Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении госнаградами учителей

Фото: Акорда

Указом Главы государства за выдающиеся достижения в образовании и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Парасат»

Отелбаев Мухтарбай – главный научный сотрудник РГП «Институт математики и математического моделирования», город Алматы

орденом «Құрмет»

Урнгалиева Зуря Айткуловна – воспитатель ГККП «Ясли-сад № 3 «Зерде», город Уральск

Шерстобитова Марина Георгиевна – учитель КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции», Жамбылский район Северо-Казахстанской области»

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алибаева Балмия Турабековна – учитель КГУ «Школа-лицей № 24», город Жанаозен Мангистауской области

Амерканова Гульбаршн Александровна – учитель КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», город Экибастуз Павлодарской области

Ахметова Акмарал Дюсебековна – учитель КГУ «Общеобразовательная школа № 2», Кызылкогинский район Атырауской области

Далмырзаев Сакен Абдиманатович – учитель КГУ «Специализированная школа-интернат Толебийского района», Туркестанская область

Кенжебекова Мереке Лескуловна – учитель КГУ «Средняя школа имени Сакена Сейфуллина с мини-центром», Шуский район Жамбылской области

Коровин Андрей Иванович – мастер производственнного обучения ГККП «Высший аграрно-технологический колледж при управлении образования Акмолинской области»

Нурпеисова Гульмира Колбаевна – учитель КГУ «Жарбулакская средняя школа», район Мақаншы области Абай

Тулегенов Максат Касимович – учитель КГУ «Лицей-интернат «Білім-инновация» для одаренных юношей», город Астана

Уалибаева Айнагуль Абишевна – учитель КГУ «Нурымская средняя школа с дошкольным мини центром», Кербулакский район области Жетісу

медалью «Шапағат»

Герасева Ирина Михайловна – учитель КГУ «Гимназия имени А.М.Горького», город Костанай

Ляшова Акерке Ермековна – воспитатель КГКП «Ясли-сад «Балауса-Балғын», Тарбагатайский район Восточно-Казахстанской области

Мырзабекова Жанна Конысбеккызы – учитель КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) № 1», Улытауский район области Ұлытау

почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» присвоено