Тело второго ребенка нашли на дне реки Иргиз в Актюбинской области
84
Водолазы извлекли из воды тело второго 12-летнего мальчика, утонувшего в реке Иргиз в Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.
28 мая в 01:25 водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС вытащили из воды тело второго 12-летнего несовершеннолетнего мальчика.
Его обнаружили на глубине 5 метров и в 6 метрах от берега.
Напомним, что в реке Иргиз Актюбинской области утонули двое детей.