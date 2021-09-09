​Точное количество жертв репрессий еще предстоит установить

В мероприятии приняли участие ученые-историки, члены региональных комиссий по реа­билитации жертв политичес­ких репрессий. Участники обменялись опытом работы по сбору документов и материалов, касаю­щихся казахстанцев, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления народных восстаний в период коллективизации.

– Установленное количество восстаний является исходным, обнародованным комиссией Президиума Верховного Совета Казахстана еще в 1992 году, – говорит Сабыр Касимов, участник госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, президент республиканского общественного фонда «Каһармандар».

По его словам, точное коли­чест­во малых и больших народных выступлений и протес­тов еще предстоит установить. Важно знать количество жертв даже в отдельных аулах и селах. Для этого и ведется научно-исследовательская работа на всей территории нашей страны.

По информации членов комиссии, только в одном Батпаккаринском восстании 1929 года числится около 200 нереабилитированных человек.

Начавшаяся в 1928 году конфискация имущества баев и кулаков привела к голоду 1932–1934 годов. Во время политичес­ких репрессий 1937–1938 годов преследованиям подверглись более 120 тыс. человек, 25 тыс. были расстреляны.

– Государственная комиссия по полной реабилитации жертв репрессий под руководством Государственного секретаря страны Крымбека Кушербаева с момента своего создания 24 ноября 2020 года провела огромную организационную и практическую работу, – говорит Сабыр Касимов.

Он отмечает, что в настоящее время разработаны и переданы рабочим группам на местах методические рекомендации по организации работы. При содействии госкомиссии рассекречиваются ранее закрытые для исследователей архивные данные, касающиеся репрессий. Дело в том, что в основном материалы, связанные с репрессиями, до сих пор находятся в закрытых архивных фондах. Многие из этих документов не открывались с 1930-х годов, в том числе списки репрессированных, подвергшихся конфис­кации имущества и высылке.

К примеру, 78 секретных архивных дел в настоящее время рассекречены КНБ РК. Работа по дальнейшему рассекречиванию архивных материалов и скорейшей передаче их исследователям продолжается. После проведения всестороннего и комплекс­ного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную реабилитацию жертв репрессий.

Сейчас пять рабочих групп госкомиссии занимаются изу­чением истории крестьянских восстаний в Казахстане и причинами их возникновения.

– Работа государственной комиссии полностью поддерживается народом, так как раскрывает белые пятна нашей истории, – говорит заместитель акима Алматы, председатель региональной комиссии по полной реа­билитации жертв политических репрессий Ержан Бабакумаров.

По его словам, главная цель нынешней встречи – «сверить часы» по работе, которая проводится во исполнение поручения Главы государства по полной реа­билитации жертв политических репрессий. Обмен информацией и опытом позволит исследователям разных регионов объединить усилия и добиться лучших результатов. Большую помощь в работе оказывают архивные документы, рассекреченные в последние годы. Изучение ранее закрытых материалов позволяет прояснить суть событий, происходивших во время коллективизации, голода и политических репрессий советской эпохи.