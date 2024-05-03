В Тегеране помнят о погибших советских воинах

Засекреченная биография

Всего лишь год остался до 80-летия Победы. Казалось бы, целая вечность отделяет нас от событий огненных военных лет Великой Отечественной, но порой прошлое самым неожиданным образом напоминает о себе, фантастически сближая историю с днем сегодняшним.

Эту историю мне рассказала алматинка Валерия Мамонова. Ее дед Кирилл Васильевич Мамонов, воен­ный летчик, погиб в годы войны. Судьба этого человека во многом была необычной, правда, о ней в семье Мамоновых знали мало – в 1942 году, когда разбился самолет Кирилла Мамонова, его сыну, отцу Валерии, было всего полтора года. Да и сама служба военного летчика была строго засекречена, поэтому о ней многие годы предпочитали не распространяться.

Как рассказывал Валерии ее отец Леонид Кириллович, который, к сожалению, уже ушел из жизни, в раннем детстве мать отправила его из Москвы, где служил отец, в далекую тыловую Алма-Ату к дедушке и бабушке, у которых тот и вырос.

О своем отце Леонид Кириллович долгое время ничего не знал, лишь когда повзрослел, кое-что удалось найти.

Как оказалось, Кирилл Васильевич Мамонов был из потомственных военных, которые служили еще царю, за что его родители и поплатились в кровавые революционные годы – были расстреляны большевиками.

Двенадцатилетним мальчишкой Кирилл оказался на улице, стал беспризорником. Таких, как он, тогда было миллионы. Советская власть взялась ликвидировать эту проблему. Кирилл Мамонов был отправлен в детский дом, а когда окончил школу, поступил в летное училище. Стать летчиком было заветной мечтой всех мальчишек. У Кирилла она исполнилась.

Судя по всему, он был толковым военспецом, потому что в середине 30-х годов вместе с другими советскими летчиками его направили в Китай, где предстояло организовать авиационную школу, для чего Советский Союз передал соседней стране несколько самолетов. Правда, дело это продвигалось довольно медленно – лишь немногие китайские военнослужащие владели грамотой, а ведь им надо было изучать сложную авиационную технику.

Отец Валерии Леонид Мамонов нашел воспоминания об этом в мемуарах Героя Советского Союза Константина Коккинаки, который в 1939–1940 годах воевал в Китае. «Вскоре обе наши эскадрильи возвратились на Родину. Я, как и многие советские добровольцы, был награжден боевым китайским орденом, – писал Коккинаки. – Самолеты мы оставили китайским летчикам, которых предварительно обучили на них летать. Тогда многие советские командиры – артиллеристы, танкисты, летчики – преподавали в китайских военных школах, готовили кадры для китайской армии. А в авиационном учебном центре возле Урумчи советские специалисты подготовили группу летчиков-истребителей, которые и составили костяк истребительной авиации Народно-освободительной армии Китая».

В Китае Кирилл Мамонов встретил свою будущую жену – Тамару Федоровну Бородихину, на которой вскоре женился. После Китая они уже семьей вернулись в Москву. Там у них была квартира с видом на Кремль. Но основное время Кирилл Мамонов проводил в Монино, где располагался военный аэродром. Поскольку эта дивизия выполняла особые правительственные задания, его работа была засекречена.

– Возможно, поэтому все запросы моего отца в различные архивы в попытках найти хоть какие-то сведения о моем деде, оставались без ответа, – рассказывает Валерия Мамонова. – Знаю лишь, что мой дед участвовал в войне с финнами, награжден орденом Боевого Крас­ного Знамени. В то время такой орден имели единицы.

Трагедия в тегеранском небе

Как известно, в 1943 году в Тегеране готовилась знаменитая Тегеранская конференция – первая за годы Второй мировой войны встреча «большой тройки» – лидеров трех стран: Советского Сою­за, США и Англии – Сталина, Рузвельта и Черчилля.

Дело в том, что к концу 1943 года перелом в войне в пользу антигитлеровской коалиции, и СССР в частности, стал очевидным, поэтому конференция, запланированная на 28 ноября – 1 декабря, призвана была разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников.

