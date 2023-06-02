Ставки в кредит и навязчивая реклама провоцируют рост лудомании – Ахметжанов

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов с акимом города Астаны Женисом Касымбеком и активом столицы обсудили вопросы общественной безопасности в городе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно национальной статистике, объем услуг азартных игр и заключение пари в прошлом году в сравнении с 2019 годом вырос в 40 раз.

За последние 2 года рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занял лидирующее место по объему затрат казахстанцев. По информации главы МВД, только за первый квартал этого года затраты населения превысили 100 млрд тенге. А это в 70 раз больше, чем на услуги библиотек и музеев, в 50 раз – чем на творчество и искусство, в 5 раз – чем на IT-услуги, и, наконец, в 2 раза больше, чем на операции с недвижимостью.

Однако, как отметил Ахметжанов, не все проблемы общественной безопасности можно увидеть через призму статистики и отчетов.

Министр привел в пример шокирующий случай, произошедший в феврале в столице, когда безработный облил супругу кипятком, зарезал родственницу и сбросил с 6-го этажа 4-летнего ребенка, а затем покончил жизнь самоубийством.

Глава ведомства отметил, что ставки в кредит и онлайн-платформы, навязчивая реклама сделали эту сферу более доступной для населения, провоцируя рост зависимости. В результате долги приводят к трагедиям и нередко с тяжелыми последствиями.

«Проблемой лудомании никто предметно не занимается. Налоговые органы интересует только уплата налогов, местные исполнительные органы – поступления в бюджет. Предприниматели «гонятся» за доходом. В итоге страдает население: граждане закладывают имущество, берут неподъемные кредиты, на этом фоне разводятся, теряют работу, идут на преступления, сводят счеты с жизнью», – констатировал Ахметжанов.

Он добавил, что скрытые проблемы, которые влияют на самочувствие граждан, в частности, имея в виду ситуацию с лудоманией, призван выявлять проблемно-ориентированный подход, который внедрен в практику МВД.