Свое спортивное дело

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Бек Нигметов

Тренером и предпринимателем одновременно является молодой житель города Акколя Каирбек Сабиев, обучающий детей смешанным единоборствам.

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Бизнес стал возможным благодаря его участию в государственной прог­рамме поддержки начинающих предпринимателей.

По словам Каирбека, родился и вырос он в Акколе, здесь же окончил среднюю школу. С детских лет увлекался спортом и решил связать с ним судьбу. Поступил и окончил колледж, а затем – факультет физической культуры университета в Кокшетау.

Когда вернулся с дипломом в родной город, то поначалу получил предложение поработать в местной спортивной школе по программе «Молодежная прак­тика». Стал учиться работе с детьми, тренерству, и это неплохо у него получалось. Так бы и влился в ряды своих коллег, работающих в городских образовательных учреждениях, но пришла идея открыть частный тренировочный зал.

Для этого педагог и спортивный тренер обучился основам предпринимательства по программе «Бастау Бизнес». Подготовил бизнес-проект и представил его на суд районной комиссии. Идея получила «добро», и Каирбеку выдали безвозмездный грант в сумме 1 млн 225 тыс. тенге. Он распорядился деньгами рачительно, чтобы хватило на самое необходимое для занятий с детьми.

В числе приобретений – беговая дорожка, вело- и гребной тренажеры, станок для занятий гиперэкстензией, борцовское чучело, гири, канаты, блины для штанги, борцовские маты.

Каирбек – кандидат в мастера спорта по боевому самбо, и детей он обучает популярным сейчас смешанным единоборствам.

Сорок городских ребятишек, записавшихся на тренировки, приходят в арендуемый тренером зал с удовольствием. Как знать, быть может, есть среди них и будущие чемпионы. Но для большинства приобщение к спорту станет полезным и без больших побед. Поможет сформировать характер, а это – на всю жизнь.

По душе новое дело и нашему герою. Он считает, что принял верное решение. Его проект приносит пользу людям, а сам он зарабатывает на содержание семьи.

Кстати, начинающих предпринимателей, у кого получилось создать пусть маленькое, но свое дело, в стране становится все больше. Не все, конечно, гладко, но жизнь показывает: меры поддержки государства возвращаются в виде реализованных идей, новых рабочих мест и социального оптимизма.

#Спорт #бизнес #РК #тренер #Акколь #молодежнаяпрак­тика

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