Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа

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В одном из столичных ЖК произошла трагедия. Астанчанин выбросил из окна четырёхлетнего племянника и зарезал тёщу. А после - сам спрыгнул с седьмого этажа. По словам соседей, мужчина страдал игроманией и имел миллионные долги. На этом то и зародилась семейная ссора, ставшая трагедией, считают очевидцы. Пострадала и супруга обезумевшего. Выжить ей удалось. Она вырвалась из рук тирана и попросила помощи в квартире снизу. Но было уже слишком поздно, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Чудовищная трагедия произошла в жилом комплексе "Хабар" накануне. Семейная ссора обернулась сразу тремя смертями. Мужчина выбросил из окна четырёхлетнего племянника, зарезал тёщу, а когда приехала полиция, спрыгнул с 7-го этажа сам.

Тело мальчика первым под своим балконом увидел сосед с первого этажа. Супруга обезумевшего мужчины, избитая и вся в крови, прибежала к нему за помощью. Испытанный ужас от увиденного астанчанин изложил с социальных сетях.

"Около 5-ти утра к нам в дверь стучатся. Я открыл - стоит девушка вся в кровище избитая. Говорит: у меня муж сошёл с ума, он - игроман, избил меня. Бил утюгом, всем, что под руку попадало. Хотел ножом ударить, увернулась и прибежала к вам... Я оделся, вылетел... Под моим балконом - маленький мальчик, под головой - лужа крови с мозгами", - рассказывает сосед.

По словам жильцов дома, семья выглядела со стороны спокойной и дружной. Супруги воспитывали троих детей.

ЧП прокомментировали и в полиции.

"На канал 102 поступил вызов о том, что происходит конфликт. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК "Убийство". Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы", - говорится в сообщении ДП Астаны.