– Подготовка к ней началась задолго до этого. Возможно, один из первых полетов в Тегеран выполнял мой дед Кирилл Мамонов как один из лучших летчиков Дивизии особого назначения. Кстати, за выполнение столь ответственного задания тогда представляли к званию Героя Советского Союза. Но... немецкая разведка тоже была очень сильна и, судя по всему, имела полную информацию о цели, маршруте и времени предстоящего полета.

В общем самолет, в котором находился мой дед и его экипаж, был расстрелян с земли. В самолете был радист-стрелок с пулеметом, но противостоять интенсивному огню с земли он, конечно, не мог. Нужно отметить, что летчикам Дивизии особого назначения не всегда выдавали парашюты – пилоты до конца должны были или спасать самолет, или уничтожить все документы. Даже ценой собственной жизни. Так мой дед и сделал. В Интернете мы нашли веб-сайт «Авиаторы Второй мировой», где есть информация о моем деде: «28.02.1942 г. при выполнении правительственного задания на территории Ирана погиб экипаж: командир авиа­эскадрильи майор К. В. Мамонов, штурман авиаэскадрильи майор Ф. П. Задаренок, стрелок-радист младший лейтенант И. И. Антонов, борттехник воентехник 1-го ранга И. Е. Цыновников». Отец рассказывал, что дипломаты советского посольства, которые приехали на похороны погибших летчиков, от местных жителей узнали, что из подбитого самолета, который рухнул в горах, почти полсуток слышались стоны, но никто не решился подойти к разбитой бое­вой машине, – вспоминает Лера.

Неожиданное продолжение истории

И лишь в этом году неожиданно появились новые факты, связанные с трагической судьбой экипажа.

В гости к Мамоновым пришла их давняя знакомая – алматинская журналистка Галина Галкина. Услышав историю о погибшем на подлете к Тегерану военном летчике, она предложила попытаться кое-что узнать у отца-настоятеля Алматинского Вознесенского кафед­рального собора отца Александра Суворова, который только что вернулся из Тегерана, где у него были встречи со служителями тамошнего Свято-Николаевского собора.

Поразительно, но следы пропавшего экипажа нашлись! Как оказалось, несколько лет назад настоятель этого собора архимандрит Александр (Заркешев) в местных архивах не только нашел фамилии погибших советских летчиков, но и на свои средства создал воинский мемориал в храме Святой Троицы на русском православном кладбище в Тегеране с перечислением всех имен павших героев.

Кстати, как оказалось, кроме членов экипажа Кирилла Мамонова на борту самолета были и пассажиры – инженер-полковник И. С. Кормилицен, командир авиа­базы в Ираке полковник В. С. Муравьев, переводчица С. И. Горская, полковник армии США Гиллис и два представителя фирмы «Дженерал моторс». Все они пропали в районе юго-западного Ирана.

Александр Заркешев также узнал, что 20 июня 1942 года там же потерпел катастрофу самолет А-20С «Бостон», при этом погиб стрелок-радист В. К. Троицкий, который похоронен в районе селения Сусан-Герт. А 13 июля 1942 года погиб еще один советский экипаж – пилот младший лейтенант Г. А. Ярошенко, штурман старшина А. И. Синев, стрелок-радист сержант М. И. Важник. Все они похоронены в одном километре северо-западнее города Дизфул.

9 мая, в День Победы, в храме Святой Троицы пройдет панихида по советским воинам.

– Теперь и нам есть где склонить голову, вспомнить нашего деда и его товарищей, погибших в те далекие годы, – говорит Лера. – Этим летом мы планируем полететь в Тегеран, посетить храм и сказать спасибо людям, для которых Вторая мировая война не стала только историей. Это наше общее прошлое, из которого вышли все мы.

...Действительно, история – это живая связь времен, которая соединяет народы и континенты. Она воскрешает события Второй мировой войны, не давая забыть нам, сегодняшним, какою ценой была завоевана Победа.