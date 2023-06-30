Тимур Абильмажинов назначен руководителем аппарата Минпросвещения

Приказом министра просвещения РК Абильмажинов Тимур Темиргалиевич назначен руководителем аппарата Министерства просвещения Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Тимур Абильмажинов родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «экономика», Евразийский гуманитарный институт по специальности «юриспруденция», магистратуру Академии государственного управления при президенте РК по специальности «государственное и местное управление». Имеет ученую степень доктора философии (PhD).

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом по планированию в ТОО «Семизбай-U» АО «НАК «Казатомпром».

В 2008-2009 годы – эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2009-2014 годы – референт, эксперт, консультант сектора контроля исполнения общего отдела Администрации президента РК.

В 2014-2020 годы – инспектор, заведующий сектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента РК.

С ноября 2020 года и по настоящее время являлся государственным инспектором Администрации президента РК.