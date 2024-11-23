Специалистов по эксплуатации электромобилей будут готовить в Астане

Фото: акимат Астаны

Здесь студенты на практике осваивают работу с электронными устройствами и настройку оборудования для связи, включая эксплуатацию электромобилей, мобильных сетей и Интернета, передает официальный сайт акимата столицы.

Лаборатория оснащена инновационным оборудованием, максимально приближённым к реальному производственному процессу. Она состоит из двух частей. Первая предназначена для студентов, обучающихся по специальности «Радиоэлектроника и телекоммуникации», а вторая сосредоточена на эксплуатации транспортного электронного оборудования, в том числе электромобилей.

«Обучаясь в этой лаборатории, студенты смогут работать с инновационным оборудованием, соответствующим ожиданиям работодателей. Лаборатория оборудована 12 рабочими местами. При проведении лабораторных занятий группа из 25 студентов делится на подгруппы, что позволяет обеспечить высокое качество обучения. В нашем штате 13 преподавателей, из которых 8 работают на кафедре связи и 5 — на кафедре электроники. В настоящее время мы начинаем переговоры по запуску краткосрочных курсов, которые, как мы надеемся, стартуют в январе следующего года. Мы уверены, что открытие этой лаборатории станет важным шагом на пути подготовки высококвалифицированных специалистов в нашей сфере», — сказал заместитель директора по учебно-производственной работе столичного Высшего колледжа транспорта и коммуникаций Омиргуль Жунуспеков.

Студенты будут активно участвовать в практических занятиях, которые включают пайку, сборку простых схем, тестирование сложной аппаратуры и настройку IP-телефонии.

«Данная лаборатория необходима для подготовки квалифицированных специалистов в области транспорта, в том числе железнодорожного, и связи. Она охватывает такие направления, как радиоэлектроника, электротехника, радиосвязь и эксплуатация электромобилей. Эта комплексная лаборатория рассчитана на практически половину специальностей нашего колледжа», — рассказала преподаватель Лариса Осташова.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для монтажа и исследования волоконно-оптических кабелей, IP-телефонии, мини-АТС и работы с радиоэлектронными устройствами.

Каждый модуль рассчитан на 12-15 человек, а любая лабораторная станция может использоваться для выполнения 20-40 практических заданий. Это даст возможность проводить более 300 лабораторных занятий.