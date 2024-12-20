США выслали 270 тысяч мигрантов в 2024 финансовом году

Показатель депортаций стал самым высоким с 2014-го финансового года

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Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) депортировала более 270 тыс. мигрантов за финансовый год, закончившийся 30 сентября. Об этом говорится в отчете ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, за отчетный период сотрудники службы выслали 271 484 мигранта в 192 страны, что почти вдвое больше, чем в 2023 году (142 580 человек). Показатель депортаций стал самым высоким с 2014 финансового года, когда были выдворены почти 316 тыс. мигрантов.

Избранный президент США Дональд Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. 17 декабря агентство Bloomberg сообщило, что на первых этапах будущий глава Белого дома планирует выслать из страны 1 млн человек.

Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Действующий президент США демократ Джо Байден передаст Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года.