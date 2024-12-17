Свыше 30 новогодних елок зажгутся в Астане в один день

Фото: Акимат Астаны

Свыше 30 новогодних елок зажгутся в Астане 18 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На всех локациях ожидается множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.

В этот день в шести районах столицы зажгутся огни более 30 праздничных елок. В акимате обещают, что каждый житель и гости столицы смогут окунуться в праздничную атмосферу.

В районе Алматы и Сарайшык зажгутся елки в семи уютных локациях. На площади монумента Қазақ Елі установят грандиозную 25-метровую елку, территория площади представляет собой сказочую волшебную страну, жители и гости могут сделать фото на фоне световых украшений.

20-метровая новогодняя елка на теооритории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик станет центром притяжения для юных жителей района, предлагая множество развлечений и праздничных мероприятий: каток, горка, сказочный камин, фотозона Щелкунчик и Гномики.

17-метровая новогодняя елка зажгется в этот день на территории спортивного комплекса «Sana Sport» с горкой и веселыми медвежатами. Также по проспекту Кошкарбаева 80/1, в парке «Алма» по улице Рыскулбекова, возле Astana Music Hall (кувшин) будут установлены новогодние 17-метровые елки.

У железнодорожного вокзала «Нұрлы Жол» будет установлена 17-метровая елка и малые архитектурные формы (олени, волки, заяц и медведь).

В районе Байконыр пять великолепных новогодних елок украсят следующие места: территория Дворца Жастар, парк им. К. Ататюрка на ул. Ж. Ташенова, в жилых массивах «Өндіріс» (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы) и «Кирпичный» (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской), дачном массиве «Қоянды». Каждый сможет насладиться красотой 8-метровых елок и уютной атмосферой, покататься на катке. Кроме того, по району будут расположены две пятиметровые конусные елки по адресам Кеншилер 5 и Досмухамедулы 6.

В районе Нура также будет масштабное новогоднее оформление, в 9 локациях будут зажжены новогодние елки.

В этот день елки высотой от 7 до 14 метров засверкают также возле торгово-развлекательных центров «Сарыарка», «Керуен сити», «Азия парк», «Хан Шатыр» и ЦСО «Айланд».

На пересечении улиц Сыганак и Ч. Айтматова обустроили горки, установили 8-метровую елку и тематические малые архитектурные формы.

В районе Сарыарка засияют шесть елок разной высоты от 3 до 18 метров. Жителей и гостей района ждут ледяные горки, катки и атмосферные фотозоны. Городскую площадь украсит живая ель высотой 13 метров. Здесь подготовлены каток площадью 600 кв. м, ледяная горка и фотозоны, сияющие фигуры оленей и медведей.

На территории сквера на проспекте Богенбай батыра, 43 в парке «Коктал» для семейного досуга будут открыты горки, каток и праздничная зона с 18-метровой елкой, на набережной реки Есиль на льду реки откроется большой каток, установлены 8 горок разных уровней сложности. На территории будет установлена елка высотой 8 метров.

На территории Экспо, в сквере у театра «Наз», по улице Юбилейная, 22, в жилом массиве Агрогородок, на пересечении улиц Окжетпес-Герцена, в районе «Есиль» в четырёх ключевых точках будут установлены праздничные елки, на круглой площади по проспекту Кабанбай батыра в Ботаническом саду, в жилом массиве «Пригородный» зажгутся елки, будут установлены фотозоны и начнут работать катки.