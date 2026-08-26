Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградами учителей

Образование,Президент

Указ опубликовала Акорда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат»

Отелбаев Мухтарбай – главный научный сотрудник РГП «Институт математики и математического моделирования», город Алматы

орденом «Құрмет»

  • Урнгалиева Зуря Айткуловна – воспитатель ГККП «Ясли-сад № 3 «Зерде», город Уральск
  • Шерстобитова Марина Георгиевна – учитель КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции», Жамбылский район Северо-Казахстанской области»

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Алибаева Балмия Турабековна – учитель КГУ «Школа-лицей № 24», город Жанаозен Мангистауской области
  • Амерканова Гульбаршн Александровна – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Экибастуз Павлодарской области
  • Ахметова Акмарал Дюсебековна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 2», Кызылкогинский район Атырауской области
  • Далмырзаев Сакен Абдиманатович – учитель КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района», Туркестанская область
  • Кенжебекова Мереке Лескуловна – учитель КГУ «Средняя школа имени Сакена Сейфуллина с мини-центром», Шуский район Жамбылской области
  • Коровин Андрей Иванович – мастер производственнного обучения ГККП «Высший аграрно-технологический колледж при управлении образования Акмолинской области»
  • Нурпеисова Гульмира Колбаевна – учитель КГУ «Жарбулакская средняя школа», район Мақаншы области Абай
  • Тулегенов Максат Касимович – учитель КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей», город Астана
  • Уалибаева Айнагуль Абишевна – учитель КГУ «Нурымская средняя школа с дошкольным мини центром», Кербулакский район области Жетісу

медалью «Шапағат»

  • Герасева Ирина Михайловна – учитель КГУ «Гимназия имени А.М.Горького», город Костанай 
  • Ляшова Акерке Ермековна – воспитатель КГКП «Ясли-сад «Балауса-Балғын», Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области
  • Мырзабекова Жанна Конысбеккызы – учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 1», Улытауский район области Ұлытау

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено

  • Ещановой Тамаре Жеткербаевне – учителю КГУ «Есикский специализированный лицей-интернат «Білім-Инновация» для одаренных детей имени А.Малькеева», Алматинская область
  • Жумахметовой Жанар Бейбиткызы – учителю КГУ «Комсомольская общеобразовательная средняя школа», Айтекебийский район Актюбинской области
  • Исмаилову Кайрату Тулегеновичу – учителю КГУ «Специализированная школа-лицей-интернат «Информационных технологий», город Караганда
  • Ногойбаевой Гульнаре Туленовне – учителю ГКП «Школа-гимназия № 1 имени А.С.Пушкина», город Шымкент
  • Шильдебаевой Айгуль Амангельдиевне – учителю КГУ «Школа-лицей № 201 имени Аль-Фараби», Жалагашский район Кызылординской области.
#президент #госнаграды #учителя

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