США выходят из ВОЗ

В 2020 году Трамп уже объявлял о разрыве отношений с ВОЗ, которую он считает «подконтрольной Китаю»
Как пишет CNN, выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств-членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК
По его словам, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае.
Кроме того, Трамп считает, что ВОЗ также представляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в стране.
В интервью CNN доктор Ашиш Джа, занимавший пост координатора Белого дома по реагированию на Covid-19 при администрации Байдена, назвал решение Трампа выйти из ВОЗ «стратегической ошибкой».
«ВОЗ является довольно важной организацией, и с выходом Америки из нее создается политический вакуум, который может заполнить только одна страна — и это Китай», — сказал он.
Кроме того, считает эксперт, выход из ВОЗ ослабит организацию, которая в значительной степени полагается на людей и опыт США, особенно в отслеживании глобального гриппа.