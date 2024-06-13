Новые камеры будут выявлять безбилетников в автобусах Астаны

Только на одном автобусе система видеонаблюдения выявила более 2 тыс. случаев безбилетного проезда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичная транспортная компания City Transportation Systems сообщила о запуске инновационного проекта «Система видеоаналитики в общественном транспорте города Астана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Как уточняется, цель проекта – улучшение качества обслуживания пассажиров, снижение числа безбилетников и повышение безопасности в общественном транспорте.

«В рамках пилотного этапа проекта, 2 мая на одном автобусе маршрута №24 были установлены камеры, роутеры и бортовой компьютер, позволяющие анализировать данные в режиме реального времени. Камеры, расположенные напротив каждой двери, подсчитывают вошедших пассажиров и сопоставляют данные об оплате. Это позволяет точно определять время и участки маршрута, где наблюдается наибольшее количество безбилетников. Также информация в реальном времени поступает департаменту транспортного контроля CTS», – говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что с момента пилотного запуска видеонаблюдения, только на одном автобусе система выявила более 2 тыс. случаев безбилетного проезда. Однако к пассажирам штрафные санкции пока не применялись.

В городской администрации добавили, что о полном запуске и ходе реализации проекта в CTS сообщат дополнительно.

Напомним, с 8 июня ночные маршруты №№ 201, 202, 203 вышли на линию в Астане.