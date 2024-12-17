Меломанов Астаны приглашают на «Новогодний экспромт»

Театр , Музыка , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

На сцене прозвучат как сольные номера, так и дуэты, в которых смешаются лирика, юмор и настоящая драма

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

21 декабря наполнится праздничным настроением, в камерном зале имени К. Байсеитовой слушатели международной оперной академии Astana Opera представят зрителям концерт «Новогодний экспромт», сообщает Kazpravda.kz

Этот вечер станет ярким аккордом уходящего года и подарит публике самые светлые и позитивные эмоции.

На сцене прозвучат как сольные номера, так и дуэты, в которых смешаются лирика, юмор и настоящая драма. А представят их слушатели третьего набора академии – Айгерим Темирбекова, Асылзат Нугыманова, Дильназ Омарханова, Сара Садыгулова, Рузиля Тюменцева (сопрано), Василиса Савкина (меццо-сопрано), Белал Куаныш, Аблай Бекен (тенор), Адиль Султан, Мунхтувшин Хоролгарав (баритон).

Готовили академистов к этому концерту репетиторы по вокалу – заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов и Жупар Габдуллина. Партию фортепиано в этот вечер исполнят Дина Мирманова и Зарина Бимендинова.  

«Занятия в академии требуют усердия и полной самоотдачи, но результаты стоят усилий. Каждый концерт академистов – это возможность увидеть рост молодых артистов. Я уже не первый год работаю со слушателями академии и вижу, что третий поток демонстрирует хороший уровень подготовки и большое стремление к получению новых знаний. Эти молодые вокалисты обладают яркими индивидуальностями, а наша задача – уже помочь им раскрыть свой потенциал и найти свое амплуа на сцене.

При подготовке участников к этому праздничному концерту мы с Азаматом Желтыргузовым обращаем внимание не только на техническую точность и вокальную чистоту, но и на эмоциональную выразительность, понимание текста и способность передать характер каждого образа. Мы стараемся, чтобы исполнители чувствовали себя уверенно, понимали, что каждый их выход – это диалог с публикой», – отметила заслуженный деятель Казахстана педагог-репетитор Жупар Габдуллина.

Так, музыкальный вечер откроется сценой «Тойбастар» из оперы «Абай» А. Жубанова, Л. Хамиди. Айгерим Темирбекова исполнит виртуозное Villanelle Евы Дель’Акуа, а Белал Куаныш подарит зрителям проникновенное Be My Love Николаса Бродского, из знаменитого кинофильма «Любимец Нового Орлеана». «Заздравная» Исаака Дунаевского уже из другого известного кинофильма «Весна» прозвучит в исполнении Асылзат Нугымановой.

Мунхтувшин Хоролгарав наполнит зал душевностью, представив произведения итальянских мастеров Станислао Гастальдона и Эрнесто Де Куртиса.  

Программа концерта разнообразна и насыщена: здесь есть все – от эмоциональных арий до зажигательных танцевальных ритмов. Василиса Савкина исполнит энергичную арию Луизы из сарсуэлы «Дочери Заведея» Р. Чапи, а Рузиля Тюменцева погрузит зрителей в волшебство «Болеро» Л. Делиба. Сара Садыгулова предстанет в образе молодой жены рыбака Клары, которая споет колыбельную своему малышу из оперы Дж. Гершвина «Порги и Бесс».

«Идея концерта заключается в том, чтобы музыка объединила зрителей и исполнителей в преддверии самого теплого и семейного праздника – Нового года. Чтобы созданные молодыми артистами вдохновение и гармония стали лучшим завершением этого года и, непременно, подарили всем ощущение чуда», – заключила исполнительный директор международной оперной академии Astana Opera Айсулу Тани.

#концерт #Астана Опера #Новогодний экспромт

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