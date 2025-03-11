Стажировки, жилье и гранты: как Казахстан поддерживает молодых ученых

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По поручению главы государства увеличено финансирование научных исследований, модернизируются научные организации, а также увеличивается количество стажировок за рубежом, что делает науку более привлекательной для молодежи и способствует развитию международного сотрудничества и укреплению исследовательской инфраструктуры.

Государственное финансирование прикладной науки на 2025-2027 годы увеличено до 531,1 млрд тенге.

Приняты законы, направленные на развитие науки и упрощение процедур закупок. Кроме того, определен новый статус Национальной академии наук при Президенте РК в форме высшей научной организации.

Расширен статус Фонда науки, который станет единым окном для поддержки инновационной инфраструктуры и будет привлекать венчурное финансирование.

Для повышения статуса научных работников оклады сотрудников научных организаций были увеличены на 18%, а доплаты за наличие научных званий выросли до 50-кратного МРП.

В целом, в стране научными исследованиями занимаются 425 организаций, что на 11 больше по сравнению с 2022 годом. Число научных сотрудников достигло 25,4 тыс. человек, из которых 46% составляют молодые ученые.

Государство оказывает всестороннюю поддержку ученым, в том числе молодым ученым. Так, по поручению президента в целях повышения их социального статуса и стимулирования притока молодых кадров в науку в 2024 году 315 молодых ученых получили квартиры. Из них 290 получили жилье по специальной ипотечной программе, реализуемой совместно с «Отбасы банк», а 25 – на безвозмездной основе.

С начала 2025 года на безвозмездной основе 36 молодые ученые получили квартиры.

В исполнение поручения главы государства об обеспечении ежегодной стажировки 500 ученых в ведущих исследовательских центрах мира была запущена программа научных стажировок за рубежом. На сегодняшний день в рамках реализации этого поручения присуждено 1475 стажировок.

Также, реализуется программа «Жас ғалым». С 2021 по 2024 годы было проведено 16 конкурсов на грантовое финансирование, в результате которых реализовано более 2 тыс. научных проектов.

Ежегодно за вклад в науку и стимулирование ученых присуждаются 50 премий «Лучший научный сотрудник» в размере 2000 МРП.

Растет государственный образовательный заказ на подготовку докторов. Так, если в 2022 и 2023 годах количество грантов на докторантуру составляло 1815 и 1919 грантов соответственно, то в 2024 году было выделено уже 2919 грантов.

Важным направлением является укрепление связей между наукой и производством. Успешным примером такого взаимодействия стали научно-технологические сессии. На сегодняшний день совместно крупными предприятиям проведено 9 таких сессий в регионах страны.

По итогам научно-технологических сессий на заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК представлено 11 технических заданий. Таким образом, 10% общего объема научно-технических заданий в этом году основаны на результатах реальной работы с крупными предприятиями.

Вместе с тем, с начала 2024 года внедрен новый механизм отчисления 1% от капитальных вложений на развитие науки и технологий недропользователей.

В рамках программно-целевого финансирования ведется работа по усилению научной инфраструктуры на базе вузов и созданию технологических парков, инжиниринговых центров с современными лабораториями в партнерстве с предприятиями.

В реализации данных научных проектов открыты 10 лабораторий, запущено 5 спин-офф цехов, запущено 3 стартапа, заключено 14 договоров на выпуск наукоемких услуг с частными организациями на 468 млн тенге, привлечено 788,9 млн тенге частного софинансирования.

Кроме того, при университетах страны имеются 3 суперкомпьютера (КазНУ им. аль-Фараби, КазНИТУ им. К.Сатпаева, ЕНУ им. Л.Гумилева) для решения сложных научных задач, развития передовых исследований и укрепления международного сотрудничества. Общая производительность Академического кластера составляет 2 PFLOPS.

Научные разработки казахстанских ученых уже находят применение в различных отраслях. Так, в Балхаше выпущена первая партия черного селена по уникальной технологии, разработанной казахстанскими учеными Института металлургии и обогащения Satbayev University. Кроме того, казахстанские ученые Nazarbayev University во главе с профессором-биологом Досом Сарбасовым изобрели лекарство от злокачественного рака. В состав лекарства под названием DVC входит высокая доза витамина С и мышьяк в малой концентрации. Лекарство поражает раковые клетки, которые поглощают глюкозу.

На сегодняшний день противораковый препарат казахстанских ученых успешно прошел две начальные фазы клинических испытаний с положительным эффектом на пациентах.

Впервые в Казахстане ученые Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева изготовили отечественный имплантат для травматологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, онкологии и радиологии.

В Карагандинском техническом университете имени А.Сагинова ученые разработали инновационный способ борьбы с коррозией в металлургии – антикоррозионное покрытие «Сақтау».

Группа казахстанских ученых разработала Большую языковую модель KazLLM, направленную на развитие искусственного интеллекта на казахском языке.

KazLLM будет способствовать созданию эффективных решений для обработки, перевода и анализа текстовой информации на казахском языке, а также на интеграцию казахского языка в современные технологии.

Поддержка государства, активное вовлечение молодежи и укрепление связей между наукой и производством открывают новые горизонты для развития страны. Наука становится не только двигателем инноваций, но и важным элементом национальной стратегии, направленной на устойчивое развитие и процветание.