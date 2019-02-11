Температура пришла к норме – синоптики озвучили прогноз на предстоящие дни
Согласно прогнозу синоптиков на 12-14 февраля, температура воздуха в Казахстане приходит к нормальным климатическим значениям, передает Kazpravda.kz.
"Северо-восточные тропосферные потоки, ставшие причиной кратковременного понижения температуры в республике, сменились на западные и юго-западные. Поэтому в предстоящие трое суток температура воздуха в Казахстане будет близкой к климатическим значениям. Через южные области республики будет перемещаться циклон, который вызовет осадки и повышение температуры воздуха на юге и юго-востоке республики. Остальная территория Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с преимущественно погодой без осадков", – сообщили в РГП "Казгидромет".
Напомним, на прошлой неделе в столице и ряде регионов Казахстана установилась морозная погода. По информации синоптиков, температура воздуха в некоторых частях республики достигала минус 45 градусов.
"В последний раз такие аномальные морозы синоптики фиксировали 7 лет назад. К минус 45 стоит подготовиться жителям Северного, Центрального и Восточного Казахстана. Вместе с тем резкое похолодание дойдет и до южных регионов республики", – сообщали тогда синоптики.
Из-за морозов аким столицы Бахыт Султанов обратился к горожанам с призывом быть внимательными друг к другу, проявлять заботу и дружелюбие, по возможности подвозить пешеходов в период сильного мороза, а также оказывают любую другую помощь.
Граждане и организации подхватили эту инициативу. Так была запущена акция "Делай добро", которая распространилась по всему Казахстану.