Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН и других международных организаций, – озвучил инициативу Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан мог бы предложить огромные возможности «зеленой» экономики и стать центром возобновляемой энергетики. Но для декарбонизации и создания «зеленой» экономики с необходимой скоростью нам нужны ресурсы и партнерские отношения.

– Чрезвычайная климатическая ситуация на планете является нагляднейшим примером нашей взаимозависимости и общей судьбы. Хотим мы того или нет, но мы связаны друг с другом. Учитывая эту реальность, тот, кто придумает, как работать вместе, добьется успеха, а неспособный – потерпит неудачу. Принципы и ценности ООН, лежащие в основе многостороннего подхода, являются не просто наиболее эффективным способом решения этой проблемы – это единственный путь, – убежден Глава государства.

Именно таковы, по словам Президента, принципы и «интеллектуальные корни» Международного форума Астана – пространства для диалога с целью решения общих проблем и продвижения к сотрудничеству, развитию и прогрессу. Он выразил надежду, что конструктивные дискуссии в рамках МФА смогут продвинуть к потенциальным решениям и дальнейшему сотрудничеству.

– Позвольте мне закончить свое выступление мягким предостережением. Чтобы способствовать содержательному разговору и сотрудничеству, необходимы открытость, терпимость и компромисс. Я желаю положительных результатов для каждого из вас и для всего форума. Еще раз благодарю вас за то, что вы присоединились к нам сегодня, и желаю вам плодотворных дискуссий, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства ответил на вопрос модератора, в качестве которого выступил известный журналист CNN Ричард Квест. Он спросил: что Президент Казахстана мог бы считать успехом для Международного форума Астана?

– С моей точки зрения, нам нужно глубже осмыслить суть проблем, которые мы имеем сегодня, проблем, которые ставят под угрозу источники существования человека. В действительности жизнь простых людей во всем мире стала более трудной. В первую очередь мы должны это признать. Во-вторых, мы не должны ориентироваться на громкие заголовки. Мы должны выйти за рамки заголовков и вести разговор о проблемах, которые, к сожалению, объединяют нас. Говоря коротко, мы должны их решать. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями и непредвзятость должны возобладать над конфронтацией, над идеологией войн и конфликтов, – ответил Президент.

Нужны совместные усилия

ООН, напомним, стал стратегическим партнером Международного форума Астана. Генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш, направивший в адрес МФА видеопослание, особо отметил актуальность концепции форума, предлагающего диалог и сотрудничество как ключевые инструменты решения глобальных проблем.

«Мы живем в тяжелое время. Конфликты – старые и новые – продолжаются. Растет геополитическая напряженность. Климатический кризис не ослабевает. Голод и неравенство растут. Цели в области устойчивого развития, наш проект мира и процветания на здоровой планете, далеки от реализации. Мы сталкиваемся с большим количеством глобальных проблем, и решить их мы сможем только благодаря объединению усилий и совместной работе. Сегодня наши коллективные действия пока не соответствуют темпам или масштабам вызовов. Мы в ООН работаем над тем, чтобы объединить страны для преодоления пробелов в глобальном управлении и поиске решений. Наша инициатива «Общая повестка дня» предлагает развивать многосторонность – более справедливую и инклюзивную, которая сможет решать вызовы глобального уровня, угрожающие нашей планете и будущим поколениям», – подчеркнул Генеральный секретарь ООН.

Как отметил Антониу Гутерриш, Международный форум Астана предоставляет возможность для обсуждения самых насущных проблем и поиска совместных, устойчивых, инновационных решений.

Эффективность сотрудничества

Спикером пленарного заседания МФА стал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, специально приехавший для участия в форуме в Астану.

– Абсолютно согласен с мнением Касым-Жомарта Токаева относительно важности реагирования на современные вызовы и угрозы, отдавая приоритет сотрудничеству как основному постулату функционирующей международной системы, – подчеркнул Президент Кыргызстана в своем выступлении. – Становятся все более востребованными различные региональные форматы, через которые наши страны могут сверять часы друг с другом и разговаривать с миром. Поэтому такие интеллектуальные, экспертные, я бы даже сказал, стратегические площадки, как МФА, сегодня приобретают особую ценность и особое значение, – отметил он.

