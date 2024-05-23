Столичный район Алматы поделят на две части

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По его словам, в соответствии с поручением главы государства в прошлом году был разработан генеральный план развития Астаны до 2035 года, который был утвержден постановлением правительства.

На сегодня территория города составляет 79 733 га. Район Алматы считается самым густонаселенным и быстроразвивающимся. В частности, если брать показатели генерального плана, то к 2035 году численность населения района может увеличиться с 390 тыс. до 659 тыс. горожан. Жилищный фонд также может увеличиться в 2 раза, возрастет строительство социальных объектов и получит развитие инженерно-транспортная инфраструктура.

Соответственно, изменение границ проводится с целью оптимизации административного управления, создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан и оперативного реагирования на запросы местных жителей.

«Предложено разделить указанный район на две части. Северная часть сохранит свои исторические части и наименование, ее площадь после разделения составит 8 518 га, а южная часть будет новым административным районом общей площадью 6 953 га. Границу между этими двумя административными единицами предложено провести следующим образом — начиная от моста «Архар» на восток, она будет следовать вдоль проспекта Кошкарбаева до точки пересечения железнодорожной линии, далее граница будет направлена на юго-восток до железной дороги до границ города», – пояснил замакима.

Также Нурлан Нуркенов добавил, что ожидается увеличение жилищного фонда с 11,7 млн кв. м до более чем 20 млн кв. м.

Планируется, что в новом районе будут проживать около 207 тыс. граждан. Там находятся 5 162 частных дома и 633 многоквартирных здания, 18 детских садов и 34 школы.

А в районе Алматы прогнозируется увеличение населения до 235 тыс. граждан к 2035 году, а также рост жилищного фонда до 7,2 млн кв. м. Таким образом, количество детских садов планируется увеличить до 26, а школ – до 31 объекта.