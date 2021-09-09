Свежий выпуск
​Точное количество жертв репрессий еще предстоит установить
Игорь Прохоров

В мероприятии приняли участие ученые-историки, члены региональных комиссий по реа­билитации жертв политичес­ких репрессий. Участники обменялись опытом работы по сбору документов и материалов, касаю­щихся казахстанцев, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления народных восстаний в период коллективизации.

– Установленное количество восстаний является исходным, обнародованным комиссией Президиума Верховного Совета Казахстана еще в 1992 году, – говорит Сабыр Касимов, участник госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, президент республиканского общественного фонда «Каһармандар».

По его словам, точное коли­чест­во малых и больших народных выступлений и протес­тов еще предстоит установить. Важно знать количество жертв даже в отдельных аулах и селах. Для этого и ведется научно-исследовательская работа на всей территории нашей страны.

По информации членов комиссии, только в одном Батпаккаринском восстании 1929 года числится около 200 нереабилитированных человек.

Начавшаяся в 1928 году конфискация имущества баев и кулаков привела к голоду 1932–1934 годов. Во время политичес­ких репрессий 1937–1938 годов преследованиям подверглись более 120 тыс. человек, 25 тыс. были расстреляны.

– Государственная комиссия по полной реабилитации жертв репрессий под руководством Государственного секретаря страны Крымбека Кушербаева с момента своего создания 24 ноября 2020 года провела огромную организационную и практическую работу, – говорит Сабыр Касимов.

Он отмечает, что в настоящее время разработаны и переданы рабочим группам на местах методические рекомендации по организации работы. При содействии госкомиссии рассекречиваются ранее закрытые для исследователей архивные данные, касающиеся репрессий. Дело в том, что в основном материалы, связанные с репрессиями, до сих пор находятся в закрытых архивных фондах. Многие из этих документов не открывались с 1930-х годов, в том числе списки репрессированных, подвергшихся конфис­кации имущества и высылке.

К примеру, 78 секретных архивных дел в настоящее время рассекречены КНБ РК. Работа по дальнейшему рассекречиванию архивных материалов и скорейшей передаче их исследователям продолжается. После проведения всестороннего и комплекс­ного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную реабилитацию жертв репрессий.

Сейчас пять рабочих групп госкомиссии занимаются изу­чением истории крестьянских восстаний в Казахстане и причинами их возникновения.

– Работа государственной комиссии полностью поддерживается народом, так как раскрывает белые пятна нашей истории, – говорит заместитель акима Алматы, председатель региональной комиссии по полной реа­билитации жертв политических репрессий Ержан Бабакумаров.

По его словам, главная цель нынешней встречи – «сверить часы» по работе, которая проводится во исполнение поручения Главы государства по полной реа­билитации жертв политических репрессий. Обмен информацией и опытом позволит исследователям разных регионов объединить усилия и добиться лучших результатов. Большую помощь в работе оказывают архивные документы, рассекреченные в последние годы. Изучение ранее закрытых материалов позволяет прояснить суть событий, происходивших во время коллективизации, голода и политических репрессий советской эпохи.

Популярное

Все
Новая стратегия независимого Казахстана
Ребенка мало просто любить, его надо слушать
Какие шаги предпримет Минобороны РК после случаев гибели солдат
Красота спасет мир
Спорту все возрасты покорны
Время подвести итоги
События трагического января: ставим точку?
Зеленую улицу мастерам!
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Женщина унесла под юбкой шубу из магазина в Шымкенте
Власть сильна народом
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Свежий выпуск
Центр единства
Свежий выпуск
Высокая миссия курултая
Свежий выпуск
КазНУ вручили сертификат QS WUR
Свежий выпуск
Вместе преодолевать трудности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]