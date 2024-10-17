Студентам показали суд над сбытчиком мефедрона в Кокшетау

На оглашение приговора пригласили студентов университета и колледжа города Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Акмолинской области

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В апреле 2024 года подсудимый, вступив через социальную сеть в сговор с неустановленным лицом, занимался незаконным хранением и сбытом мефедрона.

Он оставлял закладки в тайниках на территории Кокшетау. В ходе обыска его квартиры изъяты 68 свертков с мефедроном, также обнаружены психотропные вещества и в тайниках по городу.

Вина его доказана, при назначении наказания суд учел наличие малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние.

Приговором суда подсудимый получил 10 лет лишения свободы. Судебный акт не вступил в законную силу. На оглашение приговора пригласили студентов университета и колледжа города Кокшетау.