Точка роста – нефтехимия

За годы независимости в нефтяной отрасли страны сделано немало. Введены в промышленную разработку крупнейшие месторождения нефти, газа и конденсата – Тенгизское и Карачаганакское, началась добыча нефти и газа в новых регионах страны – Кызыл­ординской и Жамбылской областях, осуществлены масштабные работы по изучению нефтегазовых структур в шельфовой зоне Каспийского моря и введено в экс­плуатацию месторож­дение Кашаган. Все это позволило увеличить объем добычи нефти в Казахстане в четыре раза, в значительной мере повысить экспортный потенциал, что положительно отразилось на индикаторах, характеризующих общее состояние экономики страны.

– Устойчивый рост добычи нефти в Республике Казахстан, наблюдающийся в течение последних лет, был обусловлен вводом в промышленную разработку новых нефтегазовых и нефте­газоконденсатных месторождений, – говорит Олег Егоров, главный научный сотрудник Института экономики Комитета науки МНВО РК, доктор экономических наук, профессор.

Как отмечает ученый, нефть новых месторождений по своим качественным характеристикам имеет специфические отличия от углеводородного сырья, извлекаемого на старых структурах Урало-Эмбинской нефтегазоносной зоны. Нефть эмбинских месторождений по своим качественным характеристикам образует несколько групп, исходя из принципа возможного извлечения из них различных видов конечной продукции.

В первую группу включается нефть месторождений Урало-Эмбинской зоны, из которой получают высококачественные остаточные, низкозастывающие дистиллятные масла, находящие широкое применение в авиации, радиотехнике, медицине, приборостроении. Достаточно назвать такие сорта масел, получае­мых из нефти этих месторождений, как авиационные, танковые, парфюмерные, вазелиновые, чтобы представить степень ценности и уникальности этой группы углеводородных ресурсов.

Вторая группа состоит из нефти­ второго сорта. Из нее могут быть выделены остаточные и дистиллятные масла с повышенной температурой застывания или повышенными коксовыми числами. Эта продукция потреб­ляется автомобильной промышленностью, машиностроением, производством, выпус­кающим холодильные агрегаты.

Смолистые нефти с потенциалом остаточных масел в пределах 20–40% составляют третью группу. Уникальность углеводородных ресурсов таких месторождений состоит в высоком содержании металлов в одной тонне: ванадия (до 400–500 гр), никеля (до 300 гр).

К четвертой группе относятся бензинистые нефти, содержащие в своем составе до 33 и 6% фракций, выкипаю­щих при температуре до 150 и 200°С соответственно.

Последняя группа включает в свой состав сернистую нефть, из которой могут быть получены остаточные масла селективной очистки в количестве 4–15%.

По данным Олега Егорова, сопоставление качественного состава эмбинской нефти с нефтью других месторождений, произведенное исходя из технологии их переработки на разных заводах, показывает, что казахстанская нефть перерабатывается по относительно простой технологической схеме. Для сравнения скажем, что извлечение конечной продукции из татарской и башкирской нефти связано со строительством сложных и дорогостоящих установок по очистке поступающего сырья и готовой продукции от примесей и нежелательных компонентов. Это обстоятельство лишний раз подчеркивает необходимость широкого проведения гео­логоразведочных работ на территории Урало-Эмбинской нефтегазоносной зоны.

Итак, до настоящего времени акцент в развитии нефтегазового сектора ставился у нас на увеличение добычи углеводородов.

– Сейчас в стратегии развития нефте­газового сектора приоритет нужно отдать нефте- и газохимии – отраслям повышенной инновационной значимос­ти и высокой эффективности, – подчеркивает Олег Егоров.

Он также отмечает, что пора быстрей решать вопросы комплексного использования и рациональной переработки углеводородного сырья, выбрать оптимальный вариант для достижения наибольшего экономического эффекта. Также важно повысить эффективность использования углеводородного сырья для выделения приоритетного ассортимента продукции. В этом случае решаются задачи повышения эффективности производства за счет увеличения выхода продукции и сохранения благоприятной экологической обстановки.

Рынок ждет поставок

По словам ученого, Казахстану необходимо сформировать собственную разветвленную базу нефтехимии на основе роста потребности в исходных ресурсах углеводородов. Конечная продукция этих производств (от индивидуальных углеводородов до полимерных материалов) представляет собой достаточно выгодную статью экспорта, о чем свидетельствует постоянно растущий спрос на нее на мировых рынках.

Восстановление устойчивой работы существующих производств, ввод в промышленную эксплуатацию в течение ближайших 4-5 лет новых заводов, технологическая оснащенность которых позволит выпускать готовую продукцию высокого качества (различные виды топлива, полимерные материалы, пластмассы и товарную продукцию из них), станут экономическими рычагами, способными обеспечить внутренний и внешний рынки конкурентоспособной продукцией, потребность в которой постоянно возрастает.

