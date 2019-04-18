Танго вместо таблеток

Белые пятна казахстанской медицины

С одной стороны, болезнь Паркинсона стара как мир, впервые она была описана в 1817 году английским врачом Джеймсом Паркинсоном, получив в результате его имя. И сейчас в мире болезнь Паркинсона считается вторым по частоте неврологическим заболеванием после болезни Альцгеймера.

Но, с другой стороны, для Казах­стана и в плане статистики, и в плане эпидемиологической ситуации болезнь Паркинсона – это большое белое пятно, потому что до недавнего времени этой проблемой прицельно никто не занимался.

– У нас нет даже точной статистики по этим заболеваниям, поэтому мы вынуждены экстраполировать мировые данные на Казахстан, – говорит Чингиз Шашкин. – Сейчас в республике около 25–27 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона. Причем ежегодно эта цифра увеличивается. Добавьте к этому и другие заболевания, вызывающие двигательные расстройства, в итоге получится весьма внушительная цифра. Это уже огромная армия больных, которые нуждаются в современном эффективном лечении. Поэтому изучение эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения этой болезни остается одним из самых актуальных вопросов неврологии и нейрохирургии в Казахстане.

Как рассказал Чингиз Сакаевич, он со своими коллегами начал использовать новейшие достижения мировой медицины для лечения болезни Паркинсона еще 6 лет назад.

– И тогда мы столкнулись с большой проблемой: оказалось, мало кто в Казахстане знал о новых возможностях лечения болезни Паркинсона, диагноз звучал как приговор. И это касалось не только пациентов, но и врачей, которые занимаются лечением такого типа заболеваний.

Поэтому мы и решили создать «Общество двигательных расстройств – Евразия», одной из основных задач которого стало проведение образовательной политики в сфере лечения двигательных расстройств. А так как в соседних с нами центральноазиатских респуб­ликах ситуация еще хуже, потому что там еще нет новых технологий, которые уже используются у нас, и было принято решение объединить усилия. Мы стремимся улучшить знания врачей в вопросах диагнос­тики и лечения двигательных расстройств, а больным – дать надежду на возможность жить нормальной жизнью.

Чипизация как путь к выздоровлению

Одна из новейших технологий в лечении двигательных расстройств – это так называемая глубинная стимуляция головного мозга.

– Из-за болезни нервная система дает сбой, когда из-за гибели некоторых видов нервных клеток происходит нарушение циркуляции нервных сигналов, вызывая, в свою очередь, некоординированность команд мозга. В результате возникают расстройства движений, дрожание рук и ног, повышенный тонус мышц, уменьшение двигательной активности, меняется походка. У человека могут измениться даже почерк и артериальное давление. Чтобы наладить работу нервной системы, мы имплантируем электроды в отдельные участки головного мозга, подавая по ним электрический ток, ведь, по сути, нервные сигналы – это и есть электрические импульсы, электрический ток, который должен «бегать» по клеткам в правильном направлении, и если при болезни это нарушается, мы с помощью электростимуляции налаживаем его работу. Это очень важно, потому что фармакологически не всегда удается достичь нужного результата. Систему нейростимуляции мы имплантируем под кожу, в ней имеется специальный провод, который соединяет электроды в головном мозге с энергогенератором импульсов, также вживляемым в области грудной клетки. Затем через кожу с помощью специального прибора мы программируем это устройство, как компьютер, постоянно контролируя его работу. И головной мозг начинает работать нормально, – рассказал нейрохирург.

Надо отметить, что вживление чипов – очень сложная технология, которая требует не только использования специального дорогостоящего оборудования, но и филигранной работы врачей, ведь им необходимо с точностью до полумиллиметра вживить крохотные электроды в определенную часть мозга. На сегодня в Казахстане прооперировано свыше 200 пациентов, которые могут рассчитывать на нормальную жизнь. Подчеркну: болезнь Паркинсона внесена в список заболеваний, нейрохирургическое лечение которых финансируется государством, и эти операции бесплатны для пациентов.

Быстрее, выше, сильнее!

Девиз Олимпийских игр «Citius, Altius, Fortius!» («Быстрее, выше, сильнее!») вполне применим и для больных с двигательными расстройствами, ведь он может трактоваться не только как физическая, но и как моральная сила, подразумевая стойкость, стремление победить болезнь. Тем более что, как пояснил Чингиз Шашкин, сейчас акцент делается не столько на медикаментозном лечении, сколько на активной реабилитации таких больных.