Подчеркнув, что происходящий на наших глазах процесс формирования нового миропорядка сопровождается нарастанием угроз и вызовов, Садыр Жапаров остановился на ряде проблем, актуальных не только для его страны, региона Центральной Азии, но и всего мира. Здесь он выделил такие сферы, как изменение климата и сохранение биоразнообразия, вода и водные ресурсы, энергетика, экономика.

В частности, он подробно остановился на подходах Кыргызстана к управлению водными ресурсами.

– Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обуславливает нашу высокую ответственность перед всем регионом. Кыргызстан выступает за важность и значимость осуществления сотрудничества в данной области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона, – отметил Президент КР. – Кыргызстан осознает важность глобальных вызовов и готов внести свой вклад в их решение. Мы признаем, что эти вызовы требуют сотрудничества и координации усилий со стороны всех государств и международного сообщества. Хочу подчеркнуть, что только на основе солидарности, общей ответственности за процветание наших собственных стран и народов, а также за процветание всего нашего региона мы сможем обеспечить создание справедливой, безопасной и социально ориентированной модели развития, – поделился видением Садыр Жапаров.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович свое выступление на МФА посвятила теме мультилатерализма. Отметив, что после холодной войны многосторонние международные отношения стали одним из основополагающих принципов современного мира, который должен был способствовать развитию сотрудничества, совместному решению общих вызовов. Однако, по ее словам, в реальности сложилась ситуация, когда мультилатеральная структура становится инструментом реализации интересов небольшого количества стран, что напрямую влияет на эффективность многостороннего сотрудничества при решении глобальных проблем.

Желька Цвиянович считает, что для действенной мультилатеральной системы требуется мультиполярный баланс сил, чтобы многие страны могли работать, основываясь на принципах взаимного уважения.

– Мы должны работать на основе партнерства, и оно должно быть для всех, а не для избранных, – подчеркнула она. – Многие международные организации должны пересмотреть свои принципы таким образом, чтобы обеспечить равенство всем вовлеченным сторонам. Международное сотрудничество и многосторонние подходы сегодня совершенно необходимы, но текущая многосторонняя структура должна быть пересмотрена таким образом, чтобы она могла реагировать на вызовы современности.

Еще одним спикером «пленарки» МФА стал Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Он в первую очередь передал участникам форума приветствия от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

– Проводимый по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева форум предоставляет хорошую возможность для широкого обмена мнениями по самым актуальным вопросам. Думаю, что все высокие гости согласятся с тем, что уровень и масштаб МФА полностью отражают прогресс, достигнутый Казахстаном за последние годы. Убежден, что эта авторитетная площадка станет местом выработки новых идей многостороннего сотрудничества с акцентом на решение текущих и будущих вызовов, – сказал Абдулла Арипов.

Он отметил, что мир вступил в период перемен и глубоких трансформаций, ускоряются процессы кардинальных изменений, затрагивающие все без исключения государства и континенты. И в этих условиях как никогда важно укрепление доверия и выстраивание конструктивного диалога. Ярким примером партнерства, тесной кооперации в решении общих проблем Премьер-министр Узбекистана назвал регион Центральной Азии, где благодаря твердой политической воле и последовательным действиям глав государств региона создана совершенно новая атмосфера взаимного доверия, что позволяет решать даже самые сложные региональные вопросы исключительно путем диалога и разумных компромиссов.

Вызовы и решения

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратила внимание на то, что не случайно такого рода форум проводится в Астане – столице Казахстана, государства, показавшего впечатляющую силу трансформации и успешного развития за годы независимости. Говоря о нашей стране, она сообщила, что МВФ улучшает прогноз роста в Казахстане на полпроцентных пункта, то есть ожидается, что Казахстан в этом году добьется почти 5% роста. В контексте общего замедления мировой экономики это важное достижение.