Сфера применения углеводородной продукции (полимерных материалов, синтетических волокон, пластификаторов) настолько широка, что нет практически ни одной отрасли промышленности и социально-бытового сектора экономики, где бы они не использовались в качестве каких-либо изделий. Прочность, устойчивость к термическому и химическому воздействию, способность сохранять длительное время заданные параметры (свойства), сравнительная дешевизна и относительная легкость, доступность и достаточность необходимого сырья для их получения – вот те главные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать синтетическим волокнам с другими материалами.

Обосновывая направления использования углеводородных ресурсов на предприятиях нефтехимического профиля, ученый призывает учитывать реальные возможности получения всего спектра нефтехимической продукции, использование которой позволит выработать широкую гамму товарной продукции. При этом переработка нефти или попутного газа может происходить по различным технологическим направлениям. Однако предпочтение должно быть отдано только тем, благодаря которым внедряется технология по глубокой обработке исходного сырья, что дает возможность извлекать значительно большую долю потенциально содержащейся в нем продукции. В результате этого увеличивается коэффициент использования нефти и газа и, как следствие, растет эффективность производств, составляющих кластер.

Кроме того, значительная часть этого ассортимента позволяет, во-первых, дать стимул развитию отдельных отраслей промышленности (легкая, машинострое­ние, резинотехническая), во-вторых, экспортировать продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Самые выгодные производства

На основе анализа потребности в нефте­химической продукции международного рынка в региональном аспекте для Казахстана наиболее экономически выгодным будет создание нефтехимических производств по выпуску полиэтилена, полипропилена, стирола и полистирола, этиленгликоля и бензола, метанола – базовой нефтехимической продукции.

Следующим этапом реализации проектов создания кластеров могло бы стать внедрение проектов по выпуску широкой гаммы нефтехимической продукции (синтетических каучуков, ароматических соединений, моторных масел и другой продукции), в том числе на основе использования нефти и остатков ее переработки. Для производства базовой нефтехимической продукции основными источниками сырья станут попутный и природный газ «Тенгизшевройл» (ориентировочно в объеме 6 млрд кубометров в год), НПЗ и ГПЗ Атырау, Жанаозена, а в последую­щем – месторождений Карачаганак и Кашаган.

Газообразная часть сырья представляет собой не менее ценную, чем нефть, а для нефтехимических производств – предпочтительную сырьевую составляющую. Эффективность производств, использующих в качестве исходного сырьевого ресурса попутный газ, возрас­тает в несколько раз в сравнении с получением конкретной товарной продукции из нефтяного сырья.

Достаточно привести следующие данные: из 1 млн кубометров попутного газа месторождений Тенгиз, Карачаганак, Кашаган можно извлечь методом пиролиза 200 килограммов этана, из этого объема при дегидрировании получается 130 тонн этилена, а из него можно произвести 85 тонн полиэтилена или 60 тонн полистирола. При этом сокращается объем нефти, которая использовалась бы на эти же цели, что также подтверждает рост эффективнос­ти нефтегазового комп­лекса в целом.

Потенциал переработки газа

Существует несколько вариантов использования потенциала газовых ресурсов в нефтехимическом направлении. Анализ результатов деятельности предприятий, работающих по различным технологическим схемам, позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, переработка попутного газа, осуществляющаяся по упрощенной схеме, влечет за собой выпуск незначительной части (около 30%) индивидуальных углеводородов.

Во-вторых, произведенные на газохимическом комплексе индивидуальные углеводороды с применением более прогрессивных технологических процессов и, соответственно, различными вариантами выхода конкурентоспособной товарной продукции, могут быть успешно реализованы на внешнем рынке, причем по цене, в несколько раз превышающей цену индивидуальных углеводородов, выделенных по первому варианту.

В-третьих, экономический эффект от переработки сырьевого ресурса на газохимическом комп­лексе в 11,5 раза выше варианта реализации сырого газа, к тому же в 5–8 раз превосходит коммерческий результат, который может быть получен при простой схеме извлечения индивидуальных углеводородов.

В рамках кластеров

Поэтому разработка наиболее эффективных путей развития всех звеньев нефтегазового комплекса, при которой определяются обоснованные объемы производства конкретных видов конечной продукции, направления рационального и комплексного их использования, сокращения размеров отходов, представляет собой исключительно важную проблему. Решение ее возможно в условиях формирования региональных кластеров, основой которых могут стать предприятия нефтегазового комплекса.

Формируемый в южном регио­не Казахстана кластер, который в официальных документах называется и «хлопковым», и «текстильным», может явиться, по расчетам специалистов, реальным прообразом сочетания нефтехимических производств и текстильных предприятий. Вырабатываемая нефтехимическая продукция позволит широко использовать синтетические волокна в выпуске широкого ассортимента текстильных и тканых материалов.