– За основу нами взяты европейские рекомендации лечения болезни Паркинсона, которые применяются в португальской клинике под руководством профессора Йоакима Ферейры, с которым мы очень плодотворно сотрудничаем, – говорит он. – Основной упор здесь делается на физическую реабилитацию, ведь болезнь Паркинсона надо лечить движениями. Мы проводим как индивидуальные, так и групповые занятия, рассчитанные на улучшение координации и ритма движений, соблюдение баланса, укрепление поддерживающих мышц, развитие мелкой моторики, чтобы эти люди в быту могли сами себя обслуживать. Ну и конечно, подбираем медикаментозное лечение. Благодаря помощи со стороны Министерства здравоохранения пациенты с болезнью Паркинсона основные лекарства получают бесплатно.

В клинике проводят и психологическую реабилитацию пациентов, потому что, к сожалению, часто болезнь наступает в самом трудоспособном возрасте и остаться замкнутым в четырех стенах для многих становится тяжелым стрессом.

– Чтобы люди знали о новых методах лечения, а к нам приезжают со всего Казахстана, мы открыли «Школу Паркинсона», где не только рассказываем об этой болезни, о том, как проводить профилактику, но и обучаем специальным упражнениям, даем рекомендации, записывая все это на видео, – рассказывает Чингиз Шашкин. – Мало кто знает, что при двигательных расстройствах очень эффективна скандинавская ходьба. Кроме того, у нас работают и специалисты по аргентинскому танго.

– Вот как! Значит, это не только танец страсти, но и лечение.

– Причем очень эффективное, так как во время танца вырабатывается чувство ритма и баланса, что влияет на общую координацию движений. И чем раньше к нам поступает больной, тем более хороший результат можно получить. К сожалению, зачастую к нам привозят пациентов в четвертой, запущенной стадии заболевания, и с ними очень тяжело работать.

– А если в ранней стадии «поймать» эту болезнь?

– Болезнь Паркинсона – не фатальное заболевание. Если его вовремя диагностировать и правильно лечить, то люди с этим диагнозом живут, как и все остальные: у них высокое качество жизни, они возвращаются к своей работе, у них такая же продолжительность жизни, как у всех остальных.

– Кроме Алматы и Астаны, где еще можно получить такое лечение?

– К сожалению, пока нигде, поэтому мы и занимаемся продвижением новых методик в регионы: обучаем специалистов, готовы открывать филиалы нашей клиники. Очень важно, чтобы такая помощь была в шаговой доступности, ведь таким больным трудно передвигаться.

Врачи без границ

Важная составляющая в правильной диагностике и лечении больных с двигательными расстройствами – это международное сотрудничество.

– Не случайно наше общество имеет в своем названии слово «Евразия», ведь мы нацелены на дальнейшее распространение знаний на весь евразийский регион. В прошлом году мы провели в Шымкенте первую международную конференцию, в которой приняли участие наши коллеги из Кыргызстана, Узбекистана, – продолжает Чингиз Сакаевич. – Мы активно взаимодействуем с Международным обществом борьбы с болезнью Паркинсона и двигательными расстройствами, которое стало мировым лидером в изучении этих болезней. Более того, мы уже неоднократно выигрывали гранты этой организации – два на проведение образовательных курсов для казахстанских неврологов в 2015–2018 годах, другой – на реализацию программы Center to Center. Сейчас активно сотрудничаем с Тартуским университетом (Эстония). Там действует крупный центр двигательных расстройств во главе с профессором Пилле Таба, и наши специалисты имеют возможность выезжать туда на учебу, а их специалисты приезжают к нам, проводят обучающие мероприятия, консультируют особо сложных больных.

Все это не только позволяет внед­рять в Казахстане лучший международный опыт, но и активно, качественно участвовать в научно-исследовательской работе.

– Мы еще в начале пути, нашему обществу всего 2 года, клинике – всего год. Поэтому мы только наращиваем потенциал, разрабатываем методики, проводим образовательную работу. Современная техника позволяет нам работать в режиме онлайн, когда ведущие западные специалисты по скайпу проводят обучающие семинары для казах­станских специалистов, – заключает Чингиз Шашкин. – Мы начинаем и научные исследования, намерены изучить эпидемиологию этих болезней в Казахстане, нейрогенетические аспекты болезни Паркинсона, потому что есть проявление этой болезни в раннем возрасте, что для нее нехарактерно, а также необычное ее течение. Все это требует изучения. А чтобы наша работа была более эффективной, мы начали переводить некоторые шкалы на казахский язык, потому что не все наши пациенты владеют русским языком. Это позволит более качественно подходить к диагностике и лечению этих серьезных заболеваний. Со своей стороны все, что зависит от нас, мы готовы делать наилучшим образом.