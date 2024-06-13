Соревнования по триатлону пройдут в Астане 23 июня

В них смогут принять участие все желающие, достигшие 18 лет

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Столичная федерация триатлона 23 июня организует спортивное мероприятие Astana Triathlon, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Соревнование пройдет в Триатлон парке с учетом возрастных категорий по отведенному маршруту на дистанциях спринт и стандарт (олимпийская):

Спринт

- Плавание – 750 м;

- Велозабег – 20 км;

- Бег – 5 км.

Стандарт (олимпийская дистанция):

- Плавание – 1500 м;

- Велозабег – 40 км;

- Бег – 10 км.

Эстафета (стандарт).

Сбор участников начнется в 06:00 в центре Триатлон парка.

К участию приглашают всех желающих, способных по состоянию здоровья преодолеть дистанции в следующих возрастных группах: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.

Регистрация участников проводится на сайте Федерации триатлона: astanatriathlon.kz/ru. Ее закроют по достижении лимита участников. В городской администрации добавили, что каждый финишер получит памятную медаль, а победители – призы.