Реализация этой концепции, когда возникают плотные связи между нефтехимическими и текстильными предприятиями, тем более что сырьевые ресурсы для них территориально сосредоточены в одном регионе, дает возможности для создания кооперативных связей в рамках текстильно-химического кластера. И здесь встает вопрос о состоянии не только нефтехимической, но и химической промышленности, и смежных отраслей.

Проблемы в смежных отраслях

Сегодня химическая промышленность Казахстана имеет небольшое число крупных и средних предприятий, таких, как «КазАзот», «КазФосфат», SSAP, УМЗ.

– Большая часть предприятий химической промышленности являются малыми, концентрирующимися на небольшом производстве готовой продукции из импортных полуфабрикатов. 38% крупных предприятий занимаются производством основных неорганических химических веществ, 60% химического производства приходится на простую продукцию базовой химии. Ежегодно портфельные компании Фонда «Самрук-Қазына» закупают химическую продукцию на 90 млрд тенге, – рассказывает Берик Жанкубаев, управляющий директор по развитию бизнеса ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu». – Крупные неф­тегазовые компании закупаются на общую сумму более 40 млрд тенге, где доля импорта составляет 80%. А общий спрос на химическую продукцию составляет порядка 1,7 трлн тенге из них 79% потребности покрывается за счет импорта. Однако наша химическая отрасль находится в стагнации – объем производства составляет менее 1% от ВВП последние 10 лет.

По словам Берика Жанкубаева, Казах­стан входит в топ-20 мировых стран по запасам углеводородов. Богатый запас сырья позволяет стать одним из основных игроков на мировом нефтехимическом рынке. Однако ключевыми барьерами развития нефтехимической и химической промышленности Казахстана являются низкое качество инфраструктуры, высокая стоимость переработки газа, ограниченность газоперерабатывающих мощностей, недоступность финансовых ресурсов, низкий технологический и инновационный потенциал и недостаток квалифицированных специалистов. Для преодоления ограничений развития отрасли необходимо развивать внутренний спрос, вкладывать дополнительные инвестиции в освоение и разработку новых месторождений, а также повышать технологический уровень отрас­ли за счет привлечения в Казахстан­ зарубежных компаний.

На данном этапе нефтехимическая и химическая промышленности остаются объективно недоразвитыми, большая часть продукции импортируется. По­э­тому есть огромный потенциал как по импортозамещению, так и по экспорту.

Уже проделана огромная работа и прогнозируется рост в нефтехимическом сегменте, обусловленный вводом новых мощностей по производству полимеров, внедрению и реализации проектов ввода первой и второй фазы интегрированного газохимического комплекса на территории СЭЗ НИНТ Атырау­ской области, в агрохимии за счет спецхимии, восстановления спроса на продукцию базовой неорганики. Развитие нефтехимической отрасли соз­даст естественные рынки сбыта сырья, что будет особо важным при сценариях сокращения экспорта сырья.

Инфраструктура регионов

Берик Жанкубаев отмечает, что создание нефтехимических производств также стимулирует активное развитие инфраструктуры в регионах. Это дороги, здания, коммуникации, социальные объекты и многое другое. Преображается индустриальный облик всего региона, он становится привлекательным для населения, молодежи и самое важное – для инвесторов. Положительные факторы налицо – улучшается социально-экономическая ситуа­ция региона, создаются постоянные рабочие места, появляется поле деятельности для малого и среднего бизнеса. Профессии нефтехимической и химической отраслей становятся привлекательными для молодежи. Таким образом, промышленность меняет реальность в лучшую сторону, открывая всему Казахстану новые перспективы.

– В феврале 2023 года ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» была организована конференция на тему «Химическая промышленность: тенденции, перспективы и возможности». На ней представлена Стратегия развития SKO, при разработке которой было проанализировано порядка 814 товаров на предмет наличия внутреннего спроса и потенциала импортозамещения, а также наличия внешнего спроса на целевых зарубежных рынках. В результате был сформирован список из 15 стратегических продуктов, включающих в себя 4 продукта агрохимии, 4 продукта нефте­газохимии и 7 продуктов в секторе специальной химии, рассказывает Берик Жанкубаев.

По его словам основной фокус будет направлен на реализацию данных проектов. При этом на этапе реализации важным фактором является обеспечение координации всех стейкхолдеров, обеспечение правовой поддержки и гарантиий безопасности вкладов потенциальных инвесторов. Помимо этого, целесообразно использовать существующие меры государственной поддержки, так как они являются ключевым фактором развития любой отрасли, особенно на начальном этапе, в плане финансирования, поддержки экс­порта, гарантий и инвестиций.