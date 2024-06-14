Объявлены дата и время распределения мест в детские спортсекции Астаны

Образование, Столица, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Объявление опубликовало столичное управление физкультуры и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, сегодня вечером родители смогут узнать подробную информацию о распределении мест и выдаче ваучеров для посещения тренировок, сообщает Kazpravda.kz

«По данным управления, на портале damubala.kz для реализации государственного спортивного заказа 14 июня в 18:00 планируется распределение мест и выдача ваучеров (1 470) на портале в автоматическом режиме согласно сформированной очереди»,  говорится в сообщении.

Напомним, теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведет информационная система в автоматическом режиме, где содержится список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди.

На основании сведений, представленных информационной системой, там же можно найти список мест для распределения.

#дети #Спорт #секции #ваучеры #распределение

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