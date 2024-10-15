Суперкубок вновь у «Кайрата»

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Самый титулованный футзальный клуб страны в 9-й раз стал обладателем Суперкубка Казахстана, выиграв в финале у «Семея» со счетом 3:1.

фото Instagram.com/afckairat

У «Кайрата» отличились бразильские легионеры: дубль формил Алисон де Лима, и еще один гол забил Кайо Руис. В составе семейчан также отличился их соотечественник Кайо Торрес.

Отметим, что для кайратовцев это был более чем принципиаль­ный поединок, так как в этом сезоне они впервые за много лет сенсационно уступили титул чемпионов Казахстана именно «Семею», получив серебряные медали.

Данный трофей стал для алматинского клуба 47-м титулом, завоеванным на внутренней арене. Напомним, что, помимо девяти суперкубков Казахстана, «Кайрат» 20-й раз подряд был чемпионом страны и 18 раз подряд выигрывал Кубок Казахстана, установив рекорд во всех внут­риреспубликанских турнирах. Известен «Кайрат» и на мировой арене: клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, был обладателем Межконтинентального кубка, четырежды выигрывал престижный международный Кубок Еременко, становился победителем Международного турнира по футзалу Record International Masters Cup-2023.

Напомним, что розыгрыш Суперкубка Казахстана-2024 состоял­ся накануне открытия очередного чемпионата страны сезона 2024–2025. В этот раз в первенстве республики помимо «Кайрата» и «Семея» принимают участие карагандинский «Тулпар», рудненский «Аят», талдыкорганский «Жетысу», «Актобе», «Атырау», шымкентский «Ордабасы», актауский «Каспий», уральский «Байтерек» и «Астана».

#футбол #суперкубок #«Кайрат»

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