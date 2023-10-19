Судебная администрация в Казахстане: достижения и перспективы

Д-р Л.Пальма является ведущим профессором Национального университета Буэнос-Айреса, Аргентина, а также директором Международного института передового опыта в области правосудия (IIJE), Гаага, Нидерланды.

Фото: kazpravda.kz

В период с 20 по 25 июня 2023 года по приглашению Судебной администрации страны при поддержке ОБСЕ я посетил Республику Казахстан.

22 июня в Астане я принял участие в качестве докладчика в Международном круглом столе «Судебное администрирование для независимого правосудия: мировые стандарты и лучшие практики», где выступил с темой «Судебная администрация, новые модели и вызовы в развивающихся странах».

На форуме судьи и представители судебных администраций Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Соединенного Королевства и других стран поделились своим опытом и обсудили инструменты и текущие мероприятия, направленные на оптимизацию доступа к правосудию и судебному администрированию с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Во время своего пребывания я посетил Астану и Алматы и имел возможность из «первых рук» ознакомиться с развитием Судебной администрации.

Я участвовал в Международной конференции IACA в Казахстане в сентябре 2019 года. После этой конференции за короткий срок, благодаря сильному руководству, последовательной и организованной командной работе, стало возможным провести впечатляющие реформы в таких разнообразных областях, как доступ к правосудию, обучение, управление, инфраструктура, нормативные акты и сотрудничество. Судебная администрация имеет к этому большое отношение.

Ранее министерство юстиции Казахстана отвечало за судебное администрирование и связанные с этим вопросы. В 2000 году создан Комитет по судебному администрированию Верховного Суда с целью обеспечения независимости и автономии судебной власти от исполнительной.

С тех пор судебная администрация развивалась, и в 2010 году Комитет был реорганизован в Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, на который было возложено обеспечение организационной и материально-технической поддержки судов.

К началу 2023 года ключевым и прорывным моментом в реформе управления в рамках судебной системы Казахстана стало решение президента Казахстана о создании нового независимого центрального органа - Судебная администрация Республики Казахстан.

Структура Судебной администрации является единственной в своем роде, основанной на международном опыте и рекомендациях Специального докладчика ООН, ПРООН, ОБСЕ и СЕПЕЖ, и других организаций: Судебная администрация Казахстана была институционализирована как независимая ветвь государственной власти.

Для достижения указанных стратегических целей, необходимо:

Обеспечить независимое отправление правосудия.

Разработать государственную политику в области судебного администрирования.

Разработать системные реформы, направленные на улучшение судебной системы и функционирования судов.

В связи с указанным, судебная администрация освободила судей от выполнения функций, которые не относятся к их основной миссии, таких как административная деятельность, участие в правительственных рабочих группах, комиссиях и совещаниях.

В качестве примера проведенных изменений можно привести то, что ранее Председатель суда контролировал административные задачи, такие как создание или улучшение условий труда, эргономика рабочих мест судей и предоставление услуг населению. В соответствии с новой моделью специально обученный персонал Судебной администрации выполняет всю эту деятельность, не связанную с судебными делами, и судьи могут быть полностью сосредоточены на своей основной миссии: отправление правосудия.

Кроме того, взаимодействие с другими ветвями власти осуществляется через Судебную администрацию, что имеет важное значение для содействия диалогу, разработке политики и эффективному управлению.

Достижения Казахстана, которые мне удалось увидеть и изучить:

Независимый бюджет для судебной системы.

Ранее министерство финансов устанавливало лимит расходов на год и решало, какие проекты могут финансироваться, а какие нет. Такая практика создавала постоянную неопределенность в отношении бюджета на следующий год и в возможности улучшения услуг в краткосрочной, средне- или долгосрочной перспективе.

Это, в свою очередь, подчеркивало зависимое положение судебной власти от исполнительной.

В контексте судебной реформы и с 2022 года было принято решение отменить лимит расходов и установить нижний бюджетный порог на уровне конституционного закона. В настоящее время судебный бюджет составляет не менее 6,5% от всех расходов государственных учреждений.

На расширенном пленарном заседании Верховного Суда делегаты от каждого региона и всех уровней могут соответствующим образом распределять бюджет.

Организация планирования, формирования и расходования средств возложена на Судебную администрацию.

Таким образом, стало возможным реализовать право органа судебного самоуправления самостоятельно определять размер заработной платы судей, обеспечивать финансовую стабильность.

