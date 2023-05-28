Двое школьников утонуло в Актюбинской области

Тело одного из детей еще не нашли.

Фото: Kazpravda.kz

Несчастный случай произошёл 27 мая в селе Курылыс Иргизского района, сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Информация о том, что в реке Иргиз утонули двое детей, поступило спасателям в 16:45. Дети вышли из дома на поиски телёнка и не вернулись.

В 18:30 тело одного из них вытащили из воды, второго до сих пор ищут. Мальчикам по 12 лет.

Поисками второго ребёнка занимаются спасатели, сотрудники райотдела по ЧС, водолазы и местные жители.