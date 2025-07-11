Фото: пресс-служба театра

Летнюю афишу «Астана Опера» украсит увлекательный концерт Mozart Gala, сообщает Kazpravda.kz

Прекрасные вечера, посвященные творчеству великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта, пройдут 15 июля и 29 августа на сцене Камерного зала имени Куляш Байсеитовой. В них примут участие солисты оперной труппы и камерный оркестр театра под управлением Заслуженного деятеля Казахстана, дирижера Айдара Абжаханова.

Музыка Моцарта широко представлена в репертуаре столичного театра. Его вокальные и инструментальные произведения звучат на концертах «Астана Опера» регулярно, а в 2022 году Международная оперная академия Astana Opera представила премьеру одной из самых известных опер Моцарта – «Дон Жуан».

По информации пресс-службы театра, из всех жанров именно опера занимала особое место в сердце композитора. Моцарт сам признавался, что завидует каждому, кто пишет оперы, и готов заплакать, услышав хорошую оперную арию.

В предстоящем концерте зрители смогут насладиться ариями и дуэтами из таких произведений Моцарта, как «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Похищение из сераля» и других шедевров классики. Их исполнят солисты оперной труппы театра – заслуженные деятели Казахстана Бибигуль Жанузак и Жан Тапин, а также Мадина Исламова, Улпан Аубакирова, Гульдана Алдадосова, Айгерим Аманжолова, Алтынбек Абильда, Азат Малик, Алихан Зейнолла, Султан Бакытжан, Нурсултан Ануарбек и музыканты камерного оркестра.

По словам дирижера и автора проекта Айдара Абжаханова, при составлении программы концерта он стремился показать разнообразие оперного наследия Моцарта:

«Все 22 оперы Моцарта по праву занимают свое место в мировой классике. Первое произведение в этом жанре – «Аполлон и Гиацинт» - он написал всего в 10 лет. А великолепная, демократичная и философская «Волшебная флейта» стала вершиной его творчества. Мы постарались включить в программу самые любимые публикой фрагменты, одновременно раскрывая его мастерство в опере с разных сторон. Уверен, что слушатели получат незабываемые впечатления от яркой и трогающей душу музыки венского классика», – подчеркнул Айдар Абжаханов.

В театре напомнили, что у тех зрителей, кто не сможет посетить концерт в июле, будет возможность насладиться музыкой Моцарта 29 августа.