Автоматизированное распределение дел.

В казахстанских судах всех уровней внедрена автоматизированная система распределения дел (АРД).

АРД распределяет дела между судьями без какого-либо вмешательства, учитывая нюансы процессуального законодательства и рабочую нагрузку судей.

В этой же связи использование системы позволило применить так называемый принцип экстерриториальной подсудности: АРД случайным образом распределяет дела не в пределах одного суда, а между всеми судами страны, учитывая специализацию суда и судей. Это, в свою очередь, служит полноценным инструментом борьбы с коррупцией.

Вопрос о создании коллегиального состава судей апелляционной инстанции случайным автоматизированным способом также прорабатывается благодаря разработкам в этой области.

Учитывая, что все действия регистрируются в электронном журнале без возможности редактирования, любое незаконное вмешательство в АРД влечет за собой ответственность.

Все эти вопросы были рассмотрены в 2019 году и закреплены в Конституционном законе, закрепляющем полномочия пленарного заседания Верховного Суда по утверждению правил его применения.

Цифровизация и доступ к правосудию.

Казахстан занимает 4-е место в мире по уровню цифрового доступа населения к судам. В этой связи, разработка удобных для пользователя ИТ-сервисов имела важное значение для упрощения доступа к правосудию в режиме реального времени.

Разрабатываемое использование «понятного языка» является еще одним ключом к тому, чтобы правосудие стало ближе к людям и способствовало более качественному доступу к нему и его предоставлению.

Единое электронное окно доступа в суды было запущено в 2014 году. Благодаря этому 94% дел подаются через эту систему. В настоящее время любой пользователь может обратиться в суд и подать документы в электронном виде, не выходя из дома или офиса, используя Face ID и Touch ID. Данная услуга позволяет удаленно ознакомиться с материалами дела всем участникам процесса.

С 2016 года информационно-аналитическая система «Төрелік» обеспечивает оперативный доступ к обмену данными и обеспечивает полный переход на электронный формат.

Все залы судебных заседаний оснащены самыми современными системами аудио- и видеозаписи с возможностью удаленного ознакомления пользователей с аудио- и видеозаписями и проведения судебных слушаний удаленно с помощью видеоконференцсвязи.

Искусственный интеллект и роботизация.

Использование машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ) и роботов в судопроизводстве - это направление деятельности, имеющее огромное значение и потенциал, способствующие росту достижений.

В Казахстане использование информационных сервисов позволило быстро перейти к роботизации и внедрению элементов искусственного интеллекта: в 2022 году была внедрена роботизированная система для рассмотрения определенных категорий гражданских дел.

Робот, основанный на четких алгоритмах принятия решений, автоматически генерирует проекты судебных актов в случаях, когда усмотрение судей строго ограничено законом.

Если робот допустит какую-либо техническую ошибку, судья может исправить ее. Ответственность за принятое решение остается за судьей, поэтому нет никакого нарушения конституционных положений.

В 2022 году робот зарегистрировал 126.000 или 80% полученных судебным приставом материалов об ограничении должнику выезда из страны и более 10.000 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании алиментов на детей.

В настоящее время проводится анализ других категорий дел и материалов для дальнейшей роботизации.

Еще одна разработка в этой области связана с цифровой аналитикой гражданских дел с использованием элементов искусственного интеллекта. Система обучена определять категорию дел, искать похожие дела, отслеживать «жизненный цикл» во всех судах, выявлять несоответствия в судебных решениях и прогнозировать исход гражданских дел.

Таким образом, ИИ предоставляет судье данные о судебной практике по аналогичным делам.

В будущем то же самое станет возможным с целью облегчить пользователям оценку своих шансов на успех перед обращением в суд.

Искусственный интеллект используется в качестве вспомогательного инструмента для обеспечения единообразия в применении закона с учетом принципов Европейской этической хартии СЕПЕЖ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в судебных системах и их окружении. Это необходимо для разработки реформ, основанных на общепризнанных стандартах и передовой практике.

В качестве заключения: во время моего визита я увидел, каких замечательных успехов удалось добиться в отправлении правосудия за счет улучшения доступа и услуг. Качество и эффективность правосудия также являются двумя важными показателями.

Судебная администрация Казахстана неустанно работает в этом направлении, результаты впечатляют и очень обнадеживают.