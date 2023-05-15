Станционные смотрители

В течение трех дней прием жителей отдаленных населенных пунктов района вели терапевт, педиатр, стоматолог, хирург, офталь­молог, ЛОР, уролог, маммолог и другие узкие специалисты. Для местных граждан это оказалось прекрасной возможностью пройти полный качественный медицинский осмотр.

«Больница на рельсах» оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием: УЗИ и флюорографическим аппаратами, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

До конца мая в области Жетысу медицинскую помощь от двух десятков специалистов «поезда здоровья» получат жители отдаленных сел и станций Каратальского, Аксуского, Сарканского и Алакольского районов. Проект «Саламатты Қазақстан» действует для оказания медпомощи населению из дальних уголков всей страны. Новшеством нынешнего года стало присутствие здесь юриста и медиатора, которые бесплатно консультируют всех желающих. Эти услуги тоже пользуются активным спросом среди сельчан.