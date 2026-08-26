Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградами учителей

Указ опубликовала Акорда, сообщает Kazpravda.kz
Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Парасат»
Отелбаев Мухтарбай – главный научный сотрудник РГП «Институт математики и математического моделирования», город Алматы
орденом «Құрмет»
- Урнгалиева Зуря Айткуловна – воспитатель ГККП «Ясли-сад № 3 «Зерде», город Уральск
- Шерстобитова Марина Георгиевна – учитель КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции», Жамбылский район Северо-Казахстанской области»
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Алибаева Балмия Турабековна – учитель КГУ «Школа-лицей № 24», город Жанаозен Мангистауской области
- Амерканова Гульбаршн Александровна – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Экибастуз Павлодарской области
- Ахметова Акмарал Дюсебековна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 2», Кызылкогинский район Атырауской области
- Далмырзаев Сакен Абдиманатович – учитель КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района», Туркестанская область
- Кенжебекова Мереке Лескуловна – учитель КГУ «Средняя школа имени Сакена Сейфуллина с мини-центром», Шуский район Жамбылской области
- Коровин Андрей Иванович – мастер производственнного обучения ГККП «Высший аграрно-технологический колледж при управлении образования Акмолинской области»
- Нурпеисова Гульмира Колбаевна – учитель КГУ «Жарбулакская средняя школа», район Мақаншы области Абай
- Тулегенов Максат Касимович – учитель КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей», город Астана
- Уалибаева Айнагуль Абишевна – учитель КГУ «Нурымская средняя школа с дошкольным мини центром», Кербулакский район области Жетісу
медалью «Шапағат»
- Герасева Ирина Михайловна – учитель КГУ «Гимназия имени А.М.Горького», город Костанай
- Ляшова Акерке Ермековна – воспитатель КГКП «Ясли-сад «Балауса-Балғын», Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области
- Мырзабекова Жанна Конысбеккызы – учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 1», Улытауский район области Ұлытау
почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено
- Ещановой Тамаре Жеткербаевне – учителю КГУ «Есикский специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей имени А.Малькеева», Алматинская область
- Жумахметовой Жанар Бейбиткызы – учителю КГУ «Комсомольская общеобразовательная средняя школа», Айтекебийский район Актюбинской области
- Исмаилову Кайрату Тулегеновичу – учителю КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Информационных технологий», город Караганда
- Ногойбаевой Гульнаре Туленовне – учителю ГКП «Школа-гимназия № 1 имени А.С.Пушкина», город Шымкент
- Шильдебаевой Айгуль Амангельдиевне – учителю КГУ «Школа-лицей № 201 имени Аль-Фараби», Жалагашский район Кызылординской области.