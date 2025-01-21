США выходят из ВОЗ

Здравоохранение,США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В 2020 году Трамп уже объявлял о разрыве отношений с ВОЗ, которую он считает «подконтрольной Китаю»

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Как пишет CNN, выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств-членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

По его словам, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае.

Кроме того, Трамп считает, что ВОЗ также представляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в стране.

В интервью CNN доктор Ашиш Джа, занимавший пост координатора Белого дома по реагированию на Covid-19 при администрации Байдена, назвал решение Трампа выйти из ВОЗ «стратегической ошибкой».

«ВОЗ является довольно важной организацией, и с выходом Америки из нее создается политический вакуум, который может заполнить только одна страна — и это Китай», — сказал он.

Кроме того, считает эксперт, выход из ВОЗ ослабит организацию, которая в значительной степени полагается на людей и опыт США, особенно в отслеживании глобального гриппа.

 

#указ #США #ВОЗ #Трамп

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