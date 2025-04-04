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– Семь поколений моих предков точно держали птиц для охоты, – рассказывает Буркитбай Файзулла. – Возможно, и еще больше, если заглянуть в глубь династии, ведь раньше ловчие птицы были кормильцами семей кочевников, жителей степей и предгорий. Беркутов, соколов, ястребов берегли, а навыки работы с ними мужчины передавали детям, внукам. Как только мальчишка дорастет до того, что сможет удержать небольшую птицу, скажем ястреба, на руке, так его и начинают учить уходу за пернатыми хищниками и охотничьему делу.

Герой нашего материала из переселенцев, родился в 1949 году в Монголии, в Баян-Улгийском аймаке. Его прадед Шудабай Майлыбайулы, дед Нуртаза Шудабайулы и отец Файзулла Нуртазаулы были в тех краях известными охотниками с ловчими птицами.

– И мне передали это искусство, чем я очень горжусь, – рассказывает ­Буркитбай Файзулла. – Я до сих пор, несмотря на возраст, люблю заниматься пернатыми, и для меня важно, что мое любимое дело продолжают младший сын ­Жасулан Буркитбайулы и внуки ­Абдигадил ­Жасуланулы и Альгазиз ­Галымбекулы. Ведь сокровища – это не то, что мы ­имеем, а то бесценное наследие, что передано нам нашими дедами.

Конечно, не только ловчими птицами занят всю свою сознательную жизнь Буркитбай Файзулла. Он талантливый математик, еще в Монголии окончил высшие курсы Академии государственного управления, 22 года занимал должность директора управления образования, за педагогическую деятельность был удос­тоен нескольких государственных наград ­Монгольской Народной Республики.

И в Казахстане герой нашего повествования получал не раз почетные звания и знаки отличия, такие, к примеру, как «Отличник труда РК», «Почетный дея­тель спорта Казахстана», нагрудный знак «Отличник спорта» Министерства культуры и спорта РК.

– Указом Президента РК в 2019 году наш папа удостоен Почетной грамоты Республики Казахстан, – рассказывает Жасулан Буркитбайулы. – А в 2020 году был награжден нагрудным знаком «Почетный ветеран» общественного объе­динения «Совет ветеранов сельского хозяйства Казахстана».

Он и почетный гражданин города Текели, где живет. Буркитбай Файзулла активно участвует в городской общест­венной жизни, является председателем корпоративного фонда «Шарапат-­Сауап», членом городского совета ветеранов. Но именно ловчие птицы – его страсть, занятие, которое, как он сам говорит, у него в крови, в сердце. Буркитбай Файзулла раз даже на выборы сельского акима пришел с ловчей птицей на руке, чтобы подчерк­нуть торжественность момента.

– Сейчас я, конечно, уже не участвую в соревнованиях беркутчи, но весьма пекусь о сохранении традиций нацио­нальной охоты с ловчими птицами, – говорит он. – И радует то, что в последние годы охота как вид спорта идет на подъем, поддерживается государством. Около двухсот его ярких представителей сегодня есть в стране, юных и опытных наставников. Отмечу, что в наших краях, в Жетысу, в Алматинской области всегда было наибольшее чис­ло кусбеги и беркутчи. Хочется, чтобы и в дальнейшем эти регионы были известны охотничьими, спортивными традициями.

У Жасулана Буркитбайулы две ловчие птицы – это беркуты Салбурын и Айкабак.

– Это самочки, – показывает своих питомиц Жасулан. – Салбурын уже очень взрослая, а Айкабак молодая.

Жасулан рассказывает, что уход за ловчими птицами очень хлопотное и ответственное занятие.

– Я вообще считаю, что такую птицу должен держать только человек чести, – говорит он. – Беркуты на воле живут по сто лет, в неволе же их срок жизни значительно сокращается, а если еще за ними не будет должного ухода, то это большой укор владельцам птиц.

Сам Жасулан за своими питомицами смотрит, как за маленькими детьми: кормит, лечит, тренирует, в сезон обязательно выезжает с ними на охоту.

– Беркут привыкает к хозяину, привязывается, – говорит он. – Поэтому те, кто их держит, стараются приобрести этих птиц еще совсем молодыми, буквально птенцами. И выкормить самостоятельно, приручить, натаскать на зверя. И важно быть ответственными за тех, кого приручили. Не потому, что эти птицы очень дорогие, – цены у заводчиков доходят до трех миллионов, а потому, что они – часть живой природы. И мы тоже ее часть.

У юного Абдигадила ­Жасуланулы тоже есть своя птица – молодой ястреб, с которым мальчик учится справляться самостоятельно. Он с гордостью показывает свои навыки, сажая птицу на руку.

– Именно небольшие ловчие птицы всегда были кормильцами жителей степей и предгорий, – рассказывает отец мальчика. – Беркута, например, мы натаскиваем на крупного животного: лисицу, волка. Но на зайца – нет, потому что сильный и тяжелый беркут, падая стрелой за замеченным им животным, может разбиться о землю. А ястреб как раз по весу и сноровке – охотник на зайцев. Кстати, у ловчих птиц довольно часто бывают травмы, полученные на охоте. У одной моей питомицы была сломана лапа, когда она «брала» крупного зверя. Мы ее лечили.

У беркутчи и кусбеги (тех, кто держит птиц поменьше размером, чем беркуты. – Авт.) много специфических предметов. Например, балдақ – насест для птицы в виде рогатины, биялай – рукавица, предохраняющая руку охотника от повреждения когтями или клювом, аяққап – специальные ноговицы, защищающие нижние конечности птицы от обморожения, томаға – кожаный мешочек, закрывающий глаза птицы. Все это обычно охотники изготавливают самостоятельно.

Абдигадил Жасуланулы своего ястреба Жебе старается хорошо и вовремя кормить, занимается с ним под руководством дедушки Буркитбая. Даже завел национальный костюм для фотосессий и выступлений с птицей.

– Не только ястребов можно использовать при охоте, – рассказывает дедушка юноши. – Есть еще пустельга, балобан, сапсан. В стародавние времена наличие нескольких птиц у семьи выдавало ее статус. И сами птицы недешевы, и добыть они могут достаточно еды и мехов, например, при ловле лис. А это ценно. Кроме того, ловчая птица традиционно входит в число Жеті қазына – это перечень Семи сокровищ, к обретению которых должен стремиться казахский мужчина.

На юге страны еще век назад стоимость уже обученной взрослой птицы измерялась в верблюдах, взрослый сильный беркут мог стоить до шести верблюдов. А заводчики ловчих птиц, что кропотливо работают над их разведением, и сейчас очень уважаемые люди, и профессия эта крайне редкая.

– Человек, умеющий обращаться с ловчими птицами, у кочевников всегда имел особый и очень высокий статус, – отмечает Буркитбай Файзулла.

В современном Казахстане, подчеркивает он, беркутчи и кусбеги тоже пользуются глубоким уважением у населения. И как спортсмены, они ощущают поддержку государства.

– Не мы начали охотиться с ловчими птицами, это занятие люди придумали еще за три тысячи лет до нас, – говорит Буркитбай Файзулла, – не нам это дело оставлять. То, что жило тысячелетия, должно жить и дальше, потому что вся судьба человечества основана на преемственности поколений.