В целом глава МВФ в своем выступлении остановилась на сохраняющейся уязвимости мировой экономики и фрагментации в этой сфере как больших вызовах для глобального развития. Для того чтобы преодолеть их, спикер предложила несколько решений.

– Первое – прагматичный мультилатерализм, который сможет обеспечить выгоды для большинства граждан мира. Здесь необходимо выделить те проблемы, с которыми ни одна страна, ни один регион самостоятельно не справятся. Второе – необходимо признать, что торговля в многополярном мире будет более интегрирована внутри регионов, внутри кластеров стран, но при этом необходимо это реализовывать в рамках стандартов и правил ВТО. Третье – необходимо создать защитные меры в таких секторах, как продовольствие, лекарственные средства, то есть не должно быть ограничений, когда мы говорим о потоках критически важных для жизни товаров и услуг. И четвертое – нам необходимо сделать так, чтобы не фрагментировать мир в финансовой сфере, – отметила Кристалина Георгиева, добавив также, что мир может преодолеть все стоящие перед ним вызовы, но для этого в первую очередь нужно уметь договариваться.

Генеральный секретарь ЮНЕСКО Одрэ Азуле поблагодарила Касым-Жомарта Токаева за то, что, инициируя проведение МФА, он предложил расширить повестку.

– Международное сотрудничество и устойчивое финансирование общественных благ, таких как культура, наука, образование, являются ключевыми для формирования нашего общего будущего, а также для построения справедливых и устойчивых экономик и сообществ, – считает гендиректор ЮНЕСКО.

В своем выступлении она особо остановилась на важности «научной дипломатии» в решении актуальных региональных и глобальных вызовов. Здесь она привела в пример ситуацию с водными ресурсами в Центральной Азии, подчеркнув, что тесное научное сотрудничество, глубокие исследования и научный подход позволят более четко видеть и понимать сложившуюся ситуацию, а стало быть – вырабатывать более эффективные решения.

– В рамках научного сотрудничества на многостороннем уровне, через ЮНЕСКО, и на региональном я с радостью объявляю о запуске крупного проекта с пятью странами региона, который финансируется через Глобальный экологический фонд. Мы впервые получим представление и будем вести мониторинг региональной криосферы – ледников, вечной мерзлоты и снежных ресурсов. Думаю, этот пример показывает важность и актуальность работы на региональном и многостороннем уровне. Это актуально вследствие характера проблемы и необходимо для обеспечения благ для всего населения, – отметила Одрэ Азуле.

Также, говоря в глобальном контексте, она высказалась о необходимости многостороннего сотрудничества в сфере регулирования развития технологий искусственного интеллекта, чтобы трезво смотреть и грамотно сбалансировать возможные выгоды и угрозы от применения такого рода технологий.

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид в своем выступлении особо отметила исключительную актуальность темы МФА – решение вызовов через диалог.

– Именно этим мы занимаемся в ОБСЕ, – подчеркнула она. – В этом контексте позвольте также напомнить ключевую роль, которую Казахстан сыграл в истории ОБСЕ, особенно когда успешно председательствовал в организации в 2010 году. Я помню проведенный тогда в Астане саммит, который прошел с большим успехом, была принята Астанинская декларация, которая и по сей день не теряет своей актуальности, – добавила она.

Отметив, что мир переживает сложные времена, генсек ОБСЕ подчеркнула, что в такие периоды особенно важно придерживаться многосторонности, фундаментальных ценностей и принципов развития, развивать сотрудничество.

Завершающим спикером пленарной сессии МФА стала заместитель Генерального секретаря ООН – исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсиа Алисджабана. Остановившись сначала на вызовах и перспективах Азиатско-тихоокеанского региона, она высказалась о важности сотрудничества в самом широком смысле – странам мира необходимо определись вопросы, представляющие общий интерес, и решать их, шаг за шагом преодолевая разногласия.

Заместитель Генсека ООН выразила уверенность, что площадки, подобные Международному форуму Астана, позволяют укреплять диалог и доверие между странами, столь необходимые для преодоления общих вызовов.