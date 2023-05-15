Станционные смотрители

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Сафия Шидербай, область Жетысу

Более 250 жителей Коксуского района прошли медосмотр, который провели врачи, прибывшие на поезде «Саламатты Қазақстан».

фото Дмитрия Ерофеева

В течение трех дней прием жителей отдаленных населенных пунктов района вели терапевт, педиатр, стоматолог, хирург, офталь­молог, ЛОР, уролог, маммолог и другие узкие специалисты. Для местных граждан это оказалось прекрасной возможностью пройти полный качественный медицинский осмотр.

«Больница на рельсах» оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием: УЗИ и флюорографическим аппаратами, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

До конца мая в области Жетысу медицинскую помощь от двух десятков специалистов «поезда здоровья» получат жители отдаленных сел и станций Каратальского, Аксуского, Сарканского и Алакольского районов. Проект «Саламатты Қазақстан» действует для оказания медпомощи населению из дальних уголков всей страны. Новшеством нынешнего года стало присутствие здесь юриста и медиатора, которые бесплатно консультируют всех желающих. Эти услуги тоже пользуются активным спросом среди сельчан.

#медицина #население #поезд #РК #«Саламатты Қазақстан» #специалисты #Больница на рельсах #медосмотр #населенные пункты

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